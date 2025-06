Sarà una giornata da 1° posto per il Sagittario, che secondo l'oroscopo del 5 giugno, è più simpatico che mai. Al contrario, a posizionarsi all'ultimo gradino della classifica è il Capricorno, che affronta un complicato giovedì. A incidere sull'andamento della giornata è in primis la Luna in Bilancia con l’opposizione di Saturno in Ariete. Scopriamo cosa dicono le previsioni astrologiche del 5 giugno 2025.

Classifica e oroscopo del giorno 5 giugno 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Capricorno. Siete più forti di quanto pensiate: anche se la vita vi mette alla prova, non lasciate che vi spezzi.

Non abbiate paura di credere ancora nell'amore, anzi. Giornata complicata. Vi sentirete facilmente irritabili, insoddisfatti e poco lucidi. I pensieri saranno confusi, e ogni situazione sembrerà più complessa del dovuto. Sarà fondamentale non prendere decisioni affrettate: l'umore instabile potrebbe portarvi a fare scelte impulsive, di cui potreste pentirvi. Sul lavoro vi sentite spompati e privi di motivazione, anche a causa della fatica accumulata e di qualche delusione recente. Respirate a fondo e rimandate ogni valutazione: tra qualche giorno tutto vi apparirà più chiaro e questo momento sarà solo un ricordo sbiadito.

1️⃣1️⃣- Acquario. Ogni ferita può diventare la vostra forza: ciò che vi ha deluso in passato può prepararvi a un amore più vero.

Voglia di cambiare. In voi si accende un forte bisogno di rinnovamento. Sentite il desiderio di liberarvi da ciò che vi ha feriti, siano essi eventi, emozioni o persone. Il cuore chiede leggerezza e nuove esperienze più appaganti. In ambito affettivo potrebbe nascere la volontà di chiudere con ciò che non funziona più. Sul piano professionale non ci sono grossi problemi, ma i risultati desiderati sembrano ancora distanti. Il denaro resta una preoccupazione per alcuni, così come l’assenza di uno sbocco lavorativo davvero soddisfacente.

1️⃣0️⃣- Scorpione. Non tutto va come previsto, ma ogni imprevisto insegna qualcosa: usatelo per crescere e migliorare, anche nei legami più difficili. Comunicazione efficace.

Avrete il coraggio di affrontare argomenti spinosi, quelli che in passato avevano creato tensioni. La sensibilità e diplomazia vi aiuteranno a risolvere più di un nodo. In coppia sarete più desiderati del solito: a parlare sarà la vostra intensa sensualità, capace di riportare armonia. Anche sul lavoro saprete muovervi con strategia, ma fate attenzione al lato economico: è il momento di fare i conti con la realtà e contenere le spese.

9️⃣- Toro. Non serve avere tutto sotto controllo: lasciatevi sorprendere. A volte, l’amore arriva proprio quando smettete di cercarlo. Alti e bassi in casa e in amore. L’umore potrebbe essere incostante, soprattutto se vivete a stretto contatto con altre persone.

Nei rapporti di coppia, meglio puntare su tenerezza e dialogo. In serata potrebbero riemergere vecchie questioni familiari: grazie alla capacità comunicativa riuscirete a riportare la calma. Un consiglio? Tenete d’occhio le promozioni: potreste fare acquisti utili risparmiando parecchio.

8️⃣- Cancro. Con Mercurio nel segno e Giove in arrivo, queste 24 ore permettono di fare certe riflessioni da 'Oscar'. Ambizione, vita familiare e sociale, ma anche i sentimenti, tutto questo viene vagliato e valutato con meticolosità. Siete stati respinti? Fa male, sì, ma non siete sbagliati: semplicemente, non era la porta giusta. Bussate altrove. Calo energetico. Siete stanchi e un po’ disorientati. Vi sembra che tutto stia cambiando, e questo vi lascia inquieti.

Alcune emozioni torneranno a galla, insieme a una certa gelosia che potrebbe sorprendere anche voi stessi. Nonostante questo, sarà un buon momento per chiarire dentro di voi cosa volete davvero in amore. In ambito lavorativo, lucidità e capacità comunicative vi aiuteranno a rimanere centrati. Evitate reazioni impulsive: servono calma e pazienza.

7️⃣- Leone. Quando vi sembra che tutto crolli, ricordate che potete ricostruire meglio di prima. Non mollate. Nessun cuore è irreparabile. Tensione in amore, slancio sul lavoro. Se vi sentite insoddisfatti nel rapporto di coppia, potreste esplodere. Attenzione a non lasciarvi trasportare dalla rabbia o a dire parole di cui potreste pentirvi. Le ferite emotive vanno gestite con maturità.

Sul piano professionale, invece, avrete la mente lucida e una grande capacità di trattativa. Saprete farvi notare in modo positivo: approfittatene per consolidare i rapporti giusti.

6️⃣- Pesci. Anche i giorni peggiori finiscono: respirate, resistete e ripartite. In amore, chi sa aspettare spesso trova ciò che merita davvero. Prendete tempo. Vi trovate in un periodo di riflessione. Le difficoltà vissute di recente vi hanno dato modo di capire cosa volete davvero. In amore ci saranno occasioni per migliorare il rapporto con il partner o per chiudere ciò che non funziona più. Non abbiate paura di scegliere per il benessere. In ambito lavorativo, sarà una giornata utile per muoversi, candidarsi o proporsi: chi cerca un impiego o un avanzamento deve farsi avanti con decisione.

5️⃣- Ariete. C'è la Luna contraria, ma questo per voi non incide granché. In caso di tensioni nelle relazioni, chiarirsi è più facile che mai. Non accettate mai meno di ciò che vi fa stare bene: né nella vita né in amore. Imparate a scegliere, non solo ad accettare. Riscatto personale. Sarà una giornata in cui potrete riprendere in mano ciò che vi spetta. Forse in passato avete messo da parte dei desideri per compiacere altri, ma ora qualcosa cambia. Torna la voglia di agire, di far valere la vostra voce e di portare avanti progetti lasciati in sospeso. In ambito economico e pratico, possono aprirsi spiragli interessanti. Non accontentatevi più.

4️⃣- Gemelli. Siete stanchi? Fermatevi, ma non rinunciate: l’amore non è una corsa, è un cammino.

Ogni passo conta. Opportunità da cogliere. Siete tra i favoriti di questo periodo. Se siete single, le possibilità di conoscere una persona interessante sono molto alte. È il momento di lasciarsi andare, di vivere emozioni fresche senza troppe aspettative. Anche nel lavoro le energie sono buone: proposte, incontri e nuovi incarichi potrebbero aprirvi porte inaspettate. Non lasciatevi sfuggire nulla, ogni occasione può essere quella giusta.

3️⃣- Vergine. Se una porta si chiude, apritene un’altra con coraggio: nelle relazioni e nella vita, chi osa vince. Chiarezza nei sentimenti. Se amate davvero la persona che avete accanto, sarà una giornata preziosa per ritrovare intesa e complicità. Se invece ci sono dubbi o attrazioni altrove, dovrete fare i conti con ciò che provate.

Meglio affrontare la realtà che continuare a fingere. Dal punto di vista economico, finalmente qualcosa si muove. Potrebbero arrivare entrate extra, aumenti o occasioni di guadagno meritate da tempo.

2️⃣- Bilancia. La Luna nel segno accentua il carisma. Attorno a voi regna l'armonia. Progetti concreti in vista. Giornata ideale per dare forma ai sogni: che si tratti di una casa, di una convivenza, di un figlio o di un cambiamento importante, ci sono le condizioni giuste per procedere. In amore prevale la stabilità, anche se la passione potrebbe essere un po’ in calo. Sul lavoro ci sono segnali incoraggianti, tra proposte e contratti in arrivo. Siete sulla soglia di una trasformazione positiva: restate vigili.

Le lacrime non sono un fallimento: sono il segno che avete amato. Rialzatevi, siete vivi.

1️⃣- Sagittario. Non permettete al passato di trattenervi: siete fatti per vivere adesso. E l’amore, quello vero, non ha paura del presente. Al centro dell’attenzione. La simpatia e comunicazione vi renderanno irresistibili. Potrebbero nascere flirt o incontri stimolanti, anche destinati a durare. In amore c’è fermento, ma anche sul lavoro si iniziano a raccogliere i frutti dell’impegno. Continuate a credere nei progetti e non lasciatevi frenare da piccoli intoppi: siete sulla strada giusta e state andando nella direzione del successo.

Analisi astrologica della giornata

Dunque, la Luna in Bilancia è il fulcro di questa giornata del 5 giugno, spingendo i segni dello zodiaco a ricercare armonia e misura.

Sono illuminate le relazioni, i negoziati favoriti, e si possono prendere decisioni definitive. Si segnala l'imminente transito di Venere in Toro, che già in questo giovedì mostra i suoi influssi. L'energia si stabilizza, infatti. Un altro evento molto significativo che si avvicina è Giove in Cancro, il giorno 10 giugno, che già regala occasioni e ottimismo. In queste 24 ore, Mercurio in Cancro rende la comunicazione più emotiva, mentre l’opposizione di Saturno in Ariete alla Luna in Bilancia potrebbe creare una certa pressione.