Secondo l’oroscopo con classifica del 1° giugno 2025 in vetta si trova l’Ariete. L’energia è alta, la fortuna gira a suo favore e anche le relazioni più complicate sembrano semplificarsi come per magia. Il suo entusiasmo trascina, il suo carisma convince. Nessun ostacolo è davvero insormontabile. Sul versante opposto, invece, si trova il Cancro. Il suo mondo emotivo è agitato da dubbi, nostalgie, tensioni che si sommano l’una all’altra. Le stelle gli mettono davanti questioni che non può più evitare.

La classifica completa di domenica 1° giugno: Gemelli al terzo posto

1. Ariete

State brillando di una luce intensa, e tutto ciò che fate emana forza. Questa domenica vi vede intraprendenti, coraggiosi, pieni di iniziativa. Che si tratti di lavoro, di relazioni o di progetti personali, vi muovete con una grinta che fa la differenza. Il vostro istinto è lucido, la vostra voce ha potere e la fortuna vi guarda con favore. Anche nelle dinamiche familiari riuscite a portare armonia, magari organizzando qualcosa di piacevole per tutti. Se c’era un chiarimento da fare, è il momento perfetto per farlo senza mezze parole.

2. Leone

Siete padroni della scena e non temete il confronto. Il Sole vi dona carisma e presenza, mentre la Luna vi regala una profondità emotiva che vi rende ancora più affascinanti.

In questa domenica riuscite a far convivere leggerezza e riflessione, passione e lucidità. Le relazioni sono il vostro punto di forza: in famiglia, in amore o nelle amicizie, tutto sembra fluire nel modo giusto. E se vi va di dedicare del tempo solo a voi stessi, sarà tempo speso benissimo. Qualsiasi scelta farete, sarà quella più giusta.

3. Gemelli

La vostra domenica è come voi: vivace, dinamica, curiosa. Siete circondati da idee, spunti, messaggi, inviti e stimoli che vi mettono in movimento. La mente non si ferma mai, ma questa volta vi guida nella direzione giusta. Sapete cosa volete e sapete anche come ottenerlo, con quella leggerezza che vi fa sembrare tutto più semplice. I rapporti con gli altri sono favoriti, così come gli spostamenti, le comunicazioni, le novità.

Se c’è una sorpresa in arrivo, sarà più piacevole del previsto.

4. Bilancia

La bellezza della vostra domenica sta nella ritrovata armonia interiore. Dopo giornate un po’ tese, riuscite finalmente a respirare. La Luna vi aiuta a entrare in contatto con ciò che conta davvero per voi, mentre Venere vi avvicina alle persone che amate. Potreste essere protagonisti di un momento dolce e sincero, in cui lasciarvi andare senza timore. Anche nei rapporti che erano rimasti in sospeso, qualcosa si sblocca. A livello pratico, non è il momento per correre, ma per apprezzare la lentezza.

5. Vergine

Avete le idee chiare, anche se non lo date a vedere. Questa domenica vi vede osservatori silenziosi, ma molto attenti.

Raccogliete segnali, analizzate situazioni, prendete nota di ogni dettaglio. E fate bene, perché state preparando una mossa importante. Nel frattempo, il cielo vi protegge nei piccoli gesti: un invito accettato al volo, un consiglio che date senza aspettarvi nulla, una parola gentile che cambia la giornata di qualcuno. Non sottovalutate il vostro potere, anche quando siete in secondo piano.

6. Sagittario

L’energia torna a salire, e con essa anche il vostro ottimismo. In questa domenica sentite il bisogno di esplorare, evadere, divertirvi. Non importa se vi muovete fisicamente o solo mentalmente: ciò che conta è cambiare prospettiva. Le stelle vi spronano a guardare oltre, a non accontentarvi delle solite cose.

Potreste ricevere un invito interessante o imbattervi in una persona che accende nuove curiosità. La chiave della giornata è la leggerezza, ma senza superficialità.

7. Capricorno

È una domenica tranquilla, ma non piatta. Avete bisogno di ordine, e fare chiarezza nei vostri pensieri sarà la missione del giorno. Le stelle vi invitano a fermarvi, a riconsiderare certe priorità, a lasciare andare ciò che non vi serve più. Nei rapporti con gli altri siete più attenti e presenti del solito, capaci di ascoltare senza giudicare. Nonostante qualche momento di malinconia, riuscite a trovare spunti costruttivi anche nelle riflessioni più profonde. A sera, vi sentirete più sereni.

8. Toro

Siete un po’ spiazzati da alcune dinamiche che non capite fino in fondo.

La vostra stabilità viene messa alla prova da segnali ambigui, soprattutto sul fronte affettivo. Avete bisogno di concretezza, ma le risposte non arrivano subito. Il consiglio delle stelle è quello di non cercare subito una soluzione: piuttosto, datevi tempo. Il rapporto con la famiglia può essere un rifugio sicuro, mentre in amore serve più pazienza. A livello fisico, concedetevi del riposo, anche se vi sentite in forma.

9. Acquario

La giornata si divide in due: da un lato la voglia di libertà, dall’altro un senso di responsabilità che non potete ignorare. Le stelle vi rendono inquieti, ma anche straordinariamente lucidi. Potreste avere una conversazione importante, oppure fare un passo indietro per evitare un conflitto.

Non tutto si può controllare, ma potete scegliere come reagire. Se trovate il giusto equilibrio tra ciò che volete e ciò che dovete, la domenica prenderà una piega più serena.

10. Scorpione

State elaborando tante cose insieme: emozioni, intuizioni, pensieri che arrivano come onde. È una domenica intensa, anche se non lo date a vedere. Dentro di voi, però, qualcosa si sta muovendo. Le stelle vi chiedono sincerità, soprattutto nei confronti di voi stessi. Se c’è un nodo da sciogliere, non aspettate troppo. Il rischio è di chiudervi a riccio e far soffrire anche chi vi vuole bene. Con un piccolo gesto potreste cambiare tutto. Basta volerlo davvero.

11. Pesci

La realtà non vi piace, e cercate rifugio nei vostri mondi interiori.

Ma questa fuga non vi sta aiutando come speravate. Le stelle vi invitano a riemergere, anche solo un po’, per guardare le cose da un punto di vista più concreto. I rapporti affettivi richiedono più chiarezza: non potete aspettarvi che gli altri leggano nella vostra mente. Una parola in più, un gesto sincero, un passo fuori dalla vostra zona di confine può riportarvi in contatto con ciò che conta. Non abbiate paura del confronto.

12. Cancro

Siete sopraffatti da un mix di emozioni che vi confondono. La Luna vi mette di fronte a questioni irrisolte, e voi tendete a chiudervi nel silenzio. Ma isolarsi non aiuta: al contrario, rischia di farvi sentire ancora più soli. In questa domenica è importante non pretendere troppo né da voi stessi né dagli altri.

Accettate le fragilità come parte del cammino. L’amore può darvi conforto, ma solo se smettete di aspettare che siano gli altri a fare il primo passo. Il primo gesto di tenerezza dovete regalarvelo voi..