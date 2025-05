Oroscopo del weekend 10-11 maggio a dir poco fortunato per lo Scorpione, mentre l'Ariete si posiziona ultimo in classifica. La settimana si conclude con due giornate così diverse tra loro. Sabato, complice la Luna in Bilancia, emozioni e reazioni risultano più controllate e pacate. Domenica, invece, l'astro d'argento transita nella casa dello Scorpione, aprendo uno spiraglio di novità e grinta. Saranno 48 ore perfette per rimettere ogni cosa al proprio posto, per chiudere delle situazioni lasciate aperte e per provare a cambiare qualcosa.

Classifica e oroscopo del fine settimana 10-11 maggio: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Ariete. Dopo settimane pesanti e a tratti destabilizzanti, il clima dentro casa inizia finalmente a calmarsi, però sarete ancora fuori gioco. Vi portate dietro un senso di frustrazione per progetti lasciati a metà e questioni personali ancora in sospeso. Sabato sarete chiamati a occuparvi di alcune responsabilità che non possono più attendere. Domenica, invece, riuscirete a concedervi qualche momento di tranquillità, ma con la mente ancora impegnata a fare i conti con tutto ciò che non vi torna. È importante non lasciare che l’apatia prenda il sopravvento: anche pochi minuti dedicati esclusivamente a voi stessi possono fare la differenza.

Lasciatevi catturare da un libro o da un film che vi stimoli emotivamente: può aiutarvi a ritrovare la motivazione, rimandate le uscite scatenate perché non sarete dell'umore giusto.

1️⃣1️⃣- Bilancia. La fatica dei giorni scorsi si ripercuote anche sul weekend, che non sarà esattamente come ve l'immaginavate. Un imprevisto, o un fuori programma, potrebbe sballottarvi a destra e a manca. Avete lavorato duramente per ristabilire un equilibrio, ma i risultati tardano ad arrivare. La questione economica resta in bilico, e vi obbliga a restare con i piedi per terra. Continuate a impegnarvi, ma senza pretendere troppo da voi stessi in tempi brevi. L’importante è non scoraggiarsi. Domenica potreste sentirvi ancora più disorientati, anche se nel corso del weekend ci saranno delle piccole conferme che vi incoraggeranno a non arrendervi e a guardare avanti.

Cercate di non isolarvi: parlare con chi vi vuole bene può alleggerire il peso che portate sulle spalle.

1️⃣0️⃣- Capricorno. Il fine settimana si apre con un senso di affaticamento mentale che vi accompagna da tempo. Nei mesi passati avete vissuto situazioni complesse, che ancora adesso vi lasciano una certa inquietudine interiore. E se ogni medaglia ha una doppia faccia, le decisioni e le azioni intraprese, che magari adesso vi pesano, al più presto vi regaleranno quel senso di appagamento che sognate. Il desiderio di evasione è forte: vorreste fuggire altrove, magari verso il mare o in un luogo dove rigenerarvi completamente. Sabato potrebbe affacciarsi un po’ di malinconia, ma non lasciate che prenda il sopravvento.

Concentratevi su ciò che potete fare per stare meglio, anche se si tratta solo di piccoli gesti. Domenica sera l’ansia potrebbe ripresentarsi, disturbando il sonno: meglio variare abitudini e non caricare la mente con pensieri inutili. Avete bisogno di un grande amore che spazzi via tutte le tempeste della vostra vita (se single).

9️⃣- Acquario. Nonostante le recenti fatiche, si aprono due giornate in cui sarà possibile rallentare e ritrovare un po’ di serenità. Anche se non tutto è risolto, c'è da dire che la tensione è in fase di remissione. Attenzione, perché questo non significa però che possiate abbassare la guardia: è fondamentale evitare discussioni inutili e rispettare i tempi e gli spazi degli altri.

Il weekend può offrire l’occasione di rimettersi in sesto, a patto che non pretendiate troppo da voi stessi. Dedicate del tempo all’attività fisica, anche leggera, e curate la vostra alimentazione: ridurre zuccheri, grassi e stimolanti può aiutarvi a sentirvi meglio anche emotivamente. Il tempo è il miglior medico, affidatevi ad esso.

8️⃣- Toro. In questi giorni potrebbero tornare alla ribalta alcune questioni familiari o sentimentali lasciate in sospeso. Sabato sarà particolarmente impegnativo sotto questo aspetto, e richiederà tutta la vostra pazienza. Vi verranno proposte nuove idee o iniziative che potrebbero rivelarsi interessanti, ma valutatele con attenzione, senza fretta. La serata si preannuncia intensa, ma evitate di fare le ore piccole.

Il vostro corpo ha bisogno di recuperare, così come la mente. Con il giusto equilibrio, riuscirete a rimettere in moto la vostra macchina interiore. Sfruttate queste 48 ore per prepararvi mentalmente e fisicamente agli eventi della prossima settimana.

7️⃣- Sagittario. Le energie non sono al massimo e si fa sentire la fatica di una settimana lunga e impegnativa. Riprendere il ritmo dopo un periodo di stallo non è facile, ma non c’è motivo di colpevolizzarsi: ognuno ha i propri tempi. Sabato sera potrebbe portarvi in due direzioni diverse: alcuni di voi avranno voglia di nuovi incontri, altri preferiranno restare in casa in compagnia . Domenica sarà essenziale recuperare sonno e forze, anche perché le giornate a venire richiederanno lucidità.

Se sentite il bisogno di rallentare, ascoltatelo: non si tratta di pigrizia, ma di un’esigenza reale.

6️⃣- Leone. Vi state lentamente rimettendo in carreggiata, ma il fine settimana porterà con sé una certa stanchezza. Avete bisogno di due giorni per riorganizzare le vostre cose e, soprattutto, per recuperare le forze. Prendetevi cura di voi stessi e del vostro spazio personale: anche un piccolo gesto può aiutare a ritrovare ordine interiore. Potrebbero arrivare comunicazioni o novità che vi rimetteranno in moto. Non fatevi trovare impreparati: anche il riposo è una forma di preparazione.

5️⃣- Gemelli. Il fine settimana si prospetta sereno, con due serate che potrebbero sorprendervi positivamente.

Avrete la possibilità di muovervi come preferite, senza troppi vincoli. Ogni cosa, lentamente, sembra rimettersi a posto. Fate attenzione a non lasciarvi distrarre da pettegolezzi o influenze esterne: seguite il vostro sentire, che resta la bussola più affidabile. In arrivo anche qualche novità generale: non è ancora tempo di rilassarsi del tutto, ma potete iniziare ad assaporare una certa stabilità.

4️⃣- Cancro. Le giornate si aprono con un’energia nuova. Vi sentirete più presenti, più centrati e pronti a riflettere su ciò che è stato. Guardate alla settimana appena trascorsa e chiedetevi cosa può essere migliorato. Sabato e domenica sarà l’occasione ideale per ricaricare le batterie e lasciarvi alle spalle alcune tensioni.

In ambito affettivo potrebbero arrivare segnali interessanti, soprattutto per chi ha desideri importanti legati alla famiglia. Fate attenzione a non esagerare con il cibo: il relax non deve trasformarsi in eccesso. In amore, in questo momento c'è un vuoto da riempiere ma non forzatevi. Seguite la corrente e non rinnegate i vostri sentimenti. La paura fa parte del coraggio.

3️⃣- Vergine. Finalmente arriva un weekend in cui potrete tirare il fiato. Dopo una serie di giorni intensi, riuscirete a concedervi qualche momento di pace. Vi siete messi alla prova su più fronti e ne siete usciti con nuove consapevolezze. Non avete più voglia di lamentarvi: ora sapete accogliere ciò che arriva, senza perdervi nei dettagli.

Concedetevi qualcosa che vi piace, riscoprite la bellezza della normalità. In amore, tutto dipenderà da quanto siete disposti a lasciarvi andare.

2️⃣- Pesci. È il momento di lasciar andare ciò che vi appesantisce. Alcune situazioni difficili possono finalmente essere superate, ma richiedono una vostra decisione consapevole. A volte siete troppo legati a ciò che conoscete, anche se non vi fa bene. Rialzatevi, guardate oltre i limiti che vi siete imposti e concedetevi la possibilità di ricominciare. Le emozioni saranno intense, ma non spaventatevi: sono la dimostrazione che state ritrovando il contatto con voi stessi. Chi ha vissuto una delusione potrà trovare la forza di trasformarla in un’occasione di rinascita.

1️⃣- Scorpione. periodo fortunato specialmente domenica con la Luna nel vostro segno zodiacale. Avrete tutte le carte in regola per tentare un approccio con la persona che vi piace, per stravolgere un'abitudine e per partire. Le recenti difficoltà vi hanno messi a dura prova, ma qualcosa in voi sta cambiando. Sentite il bisogno di chiudere col passato e ricominciare su nuove basi. Sarà un fine settimana importante per curare ferite interiori e lasciar andare vecchie paure. C’è ancora tanto da fare, ma avete lo spirito giusto per affrontarlo. Guardate avanti con fiducia, anche se il cammino appare incerto. Il peggio è alle spalle, ora potete pensare a come costruire qualcosa di vostro.