Secondo l'oroscopo di sabato 3 maggio 2025, l'Ariete è al vertice della classifica. L’universo ha deciso di premiare l'audacia, la voglia di agire e la sincerità che lo contraddistingue. Non deve temere di mettersi in gioco: tutto ciò che parte in questa giornata ha grandi possibilità di crescere. Al dodicesimo posto, invece, ci sono i Pesci. La loro sensibilità è amplificata da transiti che li rendono vulnerabili. Si sentono forse un po’ fuori sincrono, in ritardo sulle scadenze emotive che si erano dati. Non è il momento per decisioni drastiche.

La classifica completa del 3 maggio 2025

1. Ariete

Il fuoco che vi anima è in piena espansione. Riuscite a conquistare l’attenzione e a portare avanti progetti che vi stanno a cuore. Mercurio vi aiuta nella comunicazione e vi rende convincenti, mentre la Luna vi supporta nel creare connessioni emozionali autentiche. Agite senza timori e tutto girerà a vostro favore.

2. Leone

Una spinta energetica vi rende magnetici e propositivi. È il momento di brillare, ma anche di ascoltare chi vi sta intorno. Se unite leadership e empatia, potete ottenere risultati importanti. Le iniziative sociali o lavorative hanno ottime possibilità di successo. In amore, si apre una porta inaspettata.

3. Sagittario

L’ottimismo torna a far capolino dopo qualche giornata più lenta.

La vostra visione ampia vi guida verso obiettivi più ambiziosi. Fate spazio a nuove collaborazioni, a viaggi da pianificare o semplicemente a idee da condividere. I segni d’Aria e di Fuoco vi saranno particolarmente favorevoli.

4. Gemelli

La mente corre veloce e voi ne approfittate per affrontare tutte quelle situazioni che avevate lasciato in sospeso. Siete brillanti, comunicativi, e riuscite a mediare anche nei momenti più delicati. In ambito affettivo, si chiariscono alcuni malintesi: il dialogo è il vostro superpotere.

5. Bilancia

Una giornata di equilibrio ritrovato. Vi sentite più centrati, più lucidi e in grado di affrontare con grazia anche le questioni che finora vi hanno creato tensione.

I rapporti sono al centro: potreste ricevere un gesto o una parola che vi confermerà quanto siete apprezzati, anche da chi non lo dimostra spesso.

6. Acquario

La vostra mente è in fermento. Avete mille idee e la voglia di metterle in pratica non vi manca. Però vi serve un po’ di struttura per non disperdere tutto. La giornata vi spinge a mettervi alla prova, soprattutto in ambito creativo o innovativo. Lasciate spazio all’imprevisto: potrebbe rivelarsi una risorsa.

7. Cancro

Il cuore vi porta a cercare profondità. I rapporti che non vi offrono autenticità vi pesano. La Luna in buon aspetto vi aiuta a sentire cosa desiderate davvero, ma anche a mettere dei paletti dove servono. Se vi prendete del tempo per voi, tutto apparirà più chiaro.

Giornata utile anche per rimettere ordine in casa e nella mente.

8. Toro

Un po’ di stanchezza si fa sentire, ma non vi manca la forza per proseguire. I pianeti veloci vi spingono a fare scelte concrete, specialmente in campo economico. In amore, invece, siete più riflessivi. Evitate di chiudervi troppo nel silenzio: qualcuno ha bisogno delle vostre parole più di quanto crediate.

9. Vergine

Le tensioni accumulate nei giorni precedenti cominciano a sciogliersi, ma avete ancora bisogno di trovare il vostro spazio. Non tutto è sotto controllo, e questo può creare una certa ansia. Lasciate andare le aspettative e concentratevi su ciò che potete realmente gestire. La semplicità vi protegge.

10. Scorpione

Il vostro cielo è un po’ nuvoloso.

Alcuni pensieri tendono a farsi più cupi del dovuto, e rischiate di isolarvi. È importante parlare, condividere, anche solo con chi può ascoltarvi senza giudicare. Non è una giornata no, ma una chiamata ad ascoltare meglio ciò che vi agita dentro.

11. Capricorno

Le cose sembrano rallentare e questo non è facile da accettare per voi. La produttività non è al massimo, ma a volte anche i momenti di stand-by servono per preparare il terreno. Evitate il senso di colpa: siete umani. Se qualcosa non va secondo i vostri piani, non significa che state sbagliando strada.

12. Pesci

L’anima è ipersensibile, forse troppo. I transiti odierni vi spingono a guardare dentro con sincerità, ma anche con tenerezza. Non imponetevi cambiamenti forzati: ascoltate, respirate, lasciate che il tempo faccia il suo corso. Prendetevi cura di voi stessi come fareste con qualcuno che amate profondamente.