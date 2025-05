La settimana dal 5 all’11 maggio si presenta ricca di sfide, opportunità e riflessioni profonde per tutti i segni zodiacali.

Alcuni, come Toro e Acquario, sentiranno di avere il vento in poppa e una rinnovata energia, mentre altri, come Leone e Pesci, dovranno trovare il giusto equilibrio tra emozioni e razionalità.

Sarà un periodo prezioso per mettere ordine nei pensieri, chiarire le priorità e, perché no, fare piccoli passi verso nuovi obiettivi.

Di seguito l'oroscopo completo per tutti i segni.

Previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine, settimana splendente per Toro

♈ Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questa settimana vi sentirete spinti ad osare e a prendere iniziative audaci sia sul piano personale sia su quello lavorativo. Tuttavia, attenzione a non lasciarvi prendere troppo dalla fretta: il rischio è quello di imboccare strade che, a lungo termine, potrebbero rivelarsi meno promettenti del previsto. Cercate di calibrare bene entusiasmo e strategia. Sul fronte delle relazioni, potreste avvertire il bisogno di maggiori conferme, ma non siate troppo esigenti: anche chi vi vuole bene ha bisogno dei suoi spazi. Energie buone, ma necessitano di essere ben direzionate.

♉ Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il Sole è dalla vostra parte e vi regala una settimana splendente.

Siete al centro dell’attenzione, riuscite a comunicare con chiarezza e a far valere le vostre idee, soprattutto in ambito lavorativo. Se ci sono state tensioni con colleghi o superiori, ora è il momento di chiarire tutto con diplomazia. Anche in amore il periodo è positivo: i single potrebbero fare incontri intriganti, in coppia si riscoprirà invece la bellezza della complicità. Non sprecate questa energia: è il momento di mettere le basi per progetti futuri.

♊ Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Vi sentirete un po’ divisi tra il desiderio di evadere e la necessità di portare a termine impegni rimasti in sospeso. Attenzione a non rimandare ancora: certe questioni non possono più aspettare. La vostra mente è vivace, ma proprio per questo rischiate di disperdere le energie.

Siate selettivi e concentratevi su ciò che davvero conta. Nel campo affettivo potrebbero nascere fraintendimenti: chiarite subito, senza lasciare che piccoli malintesi crescano fino a diventare problemi. Favoriti i viaggi e le attività culturali.

♋ Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Settimana carica di emozioni, con alti e bassi che vi porteranno a interrogarvi sui vostri reali bisogni. Qualcuno potrebbe sentirsi nostalgico o ripensare a persone del passato. In amore, è il momento di capire cosa desiderate davvero: siete pronti a lasciarvi andare? Sul lavoro, invece, fate attenzione ai dettagli: un progetto a cui tenete richiederà più precisione di quanto pensiate. Le stelle vi consigliano di non chiudervi in voi stessi: parlate, confidatevi, confrontatevi con chi sapete che vi ascolterà senza giudizio.

♌ Leone (23 luglio – 22 agosto)

La voglia di mettervi al centro della scena è tanta, ma le stelle vi invitano alla prudenza. Non sempre il protagonismo porta i frutti sperati, soprattutto in ambienti dove è meglio collaborare anziché primeggiare. Fate attenzione a come vi ponete, sia sul lavoro sia nelle relazioni personali: un atteggiamento troppo diretto potrebbe risultare urtante. In amore, chi vive una relazione dovrà evitare battibecchi inutili; i single, invece, farebbero bene a guardarsi intorno con più leggerezza, senza troppe aspettative. Sarà una settimana di prove sottili, ma superabili.

♍ Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Settimana preziosa per fare ordine, dentro e fuori di voi. Il vostro segno ama la precisione e questa sarà l’occasione giusta per sistemare ciò che non funziona più, anche sul piano emotivo.

Sul lavoro, fate tesoro di ogni consiglio e non chiudetevi nelle vostre convinzioni: c’è sempre qualcosa da imparare. In amore, un piccolo gesto potrebbe fare la differenza: non aspettate che sia l’altro a muoversi, prendete voi l’iniziativa. Possibili spese impreviste, ma nulla di grave. Riposo necessario a metà settimana.

Oroscopo dalla Bilancia ai Pesci, momento di trasformazione per lo Scorpione

♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

State attraversando un momento di riflessione importante. Vi domandate cosa sia davvero equilibrato nella vostra vita e cosa, invece, richieda un riassetto. L’ambiente lavorativo offre occasioni interessanti, ma non tutto ciò che luccica è oro: valutate con attenzione le proposte.

In amore, è il momento di essere sinceri: con voi stessi e con chi vi sta accanto. Evitate compromessi forzati, ma non chiudete le porte a un dialogo costruttivo. Una passeggiata nella natura o qualche ora di relax potrebbero aiutarvi a ritrovare il centro.

♏ Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Siete in una fase di trasformazione profonda, che vi spinge a scavare dentro di voi per capire cosa volete davvero. Non abbiate paura di cambiare rotta, se necessario: le stelle vi supportano nei momenti di passaggio. In ambito lavorativo, ci sarà bisogno di pazienza: non tutto filerà liscio, ma alla lunga le vostre doti emergeranno. In amore, la passione è accesa, ma attenzione a non diventare troppo possessivi.

Prendetevi del tempo per ascoltare anche le esigenze altrui: non tutto ruota intorno a voi.

♐ Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La settimana porta aria nuova e un desiderio di esplorare, conoscere, uscire dagli schemi. Vi sentite pronti a rimettervi in gioco e questo vi rende irresistibili. Attenzione, però, a non trascurare le responsabilità quotidiane: l’entusiasmo è una forza potente, ma va canalizzato bene. In amore, potrebbe esserci una sorpresa per chi è single, mentre chi è in coppia riscoprirà il piacere del dialogo. Bene anche le finanze, soprattutto se saprete fare scelte oculate. Occhio alle distrazioni alla fine della settimana.

♑ Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Siete in un periodo di consolidamento: lavorate sodo, vi prendete cura dei dettagli, portate avanti progetti di lungo termine.

Questa settimana vi regala la possibilità di fare un bilancio e di aggiustare il tiro, se necessario. In amore, forse vi sentite un po’ trascurati: non chiudetevi nel silenzio, ma parlate apertamente di ciò che vi turba. Buone possibilità di chiarire vecchie incomprensioni. La salute richiede attenzione: non trascurate piccoli segnali e concedetevi momenti di puro relax.

♒ Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Settimana frizzante, con idee nuove che vi balenano in testa e una gran voglia di cambiare le carte in tavola. Sul lavoro, questo è il momento ideale per portare innovazione e proporre qualcosa di originale: gli altri vi ascolteranno. In amore, l’energia è positiva, ma dovrete essere chiari nelle comunicazioni per evitare fraintendimenti.

Favoriti i contatti sociali, le amicizie, i progetti di gruppo. Non chiudetevi in casa: il mondo ha bisogno del vostro contributo creativo.

♓ Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Settimana di intuizioni profonde e sensibilità accentuata. Sentirete tutto, forse anche troppo: attenzione a non farvi carico dei problemi altrui. Sul lavoro, è importante mantenere i piedi per terra e non lasciarsi trascinare da entusiasmi momentanei. In amore, il rischio è quello di idealizzare troppo l’altro: cercate di vedere le cose per quello che sono, senza illusioni. Momenti di malinconia potrebbero farsi sentire, ma basterà un po’ di musica, arte o bellezza per ritrovare il sorriso.