Sagittario, Ariete e Gemelli saranno i protagonisti della settimana astrologica dal 9 al 15 giugno 2025, grazie a un cielo generoso e dinamico. Cancro, Pesci e Scorpione, invece, dovranno fare i conti con dubbi interiori e qualche contrattempo emotivo. Ma ogni segno avrà i propri momenti chiave da vivere e da interpretare al meglio. Scopriamo ora le previsioni astrologiche settimanali.

Previsioni astrologiche settimana dal 9 al 15 giugno con pagelle

♈ Ariete

Amore: ⭐️⭐️⭐️⭐️ Lavoro: ⭐️⭐️⭐️⭐️ Fortuna: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Settimana frizzante e piena di iniziativa, soprattutto nei rapporti personali.

Chi è in coppia potrebbe riscoprire il piacere della condivisione, mentre i single avranno l’opportunità di vivere un incontro ad alto tasso di passione. Le energie non vi mancano e Marte vi sostiene con una grinta rinnovata. Sul lavoro riuscirete a portare avanti progetti con determinazione e autorevolezza: chi attende una risposta importante potrà riceverla tra giovedì e sabato. La fortuna vi accompagna anche in piccole cose: colpi di scena piacevoli sono dietro l’angolo.

♉ Toro

Amore: ⭐️⭐️ Lavoro: ⭐️⭐️⭐️ Fortuna: ⭐️⭐️ C'è un po’ di inquietudine nei cuori: alcune tensioni, forse non del tutto affrontate, tornano a farsi sentire. In amore vi sentite esposti, vulnerabili, e avete bisogno di protezione.

Meglio evitare discussioni inutili, specie se vi portano a scavare nel passato. Sul lavoro la situazione è più stabile, ma non particolarmente brillante: è una settimana di osservazione, più che di azione. Attenzione alla gestione del denaro, soprattutto a metà settimana: potrebbero esserci spese impreviste o decisioni da prendere con cautela.

♊ Gemelli

Amore: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Lavoro: ⭐️⭐️⭐️⭐️ Fortuna: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Periodo d’oro per voi: siete brillanti, comunicativi, magnetici. In amore avete voglia di sperimentare, di stupire e di farvi notare, e le stelle vi supportano con passaggi astrali decisamente favorevoli. Chi è solo potrebbe iniziare una nuova conoscenza sorprendente. Sul lavoro vi sentite creativi e dinamici, e riuscite a coinvolgere anche gli altri nei progetti.

È il momento ideale per presentare un’idea, fare una richiesta o puntare su una collaborazione. La fortuna è dalla vostra parte: approfittatene per osare.

♋ Cancro

Amore: ⭐️⭐️ Lavoro: ⭐️⭐️⭐️ Fortuna: ⭐️⭐️⭐️ Settimana impegnativa sul piano emotivo. Vi sentite sensibili, forse un po’ troppo, e questo potrebbe portare a interpretazioni errate o a piccole incomprensioni con il partner. Chi ha una relazione da tempo potrebbe percepire una certa distanza o sentirsi poco ascoltato. Sul lavoro c’è qualcosa che vi distrae o vi preoccupa, ma non è il momento di chiudersi: cercate di affidarvi al dialogo e alla chiarezza. Verso il weekend avrete un’occasione per recuperare serenità e fiducia, anche grazie all’aiuto di una persona cara.

♌ Leone

Amore: ⭐️⭐️⭐️⭐️ Lavoro: ⭐️⭐️⭐️⭐️ Fortuna: ⭐️⭐️⭐️ Una settimana energica e piena di possibilità, soprattutto per quanto riguarda la sfera dei sentimenti. Siete affascinanti, sicuri di voi e pronti a vivere emozioni intense. Le relazioni recenti potrebbero trasformarsi in qualcosa di più solido, mentre chi è in coppia vivrà momenti di grande complicità. Nel lavoro la determinazione fa la differenza: siete pronti a difendere le idee e a ottenere ciò che meritate. Piccole prove da superare, soprattutto nei primi giorni, ma la vostra forza interiore sarà determinante.

♍ Vergine

Amore: ⭐️⭐️⭐️ Lavoro: ⭐️⭐️⭐️⭐️ Fortuna: ⭐️⭐️⭐️ In amore c’è bisogno di equilibrio. Alcune questioni recenti potrebbero avervi messo sotto pressione, e ora sentite l’esigenza di chiarire ciò che non funziona.

Non rinunciate al confronto, purché sia costruttivo. Sul lavoro invece siete più brillanti: la settimana è ideale per riordinare le idee, sistemare documenti o mettere in atto strategie che da tempo avete in mente. Chi lavora in proprio potrà cogliere una nuova opportunità. La fortuna vi osserva da lontano: vi premia se vi muovete con intelligenza e coerenza.

♎ Bilancia

Amore: ⭐️⭐️⭐️⭐️ Lavoro: ⭐️⭐️⭐️⭐️ Fortuna: ⭐️⭐️⭐️⭐️ Settimana in cui ritrovate il naturale equilibrio. In amore vi lasciate finalmente alle spalle piccoli attriti e vi aprite con maggiore fiducia. Le coppie consolidate ritrovano armonia, mentre i single potrebbero fare un incontro leggero ma interessante. Nel lavoro riuscite a gestire le responsabilità con grazia ed efficacia: nonostante qualche sfida, sapete mantenere il controllo e mediare con eleganza.

La fortuna si muove al vostro fianco: seguite l’istinto nei momenti chiave.

♏ Scorpione

Amore: ⭐️⭐️ Lavoro: ⭐️⭐️⭐️ Fortuna: ⭐️⭐️ Non tutto va come vorreste. In amore c’è una certa tensione che aleggia, e potreste sentirvi insicuri, specialmente se vi aspettavate più coinvolgimento dall’altra persona. Il consiglio delle stelle è di evitare comportamenti troppo impulsivi o parole dette senza filtri. Sul lavoro le energie sono in ripresa, ma avete bisogno di più chiarezza: cercate di non caricarvi di aspettative eccessive e procedete un passo alla volta. La fortuna questa settimana non sarà il vostro asso nella manica, quindi meglio puntare su ciò che è certo.

♐ Sagittario

Amore: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Lavoro: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Fortuna: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Settimana esplosiva, piena di occasioni e scintille in ogni campo.

In amore siete irresistibili: chi è in coppia ritrova l’intensità di un tempo, mentre chi è single potrebbe vivere una passione improvvisa e travolgente. Il vostro entusiasmo conquista e apre porte prima chiuse. Sul lavoro siete brillanti, ispirati, vincenti: portate avanti progetti con decisione e raccogliete consensi. La fortuna è dalla vostra parte in modo evidente: provate a fare quel passo audace che avete rimandato finora.

♑ Capricorno

Amore: ⭐️⭐️⭐️ Lavoro: ⭐️⭐️⭐️⭐️ Fortuna: ⭐️⭐️⭐️ In amore cercate stabilità, ma a volte vi scontrate con la vostra stessa rigidità. È il momento giusto per smussare certi atteggiamenti e cercare un dialogo più aperto e spontaneo. La persona che vi sta accanto ha bisogno di sentirsi coinvolta.

Sul lavoro siete solidi e determinati, e ciò che costruite ora avrà basi durature. Concentratevi sulla concretezza e lasciate da parte le distrazioni. La fortuna non manca, ma agisce in modo sottile: cogliete i segnali e fidatevi dei vostri tempi.

♒ Acquario

Amore: ⭐️⭐️⭐️⭐️ Lavoro: ⭐️⭐️⭐️ Fortuna: ⭐️⭐️⭐️⭐️ La voglia di libertà si scontra con le richieste degli altri: in amore, cercate un equilibrio tra indipendenza e legame emotivo. Chi è in coppia dovrà gestire qualche alzata di voce, ma con sincerità tutto si sistema. I single sono attratti da persone fuori dal comune, e questo può portare esperienze originali. Sul lavoro siete distratti, ma non è un problema: a volte serve rallentare per ritrovare la visione.

La fortuna torna a bussare tra venerdì e sabato, soprattutto se state cercando un cambiamento.

♓ Pesci

Amore: ⭐️⭐️ Lavoro: ⭐️⭐️⭐️ Fortuna: ⭐️⭐️ Un velo di malinconia vi accompagna nei primi giorni della settimana: siete ipersensibili e rischiate di vedere problemi dove non ce ne sono. In amore sarebbe meglio non drammatizzare piccoli silenzi o atteggiamenti sfuggenti. Chi ha una relazione stabile dovrà evitare di chiudersi in se stesso. Il lavoro offre un po’ più di respiro, ma serve ordine mentale per evitare confusione e ritardi. Non è la settimana giusta per rischiare o cambiare rotta: meglio mantenere ciò che avete, in attesa di giorni più lucidi.