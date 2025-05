Le previsioni astrologiche del 18 maggio segnalano un cielo promettente per Capricorno, Ariete e Vergine, che guideranno la classifica con energia, lucidità e fortuna. D’altro canto, Bilancia, Cancro e Acquario potrebbero trovarsi a fare i conti con stanchezza, tensioni e qualche imprevisto, specie in ambito emotivo e familiare.

Classifica completa dei segni zodiacali di domenica 18 maggio 2025

1° Capricorno: potrete godere di una forza inarrestabile. La determinazione e la chiarezza mentale vi permettono di risolvere una questione importante, soprattutto se legata al lavoro o al denaro.

In amore siete più disponibili e affettuosi, capaci di ascoltare e di accogliere il punto di vista del partner. Ottima giornata anche per chi deve prendere una decisione: la lucidità non vi manca.

2° Ariete: energia in crescita e mente brillante vi permettono di affrontare questa domenica con grande spirito d’iniziativa. Se state progettando qualcosa di nuovo, è il momento ideale per metterlo in moto. In ambito affettivo saprete rompere il ghiaccio con naturalezza, anche se avete avuto momenti di freddezza. Ottimo feeling con Leone e Sagittario.

3° Vergine: domenica che scorre con tranquillità e piccoli successi. Vi sentite in equilibrio, riuscite a conciliare il bisogno di riposo con la voglia di fare.

In amore ritrovate il gusto dei piccoli gesti, e se c'è qualcosa da chiarire, ora lo fate con diplomazia. Bene anche i rapporti familiari, soprattutto con genitori o figli.

4° Toro: dopo una settimana impegnativa, finalmente arriva un momento di pace. Potrete concedervi relax e tempo per voi. Il rapporto con la persona amata è più sereno e potreste anche ricevere una buona notizia o un invito interessante. Ottima giornata per godere delle piccole gioie quotidiane.

5° Leone: siete meno agitati rispetto ai giorni scorsi e questo si riflette positivamente su tutto. Avete voglia di mettervi in gioco, ma senza forzature. Le relazioni personali migliorano e ritrovate una buona intesa con una persona con cui c’erano stati malintesi.

Attenzione solo a non sottovalutare la vostra stanchezza.

6° Sagittario: giornata dinamica, anche se non priva di qualche contrattempo. Avete però l’atteggiamento giusto per affrontare ogni situazione con spirito ottimista. L’amore va coltivato con più attenzione: se siete in coppia, cercate di non dare tutto per scontato. I single, invece, potrebbero ricevere una sorpresa in serata.

7° Scorpione: le energie non sono al massimo, ma riuscite comunque a gestire le situazioni più importanti. Un piccolo malinteso potrebbe turbare la quiete familiare: evitate reazioni impulsive e chiarite tutto con calma. In amore ci vuole più ascolto, soprattutto se negli ultimi giorni siete stati troppo chiusi in voi stessi.

8° Pesci: avete bisogno di rallentare. Troppe cose vi girano per la testa e rischiate di perdere di vista l’essenziale. La giornata invita alla riflessione e alla calma: meglio dedicarvi a ciò che vi fa stare bene, senza troppe pressioni. In amore siete un po' sfuggenti, ma vi basta poco per riaccendere l’intesa.

9° Gemelli: domenica all’insegna della confusione. Avete mille idee ma poca voglia di concretizzarle e questo potrebbe generare insoddisfazione. Cercate di non innervosirvi se qualcosa non va come previsto. Anche nei rapporti affettivi serve più pazienza: meglio rimandare chiarimenti o discussioni importanti.

10° Acquario: il bisogno di evasione potrebbe farvi prendere le distanze da chi vi sta vicino.

Fate attenzione a non trasmettere freddezza o distacco, soprattutto se siete in coppia. Meglio ritagliarsi momenti di solitudine per riflettere, piuttosto che fingere interesse dove non c’è. La sera migliora.

11° Cancro: la Luna vi rende ipersensibili e potreste reagire in modo esagerato anche a piccoli problemi. In amore c’è una certa tensione che rischia di esplodere, specie se negli ultimi giorni avete accumulato frustrazioni. Evitate le discussioni sterili e prendetevi uno spazio tutto vostro per ritrovare la calma.

12° Bilancia: giornata sottotono. Vi sentite fuori fase, poco motivati e più suscettibili del solito. In ambito familiare o amoroso potrebbero emergere vecchie questioni irrisolte che vi mettono a disagio. Non è il momento di pretendere troppo da voi stessi: fate solo lo stretto necessario e cercate conforto nelle persone più care.