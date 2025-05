Questa è una giornata vincente per il Leone, che nella classifica dell'oroscopo del 26 maggio conquista il primo posto. Questo segno zodiacale si ritrova al massimo delle sue potenzialità. Al contrario, l'Acquario, che è ultimo in classifica, si sentirà irritabile. Approfondiamo ora l'astrologia di queste 24 ore, segno per segno.

Classifica e oroscopo del 26 maggio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Acquario. La solitudine a volte è un segnale: vi sta dicendo che è il momento di riscoprirvi. Invece di cercare fuori, voltatevi verso l’interno.

Coltivate passioni, amicizie vere, momenti per voi. L’amore tornerà, ma intanto siate il vostro più grande alleato. Vi sentirete facilmente irritabili, come se qualcosa o qualcuno riuscisse a mettere alla prova una pazienza già fragile. Il vostro equilibrio interiore è messo sotto pressione e potreste ritrovarvi a riflettere su quanto accaduto nelle ultime settimane, con una certa nostalgia o amarezza. È importante non imitare chi agisce senza coerenza: siate fedeli a voi stessi e mantenete la guardia alta. Ritroverete presto la forza, ma solo se smetterete di dubitare delle potenzialità. Per chi vive ancora sotto lo stesso tetto con i genitori, è il momento di cominciare a costruire la propria indipendenza, anche un passo alla volta.

1️⃣1️⃣- Scorpione. La serietà e il senso del dovere sono riconosciuti, ma in questa fase sarebbe utile non essere troppo rigidi. Il passato, con le sue difficoltà, vi ha resi più forti, ma ora occorre guardare avanti con uno spirito più flessibile. Sarà utile evitare polemiche e non insistere nel voler far cambiare idea a chi non condivide il vostro punto di vista. Qualcuno a voi vicino potrebbe aver bisogno del vostro sostegno: offrite aiuto senza esitare. Massima attenzione alle operazioni economiche online: meglio essere prudenti che pentirsene dopo.

1️⃣0️⃣- Toro. Lasciare andare fa male, ma a volte è l’unico modo per respirare di nuovo. Non siete falliti, siete coraggiosi. Imparate a mettere un punto quando serve, non per chiudere una storia, ma per scriverne una migliore.

Una ritrovata serenità rischia di essere scossa da un evento imprevisto. Potrebbe esserci in vista un trasferimento, un cambiamento di casa o di abitudini. Le finanze non sono delle migliori e la gestione economica è un punto critico, sia per voi che per chi vive con voi. Se avete bambini piccoli, il tempo trascorso con loro vi restituirà un po’ di gioia e leggerezza. Anche sul lavoro si percepiscono segnali di cambiamento: preparatevi a novità che emergeranno con l’arrivo di giugno.

9️⃣- Sagittario. Non lasciate che le difficoltà materiali vi facciano dimenticare il vostro valore. Ogni piccola azione, ogni scelta responsabile, è un mattone verso la risalita. Avete più forza di quanto credete.

Il buio non è per sempre. Occorrerà mantenere il sangue freddo e tanta pazienza. La sensazione è quella di vivere una fase complessa, piena di contrattempi e dubbi, in cui le preoccupazioni per le persone care non vi danno tregua. Vi sentite come se qualcuno cercasse di ostacolarvi e ogni giorno sembra più complicato del precedente. Non arrendetevi a pensieri negativi: se qualcosa non vi convince più, non abbiate paura di ricominciare da capo. I cambiamenti possono arrivare in modo inaspettato e portarvi su strade migliori.

8️⃣- Bilancia. Non restate incatenati a un sogno che non cammina al vostro stesso ritmo. L'amore vero è reciproco, si nutre di gesti e presenza, non di attese e silenzi. Lasciate andare chi non vi sceglie e apritevi a chi ha occhi solo per voi.

La giornata potrebbe presentare intoppi o ritardi che metteranno a dura prova la pazienza. Anche se siete abituati a cavarvela da soli, ci sono momenti in cui è giusto chiedere una mano. Non potete continuare a reggere tutto da soli. Concedetevi un po’ di respiro. In amore, potrebbe essere necessario affrontare un nodo rimasto irrisolto: meglio parlarne con franchezza, anche se vi costa fatica. A breve, ci saranno nuove occasioni da cogliere.

7️⃣- Capricorno. Non siete soli, siete eroi silenziosi. Ogni giorno in cui trovate la forza di sorridere, ogni carezza, ogni sacrificio, è amore allo stato puro. Anche se nessuno lo dice, il vostro valore è immenso. Non mollate. Vi portate dietro un passato complicato e faticoso, e anche il presente continua a presentarvi delle sfide.

C’è chi ha perso opportunità importanti o ha dovuto rinunciare a progetti ambiziosi. La fiducia è fragile e siete in costante allerta. Nonostante le difficoltà, non bisogna scoraggiarsi: la costanza paga. In campo sentimentale, per i cuori solitari si prospetta una ventata di novità che potrebbe ravvivare gli animi. Tenete gli occhi aperti anche tra le amicizie: non tutti si rivelano sinceri.

6️⃣- Ariete. Il primo passo non è avere tutto, ma crederci davvero. Cominciate dal piccolo, fate pratica, studiate, osservate. La passione apre porte che la logica non vede. Non aspettate il momento perfetto: createvelo. Qualcosa di inaspettato potrebbe farvi perdere la calma. Cercate di pesare bene le parole, perché potreste dire qualcosa che ferisce.

Siete spesso attenti ai dettagli, ma rischiate di diventare troppo esigenti, soprattutto con chi vi circonda. In questa giornata, cercate di non farvi travolgere dall’impulsività. Date ascolto a chi vi sta accanto e offrite il vostro affetto. Il benessere fisico sta migliorando e potreste ricevere una bella notizia capace di farvi sorridere a lungo. Se state progettando le vacanze, scegliete una meta vicina.

5️⃣- Gemelli. Non c’è nulla da correggere in voi, ma solo da accogliere. Smettete di confrontarvi con gli altri e iniziate a valorizzare ciò che vi rende unici. Chi vi amerà davvero non vorrà cambiarvi, ma conoscervi a fondo. Sarete molto richiesti da chi vi conosce e stima: qualcuno vi chiederà un parere o un favore, ma ricordate che dire “no” è un diritto.

Non fate compromessi con i vostri valori. Imparate ad amarvi di più, anche con le vostre imperfezioni, perché sono proprio quelle a rendervi autentici. Se siete in coppia, non tollerate facilmente il controllo o la gelosia. Chi è single e ha fatto un incontro interessante, potrebbe presto approfondire questa nuova conoscenza. A breve sarà il momento di prendere decisioni importanti.

4️⃣- Pesci. Il dolore che provi, resta, ma in futuro potrà trasformarsi in un modo nuovo di vivere, in una sensibilità più profonda. Non chiudetevi alla vita: continuate anche per chi non c’è più. Amare è un atto di memoria, forza e speranza. Avrete bisogno di rallentare i ritmi e osservare ciò che vi circonda con maggiore lucidità.

La sensazione di confusione o apatia potrebbe farvi pensare di essere fuori fase, ma in realtà vi manca solo uno stimolo. Cercate di non isolarvi e lasciatevi confortare da chi vi vuole bene. La serata si preannuncia piacevole: che si tratti di una cena in compagnia o di un po’ di relax sul divano, sarà un momento rigenerante. Concedetevi del tempo di qualità senza fare le ore piccole.

3️⃣- Vergine. L’amore non deve ferire, né consumare. Se vi sentite costantemente svuotati, chiedetevi se state lottando per la persona giusta. Meritate dialogo, rispetto e pace. Non siate l’unico motore di un rapporto. State attraversando una fase di trasformazione profonda. Dentro di voi si muove qualcosa che chiede spazio per crescere.

È il momento giusto per definire nuovi obiettivi: scrivete una lista di propositi e iniziate a realizzarli con metodo. Non perdete altro tempo in dubbi e rinvii. Se riuscite a superare la tendenza a procrastinare, farete grandi passi avanti. L’amore torna protagonista: molte coppie sono più forti che mai dopo aver superato un momento critico.

2️⃣- Cancro. Il corpo può cedere, ma la mente può diventare un faro nel buio. Circondatevi di chi vi incoraggia e non vi fa sentire un peso. Prendetevi cura di voi, celebrate ogni piccolo progresso, e soprattutto: non smettete di crederci. Siete pieni di ideali, ma anche di esperienze intense che vi hanno insegnato molto. Questa sarà una giornata produttiva, nella quale riuscirete a essere incisivi in tutto ciò che farete, dal lavoro alla vita personale.

Chi è in cerca di una nuova occupazione dovrebbe approfittare di questa energia per muoversi con determinazione. A fine giornata, concedetevi un momento di benessere solo per voi, che sia un bagno caldo o una pausa rigenerante.

1️⃣- Leone. L’amore non ha età, né scadenza. Torna quando smettete di rincorrerlo e iniziate a vivere per voi. Siate aperti agli incontri, anche quelli inaspettati. Non chiudete il cuore per paura di soffrire: lasciate che possa, ancora una volta, brillare. Siete al massimo delle vostre potenzialità, capaci di farvi ascoltare e di dare conforto a chi vi circonda. Le vostre idee, i vostri sogni e le vostre speranze si stanno rivelando preziosi anche per gli altri. Qualcuno si confiderà con voi e apprezzerà la vostra sensibilità.

In famiglia potreste dovervi dare da fare per raggiungere un obiettivo condiviso. Il vostro impegno lavorativo sarà premiato: se continuate così, riuscirete a concludere questo mese con grande soddisfazione.

Astrologa generale della giornata

Dunque, il 26 maggio 2025 è arricchito di energia frizzante, grazie alla forte confluenza di astri in Gemelli. L’ingresso di Mercurio nel segno e la Luna nuova imminente (27 maggio) creano un’atmosfera di rinnovamento e opportunità sin da ora. Il problema è che Saturno in Ariete non va sottovalutato e invita a tutti i segni dello zodiaco ad agire con responsabilità e pianificazione. I segni di fuoco e d’aria saranno i più favoriti, mentre i segni di terra e d’acqua potrebbero dover bilanciare emozioni e razionalità per sfruttare al meglio la giornata.