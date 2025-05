Secondo l'oroscopo la settimana dal 2 all'8 giugno porterà novità interessanti ai Pesci. L'influsso positivo di Marte stimolerà i nativi del segno ad intraprendere nuove esperienze. I single dello Scorpione potranno beneficiare di Venere per fare nuovi piacevoli incontri sul fronte sentimentale. Buon momento anche per Sagittario, che in campo professionale riuscirà a togliersi delle belle soddisfazioni.

Oroscopo settimanale dal 2 all'8 giugno con pagelle per Bilancia e Scorpione

Bilancia – Per le coppie, si preannuncia una settimana di buon auspicio.

Avvertirete l'esigenza di stabilire una profonda intesa e affettuosità con il partner, il quale accoglierà con entusiasmo le vostre aspettative. Single, in questa settimana la passione giocherà un ruolo di primo piano, portando con sé una serie di eventi più o meno turbolenti. Vi impegnerete in una lotta decisa, ma se ne uscirete vittoriosi, vi attende un amore magnifico. Sarà cruciale non mortificarlo fin dal principio, evitando di esprimere giudizi troppo severi. La vostra spinta imprenditoriale vi faciliterà la chiusura di un accordo o di un progetto associativo. Nondimeno, siate molto vigili e verificate di persona tutta la documentazione; qualora lo riteniate opportuno, affidatevi alla consulenza di specialisti.

Voto: 8

Scorpione – Per chi è in coppia, le incomprensioni diminuiranno. Non pensate, però, di conquistare il partner solo con lusinghe e dimostrazioni d'affetto. Vi chiederà un impegno ben maggiore! Se siete single, in questo periodo caratterizzato da Venere, vi distinguerete e la vostra presenza sarà molto apprezzata. Gli amori facili non vi affascineranno, in quanto avrete la netta percezione che "a vincere senza pericolo si trionfa senza gloria" (Corneille). Non ostinatevi, però, a voler superare ostacoli insormontabili! Mantenete il contatto con la realtà! L'ambiente professionale si presenterà rilassante e favorevole per tutta la settimana. Liberi da Saturno, non affronterete problemi. E grazie a Venere, che al momento supporterà il vostro percorso lavorativo, potrebbero presentarsi delle occasioni propizie.

Voto: 9

Previsioni astrologiche per la prima settimana di giugno: pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – Le stelle potenzieranno il vostro desiderio di competere. Fate attenzione a non trasformare il partner nel vostro antagonista preferito, poiché questa dinamica potrebbe non essere apprezzata. Per mantenere l'armonia di coppia, L'oroscopo consiglia di puntare sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca. Se siete single, questa settimana potrebbe portare un cambiamento improvviso nella vostra vita. È probabile che facciate un incontro folgorante, e vi sentirete spinti a intraprendere una relazione seria e duratura. Per quanto riguarda la vostra carriera, questa settimana si rivela estremamente propizia.

Tutto sembrerà spianare la strada alla vostra avanzata, e non è escluso che suscitiate qualche gelosia. Voto: 9

Capricorno – Questa settimana, l'influsso astrale potrebbe portare un'amicizia di vecchia data a trasformarsi in qualcosa di più affettuoso e intimo. Non perdete la testa dietro a fantasie irrealizzabili, ma siate comunque pronti a sfruttare le vostre chance. Analizzate la situazione in modo lucido e giungete a una conclusione che ritenete opportuna. Sarà il pianeta Mercurio a incoraggiarvi a prendere iniziative coraggiose nella vostra professione e a promuovere un clima di collaborazione con i vostri colleghi. Attenzione, questa settimana sarà particolarmente intensa e potrebbe causare un bel po’ di problemi.

Voto: 7,5

Astrologia dedicata alla settimana 2-8 giugno: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Coppie, Mercurio vi donerà una vena più romantica e immaginativa del solito. Voi che apprezzate dare libero sfogo ai giochi amorosi conoscerete sensazioni profonde. Se siete single, la settimana promette emozioni nel campo sentimentale, ma sarà meglio andarci cauti per non perdere la testa per una persona non adatta a voi. Nel vostro ambiente lavorativo, raccoglierete grandi ricompense. La settimana sarà eccezionalmente favorevole per coloro che operano in settori legati al pubblico; i vostri esiti andranno spesso oltre ogni previsione. Voto: 8

Pesci – La sfera sentimentale questa settimana non dovrebbe essere eccessivamente influenzata dalle attuali configurazioni astrali.

Marte, in particolare, avrà un'incidenza limitata, ravvivando la vostra attrazione fisica. Se siete senza un partner, tale energia planetaria potrebbe stimolarvi a intraprendere esperienze, forse passeggere, ma comunque piacevoli. Tuttavia, l'oroscopo consiglia massima prudenza con Plutone, poiché potrebbe generare una frustrazione o, se siete sposati, un confronto acceso. Sul fronte lavorativo, avrete così tante mansioni da sbrigare che dovrete gestire il tempo con efficienza per non ritrovarvi sommersi. La strada non sarà sempre spianata, per via degli ostacoli che si presenteranno sul vostro percorso. Voto: 7