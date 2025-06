L'oroscopo di lunedì 16 giugno 2025 si apre con movimenti astrali interessanti che influenzeranno emozioni, scelte professionali e piccoli colpi di fortuna.

L'Acquario avrà modo di riscoprire il dialogo e l'intesa con il partner, i nativi del Toro dovranno invece essere particolarmente pazienti.

Un'atmosfera dolce e un clima di comprensione reciproca permetteranno poi ai nativi Cancro di vivere un rapporto sereno, il tutto mentre il lavoro dei nativi Leone inizierà a dare i propri frutti.

Previsioni oroscopo lunedì 16 giugno 2025 con pagelle: voto 7 per Toro

Ariete: il rapporto con il partner vi darà diverse soddisfazioni all'inizio di questa settimana. Single oppure no, potrebbe essere il momento adatto per fare delle proposte audaci. In ambito lavorativo meglio non mettere ogni cosa in discussione: non sempre potreste avere le risposte giuste.

Voto - 7️⃣

Toro: non sarà una giornata particolarmente emozionante. L'atmosfera sarà positiva, ma in certe occasioni dovrete dimostrare pazienza e comprensione per poter stare bene insieme agli altri. Voto - 7️⃣

Gemelli: vi attende un lunedì scoppiettante per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna in trigono dal segno dell'Acquario, dimostrerete maturità, buone emozioni e interesse nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade.

Sul lavoro una coincidenza inaspettata potrebbe aprire una porta importante. Voto - 8️⃣

Cancro: Venere in sestile dal segno del Toro favorirà i legami sinceri con la persona che amate, il tutto in un'atmosfera molto dolce. Single oppure no, non abbiate paura di esprimere le vostre emozioni, ma anche preoccupazioni. Per quanto riguarda il lavoro sarà un lunedì movimentato e pieno di cose da fare, con la possibilità di poter mettere insieme progetti e risultati molto interessanti. Voto - 9️⃣

Leone: settore professionale in crescita in questo periodo per voi nativi del segno. Il lavoro finalmente inizierà a dare i suoi frutti, permettendovi così di pensare più in grande. La spinta di Marte in congiunzione si rivelerà molto utile.

In amore invece avrete bisogno di migliorare il vostro rapporto con il partner. Curate maggiormente anche la vostra vita sociale. Voto - 7️⃣

Vergine: la chiarezza all'interno del vostro rapporto sarà la chiave per una vita sentimentale sana, con dialoghi profondi e maturi a portare pace e armonia. Se siete single, imparate a conoscere bene la vostra fiamma. In quanto al lavoro farete ottimi progressi nei vostri progetti professionali, il tutto grazie al sostegno di stelle come Giove e Mercurio in sestile. Voto - 9️⃣

Bilancia: non lasciatevi coinvolgere in questioni professionali che potrebbero rivelarsi più complicate del previsto. Marte vi terrà attivi e pieni di grinta, ma senza le giuste idee, difficilmente andrete lontano.

In amore cercherete di risolvere eventuali questioni in sospeso tra voi e il partner, ma dovrete farlo con maturità e con il giusto atteggiamento. Voto - 6️⃣

Scorpione: in amore avrete bisogno di stabilità, ma in questo lunedì di giugno le cose non andranno sempre a vostro favore. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, le occasioni romantiche saranno veramente poche. Molto bene invece il settore professionale, che si sta rivelando alla vostra portata e con buone possibilità di guadagno. Voto - 7️⃣

Sagittario: metterete a frutto la vostra tenacia in campo professionale, merito in particolare della posizione favorevole di Marte. Sarà possibile fare importanti progressi in quel che fate, cosa che alimenterà il vostro entusiasmo.

In amore vi sentirete bene con la persona che amate, ciò nonostante potrebbe non essere il momento giusto per apportare dei cambiamenti. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale brillante in questo periodo grazie alla posizione favorevole di Venere. Il vostro entusiasmo e romanticismo nei confronti del partner sarà contagioso, ma attenzione a non esagerare con promesse difficili da mantenere. Sul lavoro, siate pronti a cogliere nuove opportunità, mantenendo comunque una certa flessibilità. Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna in congiunzione al vostro cielo, vivrete un dialogo pieno e intenso con la persona che amate. Sul lavoro sarete pervasi da una grande energia positiva, ma attenzione a non correre troppo, considerata la presenza scomoda del pianeta Marte in opposizione.

Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale positiva in questa giornata di lunedì. Venere in sestile vi metterà a vostro agio con il partner, regalandovi momenti di piacevole spensieratezza. Molto bene anche il lavoro grazie a Giove e Mercurio, che vi permetteranno di fare importanti progressi. Voto - 9️⃣