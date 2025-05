Le stelle della settimana dal 5 all'11 maggio 2025 si accendono per segni come Toro e Acquario, regalando entusiasmo, fortuna e nuove opportunità sia in amore che sul lavoro. Per altri segni, come Gemelli e Capricorno, si prospetta invece un periodo più faticoso, in cui sarà necessario rimanere calmi e organizzati per evitare tensioni.

Dall'Ariete alla Vergine

♈ Ariete (21 marzo - 19 aprile) ⭐⭐⭐⭐ settimana energica e piena di sorprese, in cui avrete la voglia di emergere in ogni campo. Sul lavoro, le stelle vi supportano con grinta e determinazione, ma dovrete evitare di entrare in competizione con colleghi o superiori: un approccio più collaborativo sarà premiato.

In amore, chi è in coppia vivrà momenti appassionati, ma occhio alla gelosia: evitate discussioni inutili e cercate di ascoltare di più. Per i single, si prospettano incontri elettrizzanti, specialmente in contesti sociali. In famiglia, qualcuno potrebbe chiedervi supporto: anche se siete pieni di impegni, non voltate le spalle. Le amicizie vi danno energia positiva, ma cercate di non sovraccaricarvi di uscite. Salute buona, ma attenzione a non strafare: un po’ di riposo vi aiuterà a non arrivare scarichi al weekend.

♉ Toro (20 aprile - 20 maggio) ⭐⭐⭐⭐⭐ settimana dorata per voi, che con il Sole nel segno riuscirete a far brillare ogni situazione. Sul lavoro, sarete carismatici e determinati, con ottime possibilità di ottenere riconoscimenti o promozioni.

L’amore vi vede protagonisti assoluti: chi è in coppia riscoprirà l’intimità e la passione, mentre i single avranno grandi occasioni, anche grazie al fascino irresistibile che sprigionate in questi giorni. In famiglia regna un clima sereno, anche se sarà utile chiarire una piccola incomprensione con un parente. Le amicizie vi sostengono: sarete il punto di riferimento del gruppo, pronti a organizzare serate indimenticabili. Salute eccellente, ma attenzione a non esagerare con i piaceri della tavola: qualche momento detox vi farà bene.

♊ Gemelli (21 maggio - 20 giugno) ⭐⭐⭐ settimana un po’ altalenante, in cui la vostra voglia di muovervi e sperimentare si scontrerà con piccoli ostacoli pratici.

Sul lavoro, le idee ci sono, ma non sempre troverete il modo giusto per farle passare: evitate scontri diretti e cercate invece alleanze strategiche. In amore, avrete bisogno di chiarezza: dialogare sarà fondamentale per non cadere in malintesi, soprattutto nelle coppie di lunga data. I single potrebbero vivere un’avventura stimolante, ma non ancora destinata a durare. In famiglia, è il momento di essere più presenti: anche una semplice telefonata farà la differenza. Le amicizie vi aiutano a mantenere il buonumore, ma evitate di spettegolare troppo. Salute discreta: riposate di più e limitate l’uso di dispositivi elettronici prima di dormire.

♋ Cancro (21 giugno - 22 luglio) ⭐⭐⭐⭐ una settimana che vi vede più forti e consapevoli, pronti a rimettere ordine là dove regnava il caos.

Sul lavoro, vi distinguerete per intuizione e sensibilità: un progetto creativo potrebbe regalarvi soddisfazioni, ma non lasciatevi sopraffare dalle emozioni. In amore, il cuore torna a battere forte: chi è in coppia potrà rafforzare l’intesa con momenti romantici, mentre i single dovrebbero uscire di più e mettersi in gioco. In famiglia, le stelle vi consigliano di chiarire eventuali tensioni recenti: anche un piccolo gesto d’affetto può risolvere molto. Le amicizie vi sorprenderanno: qualcuno potrebbe darvi un consiglio prezioso o offrirvi un’opportunità. Salute buona, ma evitate eccessi di dolci o comfort food: meglio preferire pasti leggeri e rilassanti.

♌ Leone (23 luglio - 22 agosto) ⭐⭐⭐⭐ settimana in ripresa, con le stelle che vi regalano nuova energia e voglia di mettervi in mostra.

Sul lavoro, state tornando protagonisti: è il momento giusto per avanzare proposte, lanciare idee o riprendere in mano un progetto che sembrava accantonato. In amore, le tensioni recenti possono sciogliersi grazie a un dialogo sincero: chi è in coppia ritroverà la passione, mentre i single potrebbero avere incontri inattesi e intriganti. In famiglia, sarà fondamentale dimostrare comprensione: anche se avete poco tempo, cercate di esserci per chi conta su di voi. Le amicizie vi regalano allegria e leggerezza: circondatevi di persone positive. Salute buona, ma non trascurate il riposo: il vostro fisico chiede un po’ di tregua.

♍ Vergine (23 agosto - 22 settembre) ⭐⭐⭐ settimana all’insegna della concretezza: sarete impegnati a sistemare questioni pratiche e a chiudere situazioni in sospeso.

Sul lavoro, l’organizzazione sarà la vostra arma vincente: se manterrete la calma, riuscirete a gestire anche i compiti più complessi. In amore, evitate di essere troppo critici: lasciate spazio alla dolcezza e accettate che non tutto possa essere perfetto. I single potrebbero fare incontri interessanti, ma dovranno superare alcune barriere emotive. In famiglia, una questione domestica richiederà attenzione: affrontatela subito, prima che si complichi. Le amicizie vi aiuteranno a staccare la spina: accettate gli inviti, anche se vi sentite stanchi. Salute discreta: un po’ di attività fisica vi aiuterà a scaricare lo stress.

Dalla Bilancia ai Pesci

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) ⭐⭐⭐⭐ settimana armoniosa e piacevole, in cui ritroverete equilibrio nelle relazioni e nei progetti personali.

Sul lavoro, siete diplomatici e strategici: approfittate di questo momento per risolvere un vecchio problema o per rinegoziare una situazione. In amore, il cuore batte forte: chi è in coppia potrà vivere momenti romantici e dolci, mentre i single saranno irresistibili e pieni di fascino. In famiglia, ci sarà bisogno del vostro intervento per riportare serenità in una situazione un po’ tesa. Le amicizie vi danno energia: organizzate una serata speciale, vi farà bene. Salute buona, ma attenzione a non accumulare troppe attività: ogni tanto fermarsi è salutare.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre) ⭐⭐⭐ settimana intensa, con emozioni forti e qualche momento di tensione. Sul lavoro, sarete determinati e agguerriti, pronti a difendere le vostre idee: attenzione, però, a non diventare troppo rigidi, perché rischiereste di isolarvi.

In amore, Venere vi spinge a chiarire: se ci sono state incomprensioni, affrontatele con sincerità. I single potrebbero vivere un incontro misterioso e intrigante. In famiglia, qualcuno potrebbe chiedervi spiegazioni: evitate di chiudervi a riccio e cercate il dialogo. Le amicizie vi sorprenderanno: accettate un invito inatteso. Salute buona, ma attenzione agli eccessi di cibo o al nervosismo.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre) ⭐⭐⭐⭐ settimana dinamica e piena di stimoli: sarete pronti a lanciarvi in nuove avventure, sia sul lavoro che nella vita privata. Professionalmente, arriveranno proposte interessanti, soprattutto legate a viaggi, corsi o nuove collaborazioni. In amore, il cuore torna a battere forte: chi è in coppia vivrà momenti intensi, mentre i single potrebbero fare incontri emozionanti.

In famiglia, cercate di essere più presenti: anche se avete mille impegni, dedicare tempo ai vostri cari rafforzerà i legami. Le amicizie vi faranno ridere e vi aiuteranno a staccare la spina. Salute ottima: approfittatene per praticare sport o attività all’aria aperta.

♑ Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio) ⭐⭐⭐ settimana impegnativa, ma anche piena di soddisfazioni per chi saprà mantenere la calma. Sul lavoro, sarete chiamati a gestire responsabilità importanti: non fatevi prendere dall’ansia e ricordatevi di chiedere aiuto se necessario. In amore, potreste sentirvi un po’ distanti, ma basterà un piccolo gesto per riaccendere la complicità. I single dovranno superare la timidezza e aprirsi di più.

In famiglia, ci sarà bisogno di affrontare una questione pratica: fatelo con decisione. Le amicizie vi sostengono, anche se tendete a chiudervi un po’. Salute buona, ma attenzione alla schiena e alla postura.

♒ Acquario (20 gennaio - 18 febbraio) ⭐⭐⭐⭐⭐ settimana brillante e fortunata, in cui tutto sembrerà filare liscio. Sul lavoro, le vostre idee originali saranno apprezzate: approfittatene per proporre cambiamenti o innovazioni. In amore, Venere vi rende magnetici: chi è in coppia vivrà momenti intensi, mentre i single potranno fare incontri sorprendenti. In famiglia, sarete un punto di riferimento: la vostra allegria porterà buonumore. Le amicizie vi stimolano e vi danno entusiasmo: non tiratevi indietro davanti a nuove esperienze.

Salute ottima: energia al top e voglia di muovervi.

♓ Pesci (19 febbraio - 20 marzo) ⭐⭐⭐⭐ settimana ispirata, in cui vi sentirete particolarmente creativi e profondi. Sul lavoro, saprete trovare soluzioni alternative ai problemi, anche grazie a una grande sensibilità. In amore, è il momento di lasciarsi andare: chi è in coppia vivrà emozioni romantiche, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno di speciale. In famiglia, la vostra dolcezza farà la differenza: un gesto premuroso sarà apprezzato. Le amicizie vi aiuteranno a sentirvi meno soli: accettate un invito che vi incuriosisce. Salute buona, ma attenzione a non esagerare con la stanchezza mentale: ogni tanto serve staccare.