Secondo l'oroscopo con la classifica di domenica 22 giugno a brillare al primo posto è il Cancro. Per questo segno le parole giuste arrivano nel momento giusto, le persone importanti si fanno sentire e perfino ciò che sembrava perso può essere ritrovato. La fortuna lo segue nelle scelte personali, nei legami più stretti e in piccole situazioni quotidiane. All’ultimo posto si colloca invece il Sagittario, che si confronta con una stanchezza profonda, un senso di confusione e la sensazione che qualcosa non stia andando come previsto. I contrasti interiori si riflettono anche nelle relazioni e nelle attività quotidiane.

La classifica di domenica 22/6: Scorpione al terzo posto

1. Cancro - Siete in perfetta sintonia con l’energia della giornata. Il Sole vi sostiene con la sua luce diretta e la Luna, in aspetto favorevole, vi regala sensibilità, empatia e un senso di profonda connessione con ciò che vi circonda. È una domenica ideale per rilassarvi, ma anche per sistemare situazioni affettive o familiari che vi stavano a cuore.

Tutto fila liscio, quasi senza sforzo. Ricevete attenzioni, riconoscimenti, magari anche una piccola sorpresa che vi scalda l’anima da parte di qualcuno d'importante. Siete al centro di un’armonia che vi fa bene e che contribuisce a rendervi ancora più forti.

2. Pesci - La Luna nel vostro segno vi regala una giornata intensa sotto il profilo emotivo, ma anche molto fruttuosa.

Sentite di essere nel flusso giusto, che vi permette di capire prima degli altri ciò che sta accadendo. Le intuizioni che avete non sono casuali: fidatevi del vostro istinto, perché vi condurrà dove serve. Una conversazione, una visita inaspettata, un invito rivelano potenzialità interessanti. Anche nei piccoli gesti trovate una bellezza che vi rigenera. L’amore vi sorride e vi protegge, soprattutto se riuscite a lasciarvi andare senza troppe aspettative.

3. Scorpione - Le emozioni fluiscono in modo armonioso, e voi vi sentite finalmente capiti. La giornata porta con sé un senso di completezza che vi mancava da tempo. Che si tratti di una riappacificazione, di un progetto che prende forma o semplicemente di una ritrovata serenità interiore, tutto sembra combaciare.

Avete dalla vostra la capacità di andare oltre le apparenze e di cogliere le sfumature più vere delle persone e delle situazioni. Approfittatene per dire ciò che sentite e per far pace con qualche pensiero che vi tormenta.

4. Toro - State vivendo una domenica positiva, in cui tutto sembra trovare il proprio posto. Non avete bisogno di strafare: basta poco per sentirvi bene. Un pranzo in famiglia, una passeggiata nella natura o una telefonata gradita possono bastare a regalarvi una giornata piena e serena. La vostra solidità affettiva è un pilastro importante, e in questo momento ne raccogliete i frutti. Se avete qualche conto in sospeso, anche pratico, è il momento giusto per chiuderlo con facilità.

La fortuna arriva nella semplicità.

5. Leone - State riprendendo quota, dopo giorni più faticosi. Anche se il Sole non è ancora entrato nel vostro segno, vi sentite pronti a rimettervi in gioco. La giornata vi offre segnali di miglioramento, soprattutto dal punto di vista emotivo. Qualcosa si sblocca, o comunque si chiarisce, e voi ritrovate fiducia. Non è ancora il momento dei grandi gesti, ma potete iniziare a progettare, a pensare in grande. Anche in amore c’è un’apertura in più, un gesto o una parola che vi restituisce entusiasmo.

6. Capricorno - State attraversando una fase riflessiva, ma in questa domenica riuscite a ritagliarvi uno spazio tutto vostro, dove respirare e mettere ordine.

La Luna amica vi aiuta a dare forma ai pensieri e a fare pace con ciò che non dipende da voi. È una giornata che vi invita a rallentare e ad apprezzare ciò che avete. Una buona notizia potrebbe arrivare da una persona distante o da un ambito inaspettato. Anche se non amate mostrarlo, avete bisogno di sentirvi vicini agli altri, e questa giornata ve lo ricorda.

7. Bilancia - Siete in fase di transizione. Non tutto è chiaro, ma sentite che qualcosa sta cambiando. La giornata non è negativa, ma può portarvi a riflettere più del solito. Potreste sentirvi leggermente confusi o divisi tra due scelte, soprattutto se si tratta di affetti o collaborazioni. Non abbiate fretta di decidere: concedetevi tempo e silenzio.

La Luna vi invita all’ascolto, non all’azione. Una breve pausa dalla frenesia potrebbe fare miracoli. Cercate equilibrio anche nei momenti più instabili.

8. Ariete - Questa domenica vi trova un po’ rallentati, forse per via di energie non perfettamente allineate con il vostro solito slancio. Avete voglia di fare, ma qualcosa vi frena. Non forzate. Meglio godersi un momento di tregua, ricaricare le batterie e lasciare che le cose prendano la propria direzione senza lottare controcorrente. Una piccola tensione familiare potrebbe mettervi di cattivo umore, ma nulla che non possa essere risolto con una buona dose di ironia. Prendete tutto con più leggerezza.

9. Vergine - State cercando chiarezza in una situazione che vi sembra ancora troppo nebulosa.

La Luna opposta vi rende più vulnerabili, e basta poco per farvi sentire fuori posto. Non tutto dipende da voi, e questa è una lezione che dovete accettare. La giornata richiede pazienza e, se possibile, una pausa dai soliti schemi. Se riuscite a lasciarvi alle spalle la necessità di controllo, potreste anche ricevere una risposta inaspettata o trovare conforto in un gesto semplice. Non pretendete troppo da voi stessi.

10. Acquario - Le energie non sono al top, e questo si riflette anche nel vostro umore. Siete nervosi, a tratti disorientati, e forse anche un po’ insofferenti nei confronti di chi vi sta intorno. Avete bisogno di solitudine costruttiva, di uno spazio in cui rimettere ordine nelle idee.

La Luna vi chiede di ascoltarvi più profondamente, anche se questo comporta fare i conti con emozioni che preferireste ignorare. È una giornata di passaggio, in cui conviene non esporsi troppo. Meglio osservare che reagire.

11. Gemelli - Siete inquieti, e la giornata potrebbe portare a qualche momento di tensione o incomprensione, soprattutto se cercate conferme che non arrivano. Vi sentite in attesa, come se mancasse un tassello importante per far partire un progetto o per chiudere un cerchio. La comunicazione non è fluida come vorreste, e questo vi mette in difficoltà. Cercate di non insistere: le risposte arriveranno, ma non nei tempi che desiderate. Usate questo momento per ricalibrare le vostre priorità e per osservare i movimenti altrui.

12. Sagittario - Siete in difficoltà, più per una stanchezza emotiva che per reali problemi. Vi sentite rallentati, e ogni cosa sembra più complicata del solito. La Luna in quadratura amplifica la vostra sensibilità, rendendovi più suscettibili e meno tolleranti verso gli altri. Evitate confronti accesi: potrebbero degenerare senza motivo. Avete bisogno di silenzio, di riposo, di una distanza sana da ciò che vi agita. Non è la giornata giusta per prendere decisioni o per affrontare temi delicati. Rimandate tutto ciò che potete e pensate a voi.