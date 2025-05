Arriva un'altra giornata e l'oroscopo del 18 maggio stende il tappeto rosso all'Acquario, che conquista il primo posto in classifica. Questo segno vanta del supporto della Luna, che si trova nella sua casa in questa domenica. Al contrario, lo Scorpione fa i conti con un momento delicato, con il rischio di finire nel messo di inutili polemiche. Approfondiamo cos'altro hanno da dire le stelle in merito a queste 24 ore.

Classifica e oroscopo del 18 maggio: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Scorpione. Sarà una domenica delicata, da affrontare con cautela.

Qualcuno potrebbe riferirvi un pettegolezzo o alimentare tensioni che non meritano attenzione. Non lasciatevi coinvolgere in polemiche inutili: il tempo è troppo prezioso per sprecarlo in futilità. In casa vi aspetta come sempre una lunga lista di impegni, ma se non rallenterete rischiate di arrivare al limite. Fate attenzione a dolori articolari, fastidi allo stomaco o mal di testa: il corpo vi sta chiedendo una pausa. Per scaricare lo stress, l’ideale sarebbe una passeggiata immersi nel verde, senza telefono né distrazioni. Prendetevi uno spazio per ascoltarvi e ritrovare la calma. Affidatevi a Sole-Urano nella vostra settima casa (relazioni) che può portare un incontro sorprendente o un cambio nelle dinamiche di coppia.

1️⃣1️⃣- Sagittario. Ripartenza emotiva. Per voi, che amate il contatto umano, restare a casa può risultare difficile. I single stanno affrontando un momento complicato, fatto di delusioni e malinconia. Vi manca la spensieratezza di un tempo, ma tranquilli: qualcosa inizia a cambiare. Anche se lentamente, avvertirete un miglioramento già nelle prossime ore. Fate attenzione alla gestione della casa e dei rapporti familiari: perdere il controllo ora potrebbe peggiorare le cose. Avete bisogno di tempo per guarire dalle ferite recenti, ma ogni fine è anche un nuovo inizio. Anche se solo uno su cento tentativi porterà frutto, sarà quello giusto.

1️⃣0️⃣- Gemelli. Inizio incerto, ma in crescita. La giornata potrebbe finire con qualche difficoltà, ma nelle ore successive ci saranno sorprese e sviluppi positivi.

Qualcosa di significativo potrebbe accadere molto presto, quindi restate vigili. In amore sarà necessario impegnarsi di più: lasciate da parte l’orgoglio e pensate a un gesto romantico per riaccendere la complicità. Le tensioni si dissolveranno e potrete ripartire. Non trascurate la salute: piccoli malesseri o sbalzi di pressione potrebbero farvi sentire spossati. Chi ha vissuto una perdita cerca leggerezza e distrazione. Una rivincita personale è vicina, e chi vi ha deluso potrebbe pentirsi amaramente. Nella settimana in arrivo è probabile che possiate ricevere una notizia o anche un gesto capace di sorprendervi positivamente.

9️⃣- Toro. La settimana finisce con un velo di tensione e sopraffazione.

Dovrete mercoledì o giovedì prima di vedere un miglioramento progressivo della situazione, dopodiché tornerete a sentirvi in pista. Recuperate la socialità che vi è mancata negli ultimi tempi. Non abbiate fretta: prendetevi il tempo necessario per ritrovare equilibrio. In amore potrebbe essere il momento di una scelta importante: un viaggio da organizzare o, in alcuni casi, una separazione da affrontare. In ogni caso, occhio alle spese: tendete a comprare quello che non vi serve o che è dannoso.

8️⃣- Bilancia. L'oroscopo giornaliero prevede l'arrivo di una svolta. Sarà una domenica che partirà a ritmi serrati, specialmente sul fronte interpersonale. Sarete distratti e in corsa, quindi fate attenzione se vi mettete alla guida.

In amore le cose procedono bene, ma c’è chi sente il bisogno di chiudere un capitolo e iniziare qualcosa di nuovo. In famiglia il clima migliora, con più dialogo e collaborazione. Il corpo vi sta lanciando segnali chiari: ascoltateli e non sottovalutate eventuali fastidi. Nei prossimi giorni, un cambiamento positivo vi darà la spinta che aspettavate.

7️⃣- Cancro. Una ripresa graduale ma concreta. Siete al termine di una settimana piena di accadimenti, che magari vi ha trasformato un po'. Da questo momento in poi, le giornate in arrivo saranno frenetiche, tra commissioni, lavoro e faccende da sbrigare. Ma anche colpi di fulmine, amicizie, rilancio personale. Dopo un periodo passato a rifugiarvi dentro voi stessi, sentirete il bisogno di tornare a vivere con slancio e passione.

C'è qualcuno che prova un interesse sincero nei vostri confronti e apprezza davvero la vostra presenza. Vi pensa spesso, affascinato dal vostro modo di fare, dalla vostra personalità e dal vostro carattere. La persona a cui tenete potrebbe presto farsi avanti, esprimendo con chiarezza ciò che sente o ciò che desidera da voi.

6️⃣- Vergine. Giornata positiva, ma impegnativa. Mercurio in Toro vi supporta nelle decisioni pratiche, mentre la quadratura con Marte richiede diplomazia. Raccoglierete i frutti del vostro impegno, ma il carico di lavoro o studio sarà piuttosto impegnativo. Le faccende domestiche andrebbero rimandate o ridotte al minimo. Chi ha ripreso a lavorare da poco sa che ci sono ancora alcuni meccanismi da sistemare.

La situazione in casa può diventare caotica, soprattutto con i figli a casa. Sarà fondamentale organizzarsi con anticipo e chiedere una mano se necessario. La vostra pazienza sarà la chiave per non perdere il controllo.

5️⃣- Capricorno. Ripartenza strategica. L’estate che vi aspetta potrebbe sorprendervi per quanto sarà diversa dal solito. Le difficoltà vissute finora vi hanno fatto crescere e diventare più forti. Anche se non tutto sarà semplice, questa giornata offre buone possibilità di rimettersi in gioco. Cercate però di non complicarvi le cose inutilmente. Le prossime ore saranno intense e vi ritroverete esausti a fine giornata, ma soddisfatti per ciò che avrete portato a termine.

4️⃣- Leone. Energia e passione.

Sole-Urano nella vostra decima casa (carriera) può portare un’opportunità lavorativa improvvisa o un cambio di direzione professionale. Finirete questa settimana con il piede giusto, pieni di energia e di entusiasmo. Anche i sentimenti torneranno a farsi sentire: se avete conosciuto qualcuno da poco, potreste organizzare un incontro speciale. Chi lavora affronterà alcune questioni pratiche, ma con la vostra prontezza saprete risolverle al meglio. In amore sarete travolgenti e, in alcuni casi, davvero irresistibili. Le emozioni non mancheranno, nemmeno sotto le lenzuola.

3️⃣- Pesci. La domenica vi accoglie con una sensazione di benessere e nuove prospettive. Le tensioni recenti sono alle spalle e potete finalmente guardare avanti.

Chi cerca lavoro farebbe bene ad ampliare gli orizzonti, mentre i single dovrebbero mettersi in gioco con curiosità ma anche un pizzico di cautela. Per chi lavora in proprio, potrebbero arrivare nuovi incarichi o trattative interessanti. La settimana sarà gratificante, e saprà premiarvi se saprete cogliere le occasioni giuste.

2️⃣- Ariete. Slancio vincente. Non c’è crescita senza errori. Le difficoltà che avete affrontato vi hanno insegnato molto, e adesso siete pronti a ricominciare con nuova forza. La giornata si preannuncia brillante e piena di soddisfazioni. La vostra carica personale sarà contagiosa, e vi renderà affascinanti agli occhi degli altri. I single potranno mettersi in gioco, mentre chi lavora in proprio sentirà finalmente di poter ripartire davvero.

Il segreto sarà crederci fino in fondo: la perseveranza darà i suoi frutti.

1️⃣- Acquario. Voglia di novità. La Luna nel segno vi rende protagonista. La settimana si chiude con una forte spinta al cambiamento. Avrete tante idee e una grande voglia di agire, anche se dovrete fronteggiare qualche ostacolo irritante. Una notizia ricevuta nei giorni scorsi vi ha riportati alla realtà, spingendovi a rimettervi in moto. Le giornate saranno frenetiche, ma riuscirete a cavarvela con grinta. Provate qualcosa di diverso e diverte, e abbracciate le nuove opportunità. Rimanete ricettivi: un’occasione interessante potrebbe presentarsi quando meno ve l’aspettate.

Analisi dell'astrologia della giornata

Dunque, il 18 maggio 2025 si presenta come una giornata di svolta, dovuta alla congiunzione Sole-Urano (che spinge verso l’innovazione e il cambiamento) e la quadratura Mercurio-Marte (che richiede cautela nella comunicazione). Il transito della Luna in Acquario elargisce ottimismo, anche se non bisogna trascurare i dettagli pratici. Le stelle spingono affinché si sfrutti l'energia di Urano per pensare fuori dagli schemi.