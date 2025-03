L'oroscopo dell'11 marzo annuncia un quadro astrale energico, con la Luna in Leone che porta sfortuna al Capricorno, il quale si trova all'ultimo posto in classifica, al contrario premia i Pesci, che avranno tante possibilità imperdibili. Le stelle hanno ancora altro da dire a proposito di questo martedì, approfondiamo quindi le previsioni segno per segno.

Classifica e oroscopo dell'11 marzo: segni flop e top

1️⃣2️⃣ - Capricorno - L'Oroscopo del giorno è sfortunato. La giornata inizia con qualche incertezza e un senso di stanchezza. Gli impegni da portare a termine saranno numerosi e un possibile ritardo rischia di mettere a dura prova la vostra pazienza.

Il pessimismo sarà particolarmente marcato, ma cercate di non lasciarvi trascinare, altrimenti finirete per influenzare negativamente anche chi vi circonda. Evitate polemiche e discussioni inutili, mantenendovi lontani da possibili conflitti. Approfittate della situazione per dedicarvi a qualcosa di rilassante e recuperare un po’ di energie. Non provarci è di per sé una sconfitta, mentre sbagliare è un'occasione per crescere. Accettate una sfida, mettetevi in gioco o sorprendete qualcuno a cui tenete: basta poco per rendere speciale una giornata che rischia di scorrere monotona.

1️⃣1️⃣- Vergine - Da tempo un pensiero vi tormenta e la preoccupazione si fa sempre più insistente. Vi sentite inquieti, forse avete bisogno di un aiuto, ma la sensazione di solitudine pesa.

Cercate di usare questa giornata per fare chiarezza dentro di voi: presto avrete l’opportunità di lasciar andare ciò che non vi fa più stare bene, anche se questo dovesse significare chiudere alcuni rapporti. L’incertezza domina questo periodo e la voglia di cambiamento si fa sentire, tanto che qualcuno potrebbe addirittura valutare l’idea di trasferirsi lontano.

Non mollate! Chi vive una relazione potrebbe sentirsi trascurato o poco compreso: provate a ravvivare il rapporto con un gesto inaspettato. Benessere stabile, ma fate attenzione agli sbalzi di temperatura e cercate di proteggervi dai colpi d’aria.

1️⃣0️⃣- Acquario - Non restate ancorati a un passato che non può tornare, meglio concentrarsi sul presente e progettare il futuro.

Sentite il bisogno di ritrovare equilibrio e tornare a brillare. Le giornate attuali sono dense di incertezze e pensieri, ma state riscoprendo anche il valore della libertà e il piacere delle piccole cose. Una volta superata questa fase, avrete nuove energie da investire nei vostri progetti. L’amore potrebbe fare capolino quando meno ve lo aspettate: sarete pronti ad accoglierlo? È il momento giusto per rimettersi in forma, ma meglio evitare soluzioni improvvisate e puntare su un’alimentazione più sana e bilanciata.

9️⃣- Ariete - Giornata nella media, con qualche piccola complicazione che, però, non sarà nulla di insormontabile. Saranno ore da dedicare al lavoro e ai propri interessi, cercando di mantenere la concentrazione.

Potreste avvertire una certa irrequietezza, quindi provate a distrarvi e a fare il punto sugli obiettivi che vi eravate prefissati. Riprendete in mano i vostri progetti e date loro nuovo slancio. Il corpo ha bisogno di attenzioni: concedetevi un bagno caldo o un trattamento rilassante. Anche una passeggiata o qualche minuto di meditazione potrebbero aiutarvi a scaricare lo stress. Chi è in coppia vivrà momenti intensi.

8️⃣- Sagittario - Non si può dire che questo sia un periodo semplice, ma vi state impegnando per affrontarlo al meglio, e questo è un merito. La sensazione di essere in trappola potrebbe essere forte, ma cercate di gestire al meglio le vostre risorse ed evitare spese inutili. Muovetevi solo se strettamente necessario, perché le insidie non mancheranno nelle prossime ore.

Guardate sempre il lato positivo: prima o poi la tempesta passerà e tornerà la serenità. Qualche flirt potrebbe nascere a distanza, ma fate attenzione a non lasciarvi ingannare. Meglio anche rivedere le abitudini alimentari, riducendo zuccheri e sale, soprattutto se ultimamente avete avuto problemi di mal di testa o pressione instabile.

7️⃣- Scorpione - Giornata abbastanza positiva, anche se la stanchezza si farà sentire. Qualcuno riuscirà finalmente a rallentare dopo un periodo impegnativo, mentre altri dovranno mantenere alta l’attenzione per motivi di lavoro o situazioni particolari. Domande e dubbi sul futuro sono ricorrenti, ma cercate di non lasciarvi abbattere dal pessimismo e sforzatevi di guardare avanti con maggiore fiducia.

A partire da questo periodo, avrete la possibilità di vivere emozioni più intense e situazioni gratificanti. Chi ha figli lontani o si prende cura di un genitore anziano sta affrontando giorni complicati, ma presto le cose troveranno un loro equilibrio. Niente dura per sempre, nemmeno la pioggia.

6️⃣- Leone - Dedicate più tempo a voi stessi, un pizzico di sano egoismo non guasta. Il lavoro potrebbe non offrirvi le soddisfazioni sperate e una situazione complessa potrebbe togliervi il sonno. Alcuni potrebbero trovarsi ad affrontare tensioni nella vita di coppia, mentre altri combattono una battaglia interiore. Queste ore di relativa tranquillità saranno l’occasione perfetta per riflettere e valutare i cambiamenti necessari.

Un’idea senza un piano concreto rischia di rimanere solo un pensiero fugace. Agite con determinazione, altrimenti rischiate di trovarvi ancora una volta con un nulla di fatto. Ogni grande traguardo si raggiunge un passo alla volta.

5️⃣- Toro - La giornata si prospetta positiva e serena, anche se la situazione generale potrebbe non essere delle migliori. Alcuni potrebbero sentirsi preoccupati per questioni economiche o di benessere. Chi gestisce un’attività potrebbe avere timori per il futuro, tra incertezze e ostacoli da superare. Questo è il momento ideale per studiare strategie alternative e sfruttare al meglio le circostanze. Chi ha accumulato ritardi sul lavoro o nello studio si sentirà particolarmente ispirato e produttivo: la mattina sarà il momento più favorevole per recuperare terreno.

Dopo tanto impegno, concedetevi il piacere di stare con la famiglia e godervi il presente. È tempo di ricaricare le energie.

4️⃣- Gemelli - Da qualche tempo avvertite una sensazione di costrizione, come se i vostri spazi fossero troppo limitati. Per evitare tensioni in famiglia, sarà importante rispettare i bisogni di tutti e trovare momenti di svago. Coltivate i vostri interessi: la lettura e la televisione possono essere ottimi alleati per alleggerire la mente. Nuove conoscenze potrebbero nascere online, ma fate attenzione a non lasciarvi trasportare troppo. La vostra capacità comunicativa sarà al massimo, ma per vedere miglioramenti concreti, anche in amore, servirà ancora un po’ di pazienza.

Prestate attenzione al benessere personale e lasciate spazio alla vostra creatività.

3️⃣-Bilancia - Affronterete la giornata con determinazione. Avete molti sogni e speranze, ma senza un piano chiaro e dettagliato rischiano di rimanere solo desideri. È il momento giusto per mettervi alla prova: approfondite, studiate, lavorate e apritevi a nuove passioni. La lettura può essere un grande alleato per affrontare i momenti difficili e ampliare i vostri orizzonti. Per uscire da un periodo incerto, è necessario compiere il primo passo, altrimenti la luce in fondo al tunnel resterà un miraggio. Le ferite del passato non scompaiono, ma con il tempo si diventa più forti. Concludete la giornata concedendovi un piccolo premio personale.

Ve lo meritate.

2️⃣- Cancro - Sentirete una grande lucidità interiore, forse perché potrete finalmente dedicarvi a ciò che vi appassiona. Il tempo scorrerà rapidamente tra impegni e piccole incombenze, mentre l’amore si rafforzerà ulteriormente. Sarà fondamentale mantenere la calma e gestire le situazioni con pazienza. Evitate ogni genere di conflitto: l’armonia è ciò di cui avete più bisogno in questo momento. Nei momenti difficili, riuscite a dare il meglio di voi, ma un senso di insicurezza potrebbe rendervi inquieti, forse a causa di preoccupazioni per i vostri cari o per questioni economiche. Sono in arrivo grandi cambiamenti e sorprese importanti, soprattutto tra l’estate e l’autunno. Qualcuno potrebbe riuscire a strapparvi un sorriso quando meno ve lo aspettate.

1️⃣- Pesci - L'oroscopo si preannuncia interessante e ricco di possibilità. Possedete molte qualità, ma spesso, per timidezza o insicurezza, faticate a mostrarle. La vostra natura diplomatica e il vostro fascino vi rendono unici, ma alcuni potrebbero sentirsi sfortunati in amore. È il momento di cambiare prospettiva: da adesso potrete vedere le cose sotto una luce diversa. Ci sarà l’opportunità di recuperare terreno nel lavoro o negli studi, mentre chi è in coppia vivrà momenti di forte coinvolgimento emotivo. Non sprecate tempo con chi non merita la vostra attenzione. In serata cercate di riposare di più. Presto ogni dubbio e preoccupazione troveranno risposta.