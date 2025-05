L'oroscopo della settimana dal 19 al 25 maggio 2025 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. Il periodo osservato vede il cielo astrologico interessato da diversi transiti di spicco. In primo piano certamente spicca il passaggio del Sole in Gemelli, sfortunatamente per quest'ultimo lo stesso Sole sarà sotto quadratura lunare, il che comporta il voto cinque in pagella. Ottima settimana, invece per Pesci, voto 10, e per il Ariete, voto 9, entrambi assistiti dall'arrivo di Luna. L'ingresso di Saturno in Ariete è in programma domenica.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 9. Il cuore dell'Ariete si accenderà questa volta con un’energia travolgente, che si manifesterà soprattutto nei giorni in cui la Luna brillerà nel segno, giovedì 22. In questo giorno, le emozioni e le intuizioni saranno particolarmente forti, spingendo il segno verso scelte audaci. Venerdì e domenica, sotto la protezione di Saturno, si apriranno occasioni di grande valore: questo sarà un periodo ideale per cementare alleanze professionali e rafforzare legami di lunga data. Le giornate di lunedì, martedì e mercoledì saranno altrettanto produttive, seppur con qualche piccolo rallentamento, ma nessun ostacolo davvero significativo.

Sabato, purtroppo, vedrà qualche lieve difficoltà, legata forse a un calo di energie o a un lieve malinteso, ma niente che non possa essere risolto con il solito spirito intraprendente.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno giovedì 22 maggio (Luna in Ariete);

giovedì 22 maggio (Luna in Ariete); ★★★★★ venerdì 23 e domenica 25 (Saturno in Ariete);

★★★★ lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e sabato 24.

♉ Toro: voto 8. Periodo stellare, grazie alla Luna che illuminerà il segno sabato 24, trovando il suo massimo vigore proprio in questo giorno. Molti riusciranno a gestire con serenità qualsiasi compito o situazione complessa che si presenterà. Mercoledì 21 e domenica 25 saranno giornate di grande soddisfazione, specialmente sul piano relazionale, dove le conversazioni si faranno più sincere e piene di significato.

I giorni di inizio settimana, lunedì e martedì, saranno perfetti per organizzare progetti e affrontare sfide quotidiane con determinazione. Venerdì, purtroppo, si avvertirà una leggera stanchezza, ma niente che impedisca di raggiungere gli obiettivi prefissati. Giovedì 22 potrebbe portare qualche difficoltà emotiva o di comunicazione, ma nulla che non possa essere superato con il consueto equilibrio e senso pratico.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno sabato 24 maggio (Luna in Toro);

sabato 24 maggio (Luna in Toro); ★★★★★ mercoledì 21 e domenica 25;

★★★★ lunedì 19, martedì 20 e venerdì 23;

★★★ giovedì 22 maggio.

♊ Gemelli: voto 5. I Gemelli affronteranno una settimana caratterizzata da alti e bassi, ma con alcune sorprese che potrebbero rivelarsi fonte di crescita.

Lunedì 19 sarà una giornata decisamente favorevole, in cui l'intuizione e la capacità di adattamento del segno faranno la differenza. Martedì 20, grazie all'ingresso del Sole nel segno, porterà maggiore chiarezza e forza interiore, rendendo possibile affrontare qualsiasi situazione a rischio zero. La metà della settimana, tra mercoledì e giovedì, si preannuncia intensa, con giornate in cui sarà possibile riprendere il controllo su situazioni che richiedono attenzione. Sabato 24 offrirà un po' di respiro, ma domenica potrebbe portare qualche indecisione o confusione. Il giorno più difficile sarà venerdì, quando i Gemelli potrebbero sentirsi un po' sotto pressione, con difficoltà a gestire impegni e relazioni.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 19 maggio;

★★★★ martedì 20 (Sole in Gemelli), mercoledì 21, giovedì 22 e sabato 24;

★★★ domenica 25 maggio;

★★ venerdì 23 maggio.

♋ Cancro: voto 6. E' prevista una fase di alti e bassi. Durante questa prossima settimana potreste assistere ad alcuni momenti di grande lucidità e altri di maggiore introspezione. Giovedì 22 e sabato 24 saranno i giorni più positivi della settimana, in cui il segno riuscirà a portare a termine compiti complessi con determinazione e attenzione. Mercoledì e venerdì offriranno un buon supporto, seppur con qualche lieve difficoltà a livello relazionale o professionale. Domenica 25, nonostante si riveli favorevole, porterà una riflessione più profonda sul futuro.

Martedì 20 sarà una giornata un po' incerta, che vedrà il Cancro muoversi con cautela. L'inizio della settimana, con lunedì 19, segnerà un momento di maggiore difficoltà, in cui il segno potrebbe sentirsi sopraffatto da impegni o da emozioni non facilmente gestibili.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ giovedì 22 e sabato 24;

★★★★ mercoledì 21, venerdì 23 e domenica 25;

★★★ martedì 20 maggio;

★★ lunedì 19 maggio.

♌ Leone: voto 6. Gli astri preannunciano una fase abbastanza dinamica, anche se con qualche ostacolo da superare. Martedì 20 e sabato 24 saranno le giornate più promettenti, in cui il segno si sentirà energico e motivato, pronto a cogliere le opportunità che si presenteranno.

Lunedì 19, venerdì 23 e domenica 25 offriranno buone possibilità, ma si dovrà fare attenzione a non disperdere troppe energie, soprattutto nei confronti delle relazioni interpersonali. Mercoledì 21 potrebbe portare qualche difficoltà, con il rischio di sentirsi sopraffatti dalle proprie emozioni o da una situazione che sembrava sotto controllo. Giovedì 22 sarà una giornata più complicata, in cui potrebbero emergere dei piccoli malintesi o rallentamenti imprevisti.

La valutazione della settimana:

★★★★★ martedì 20 e sabato 24;

★★★★ lunedì 19, venerdì 23 e domenica 25;

★★★ mercoledì 21 maggio;

★★ giovedì 22 maggio.

♍ Vergine: voto 7. La Vergine avrà l'opportunità di fare grandi progressi, soprattutto nei primi giorni della settimana.

Lunedì 19 sarà particolarmente positivo, una giornata perfetta per organizzare e pianificare i progetti in corso. Martedì 20 e mercoledì 21 offriranno energie favorevoli, rendendo possibile il completamento di compiti che richiedono attenzione ai dettagli. Giovedì 22 e domenica 25 vedranno il segno in una posizione favorevole, con la possibilità di affrontare i compiti con determinazione. Tuttavia, venerdì 23 si presenterà come un giorno di lieve difficoltà, con il rischio di incorrere in imprevisti o incomprensioni. Sabato 24 potrebbe portare una certa stanchezza emotiva, ma niente che possa fermare la Vergine dal perseguire i suoi obiettivi.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno lunedì 19 maggio;

lunedì 19 maggio; ★★★★★ martedì 20 e mercoledì 21;

★★★★ giovedì 22 e domenica 25;

★★★ venerdì 23 maggio;

★★ sabato 24 maggio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. L'oroscopo settimanale evidenzia che il vostro segno troverà il ritmo migliore durante i giorni di inizio settimana. Lunedì 19 e giovedì 22 infatti, risulteranno particolarmente favorevoli per gli impegni professionali e le relazioni interpersonali. Mercoledì 21 sarà una giornata eccellente, in cui l'intuizione e la capacità di comunicazione saranno al massimo, permettendo di risolvere questioni complesse. Martedì 20 e venerdì 23 offriranno una buona dose di serenità, ma si dovrà fare attenzione a non lasciare che piccole tensioni prendano piede.

Sabato 24 sarà un giorno più tranquillo, ma con un lieve calo di energie. Domenica 25, purtroppo, porterà qualche difficoltà emotiva, con la possibilità di sentirsi meno equilibrati del solito.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno mercoledì 21 maggio;

mercoledì 21 maggio; ★★★★★ lunedì 19 e giovedì 22;

★★★★ martedì 20 e venerdì 23;

★★★ sabato 24 maggio;

★★ domenica 25 maggio.

♏ Scorpione: voto 7. Per lo Scorpione, la settimana si prospetta interessante, con alcune giornate di particolare forza. Venerdì 23 sarà la giornata più favorevole, in cui il segno si sentirà particolarmente motivato e pronto ad affrontare qualsiasi sfida. Giovedì 22 e sabato 24, grazie alla buona posizione delle stelle, saranno giorni ideali per rafforzare relazioni e fare progressi professionali.

Mercoledì 21 e domenica 25 saranno altre giornate favorevoli, specialmente per quanto riguarda le trattative e gli impegni di gruppo. L'inizio della settimana, con lunedì 19, si rivelerà positivo, ma martedì 20 potrebbe portare qualche piccola difficoltà, soprattutto in ambito emotivo, che richiederà pazienza e auto-controllo.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno venerdì 23 maggio;

venerdì 23 maggio; ★★★★★ giovedì 22 e sabato 24;

★★★★ mercoledì 21 e domenica 25;

★★★ lunedì 19 maggio;

★★ martedì 20 maggio.

♐ Sagittario: voto 7. L'Astrologia invita ad affrontare una settimana in cui saranno necessari impegno e strategia. Domenica 25, grazie alla posizione favorevole delle stelle, si presenterà come il giorno migliore per riflessioni profonde e risoluzioni importanti.

Venerdì 23 e sabato 24 offriranno il massimo supporto per attività concrete e per fare progressi significativi. Lunedì 19 e giovedì 22 saranno giornate positive per avviare nuove attività o per consolidare ciò che è già in corso. Martedì 20 rappresenterà una giornata più complessa, con un'energia che potrebbe sembrare meno fluida. Mercoledì 21, purtroppo, vedrà qualche rallentamento o difficoltà nell'avanzamento dei progetti.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno domenica 25 maggio;

domenica 25 maggio; ★★★★★ venerdì 23 e sabato 24;

★★★★ lunedì 19 e giovedì 22;

★★★ martedì 20 maggio;

★★ mercoledì 21 maggio.

♑ Capricorno: voto 6. Molti nativi a questo giro potrebbero vivere una settimana in cui si alterneranno giorni di forte spinta a momenti di relativa stasi.

Lunedì 19 e domenica 25 offriranno un buon inizio e un finale produttivo, favorendo gli sforzi di lungo periodo. Martedì 20, venerdì 23 e sabato 24 saranno giornate utili per ottenere riscontri positivi, ma senza esagerare nelle aspettative. Mercoledì 21 vedrà una lieve flessione, soprattutto per chi è impegnato in lavori di gruppo o progetti complessi. Giovedì 22 potrebbe rivelarsi il giorno più difficile, in cui la sensazione di non essere completamente in controllo potrebbe portare a frustrazione.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 19 e domenica 25;

★★★★ martedì 20, venerdì 23 e sabato 24;

★★★ mercoledì 21 maggio;

★★ giovedì 22 maggio.

♒ Acquario: voto 6. Per l'Acquario, l'inizio della settimana sarà molto favorevole, con lunedì 19 e martedì 20 come giorni ideali per avviare nuove iniziative o fare importanti discussioni. Mercoledì 21 e sabato 24 offriranno una buona occasione per consolidare i successi ottenuti e continuare a progredire. Domenica 25 risulterà un giorno promettente per il segno, con buone energie disponibili per riflessioni strategiche. Giovedì 22 potrebbe presentare qualche difficoltà nella gestione quotidiana, mentre venerdì 23 si preannuncia come una giornata meno favorevole, con il rischio di fraintendimenti o piccoli rallentamenti.

La scaletta con i voti e le stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 19 e martedì 20;

★★★★ mercoledì 21, sabato 24 e domenica 25;

★★★ giovedì 22 maggio;

★★ venerdì 23 maggio.

♓ Pesci: voto 10. La settimana prossima prospetta un periodo di grande apertura e soddisfazioni. Martedì 20, con la Luna nel segno, sarà il giorno più favorevole, creando un'atmosfera ideale per intraprendere nuove iniziative o portare avanti vecchi progetti con rinnovato entusiasmo. Mercoledì 21, venerdì 23 e domenica 25 continueranno a portare onde favorevoli, con buone opportunità di successo sia in ambito professionale che nelle relazioni personali. Lunedì 19, giovedì 22 e sabato 24 daranno momenti di serenità, ma non offriranno particolari occasioni straordinarie, se non per piccoli aggiustamenti in corso. La settimana sarà ricca di potenziale, e il segno potrà godere di una spinta positiva che permetterà di realizzare ambizioni personali e professionali.

La graduatoria settimanale con le stelle: