Secondo l'oroscopo del 10 aprile 2025, il Toro conquista il primo posto nella classifica zodiacale. I nativi di questo segno godono dell’appoggio di numerosi pianeti favorevoli, che li spingono ad agire con determinazione, lucidità e una buona dose di fortuna. Al dodicesimo posto, invece, si colloca il Capricorno, che dovrà affrontare tensioni interiori e difficoltà nelle relazioni. La stanchezza mentale si fa sentire, e non mancano piccoli disguidi in ambito professionale.

Oroscopo di giovedì 10 aprile: la classifica completa dei segni

1° posto – Toro

La giornata si apre con un cielo pieno di alleati: Venere sorride al vostro segno, Marte vi dà l’energia per muovervi con decisione, e Giove vi regala opportunità inaspettate.

È il momento ideale per chiudere un accordo, avviare un nuovo progetto o semplicemente lasciarsi andare all’amore. Avete una luce negli occhi che cattura l’attenzione di tutti. In famiglia siete un punto di riferimento; al lavoro, potreste ricevere un riconoscimento. Anche le finanze possono beneficiarne: valutate nuovi investimenti o idee da mettere in pratica. Non esitate, il vento è a vostro favore.

2° posto – Pesci

Giornata intensa e piena di emozioni. La vostra sensibilità è acuita e vi permette di leggere tra le righe di ciò che accade attorno a voi. Le relazioni, sia personali che lavorative, si rafforzano grazie alla vostra capacità di ascolto e alla vostra empatia. Una persona vicina potrebbe sorprendervi con una proposta interessante.

Anche la creatività è al top: se lavorate in un ambito artistico o comunicativo, potreste ottenere grandi risultati. In amore, lasciatevi guidare dall’intuito.

3° posto – Leone

È il vostro momento per brillare. Siete carichi di entusiasmo e con il Sole a favore riuscite a trasmettere energia anche agli altri. Ottimo momento per mettersi in mostra, sostenere un colloquio o presentare un progetto.

Gli altri vi ascoltano, vi seguono, vi stimano. In amore, potreste vivere una passione intensa o consolidare un rapporto già avviato. Attenzione solo a non voler avere sempre l’ultima parola: un po’ di diplomazia può aiutare molto.

4° posto – Scorpione

Le stelle vi regalano una bella lucidità mentale. È la giornata giusta per prendere decisioni importanti o per sistemare questioni burocratiche rimandate da tempo.

In campo sentimentale, qualcosa si muove: un ritorno dal passato potrebbe farvi battere il cuore, oppure una nuova conoscenza si rivela più interessante del previsto. Cercate però di non essere troppo impulsivi. Mantenete il controllo e ascoltate anche ciò che non viene detto.

5° posto – Bilancia

Armonia e bellezza sono le parole chiave. Il vostro equilibrio interiore vi rende affascinanti agli occhi degli altri. Le relazioni sono al centro della scena e potreste ricevere una dichiarazione o un invito inaspettato. Sul lavoro, torna la voglia di collaborare, di costruire qualcosa di duraturo. Attenzione solo a qualche piccola indecisione: non lasciatevi bloccare dal timore di sbagliare. Fidatevi del vostro istinto, che in questo momento è particolarmente acuto.

6° posto – Vergine

State cercando stabilità, e la giornata offre segnali incoraggianti in questa direzione. Potreste ricevere buone notizie legate a una trattativa o a una situazione familiare. Il lavoro richiede ancora impegno, ma la strada è quella giusta. In amore, cercate di non essere troppo critici: il partner ha bisogno del vostro sostegno, non di giudizi. Piccole gratificazioni vi aiutano a sentirvi apprezzati. Un hobby o un’attività creativa possono rivelarsi molto rigeneranti.

7° posto – Cancro

Una giornata di alti e bassi, ma complessivamente positiva. La Luna vi rende un po’ nostalgici, ma vi permette anche di comprendere meglio ciò che volete davvero. In amore, si aprono spiragli interessanti per chi è single, mentre chi è in coppia può riscoprire una complicità dimenticata.

Sul lavoro, meglio non affrettare le decisioni: osservate, ascoltate e agite domani. Curate il riposo e la vostra alimentazione: il corpo vi chiede attenzione.

8° posto – Sagittario

Il bisogno di libertà si fa sentire più del solito. Vorreste evadere, viaggiare, scoprire nuovi orizzonti. Tuttavia, la realtà quotidiana vi chiede impegno e presenza. Cercate di trovare un compromesso tra ciò che desiderate e ciò che è necessario fare. Una conversazione potrebbe aprire nuovi scenari. In amore, non sempre riuscite a farvi capire: provate a usare parole semplici e sincere. Bene la forma fisica, ma occhio agli eccessi.

9° posto – Gemelli

Giornata confusa, con pensieri che si accavallano e comunicazioni poco chiare.

Potreste sentirvi fraintesi o non completamente compresi dagli altri. Il consiglio delle stelle è di evitare discussioni inutili e concentrarvi su ciò che potete controllare. Un po’ di pazienza vi aiuterà a superare qualche malinteso. In amore, meglio non forzare le cose: lasciate che tutto segua il suo ritmo naturale. Un po’ di relax, magari con buona musica o un libro, vi farà bene.

10° posto – Ariete

Avete tanta voglia di fare, ma il cielo non vi sostiene completamente. La fretta potrebbe giocarvi brutti scherzi, così come l’impulsività. È una giornata in cui serve prudenza, soprattutto nei rapporti con colleghi e superiori. Evitate polemiche e cercate di mantenere la calma. In amore, qualche tensione può emergere se non vi sentite ascoltati: provate a cambiare approccio.

Un po’ di sport o movimento può aiutarvi a scaricare le tensioni accumulate.

11° posto – Acquario

Vi sentite fuori fase, come se tutto girasse un po’ troppo lentamente per i vostri gusti. La mente corre, ma la realtà vi impone di rallentare. Potreste sentirvi frustrati, soprattutto se avete progetti in sospeso. Cercate di non riversare questo disagio su chi vi è vicino. In ambito lavorativo, meglio non cercare scorciatoie. In amore, qualche incomprensione va affrontata con calma e apertura mentale. Avete bisogno di ricaricarvi: cercate momenti di silenzio e solitudine costruttiva.

12° posto – Capricorno

Una giornata complessa sotto molti punti di vista. I pianeti sembrano mettersi di traverso e ogni piccolo ostacolo vi appare insormontabile.

Non è il momento di strafare né di pretendere troppo da voi stessi. Sul lavoro, attenzione a scadenze e responsabilità: meglio controllare tutto due volte. In amore, un senso di distanza emotiva può creare disagio, ma non chiudetevi in voi stessi. È fondamentale comunicare, anche se costa fatica. Prendetevi cura della vostra salute, soprattutto quella mentale: una passeggiata o una pausa vi aiuteranno a ritrovare il centro.