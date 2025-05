Giovedì 15 maggio, l'oroscopo della Smorfia napoletana ci porta a riflettere sul numero 71, conosciuto come l'uomo di merda. Questa espressione vivace trova un posto nella tradizione partenopea per descrivere, con estrema ironia, una persona ingannevole o malvagia. Nessuna società è priva del suo lato oscuro, e riconoscere simili personaggi è parte di una saggezza antica tramandata dalla cultura napoletana. Lo Scorpione, profondo e intuitivo, potrebbe trovare affascinante questa rappresentazione simbolica della Smorfia, poiché transita spesso nei territori della verità celata.

Per chi, come voi dello Scorpione, si destreggia nei meandri del mistero e dell'ambiguità, questo numero rivela la necessità di discernere la verità dalla meschinità. La vostra abilità di scavare sotto la superficie vi permetterà di identificare chi, nella vostra cerchia, potrebbe non essere del tutto trasparente. Tuttavia questo non è motivo per abbandonare la fiducia nel prossimo, piuttosto è un invito a usare il vostro intuito per proteggere voi stessi e coloro che amate da influenze negative. In questo modo, potete evitare di rimanere invischiati in dinamiche deleterie.

Parallelismi con culture lontane: la duplicità dell'animo umano

La figura dell'ingannevole non è esclusiva della tradizione napoletana.

Nell'antichità, la mitologia greca ci offre la figura di Erisictono, il re di Tessaglia, noto per la sua ingordigia e mancanza di scrupoli, punito con una fame insaziabile dagli dei stessi. In Giappone, lo spirito volpe noto come Kitsune è considerato un mutaforme astuto, in grado di ingannare l'uomo per il proprio vantaggio, ma al contempo riconosciuto per la sua saggezza. Questi racconti da tutto il mondo sottolineano come l'astuzia e l'inganno siano parte della condizione umana, invitando ognuno a mantenere alta la guardia senza, tuttavia, perdere la speranza nell'umanità.

Per lo Scorpione, tale consapevolezza dal respiro internazionale arricchisce la propria capacità di leggere tra le righe e decifrare i segnali che suggeriscono un animo non affidabile.

L'importante è non farsi consumare da questo gioco di sfiducia; anzi, come la Kitsune, riconoscere quando la verità emerge dalla finzione può essere una risorsa preziosa che vi permette di affrontare il mondo con consapevolezza e saggezza.

Il consiglio delle stelle: fiducia e protezione per lo Scorpione

Nel riflettere su queste profonde simbologie, le stelle consigliano allo Scorpione di coltivare una rete di protezione e fiducia che possa fare da argine a eventuali inganni. Non isolatevi per paura di essere traditi; piuttosto, circondatevi di persone leali e di fiducia. Investire nei legami autentici è il modo migliore per difendersi dalle delusioni.

Questo è un momento favorevole per usare le vostre innate qualità investigative, ma ricordatevi di equilibrare la scoperta del vero con la conservazione della serenità interiore.

Apritevi anche alla possibilità che chi appare ingannevole possa nascondere una storia di vulnerabilità, come nel caso di Erisictono, la cui fame nascondeva un desiderio di appartenenza. Cuore aperto e mente vigile diventeranno i vostri migliori alleati in questo viaggio tra le ombre e la luce.

Rimanete in contatto sincero con voi stessi e il mondo che vi circonda: la vostra forza interiore vi guida sempre, anche nei momenti più complessi.