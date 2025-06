L'oroscopo della settimana dal 30 giugno al 6 luglio 2025 prevede una congiuntura molto variegata, con alcuni segni che sentiranno il bisogno di riorganizzare le priorità, mentre altri troveranno finalmente un punto di equilibrio. Lo Scorpione, al 1° posto, sarà sostenuto dalla potenza lunare e vivrà una fase ricca di stimoli: decisioni importanti potranno prendere forma, con risultati tangibili soprattutto nei contatti professionali. In questo contesto anche la Bilancia potrà contare su una lucidità mentale e su un'intesa affettiva profonda, grazie a una Luna favorevole.

Più complesso il momento per il Cancro, chiamato a dosare le energie e ad evitare reazioni impulsive.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. La settimana in arrivo sarà contraddistinta da giornate intense, in cui l’energia non mancherà, ma sarà fondamentale canalizzarla nel modo giusto per ottenere risultati concreti.

In apertura, lunedì e martedì porteranno slancio e buone occasioni sul piano delle relazioni e delle idee: sarà importante sfruttare la vivacità mentale per chiarire questioni rimaste in sospeso. Il meglio arriverà tra mercoledì e giovedì, con un cielo che favorirà l’azione e la fiducia. Chi attendeva conferme o segnali da parte di colleghi o partner potrà contare su riscontri più convincenti.

Venerdì e domenica si presenteranno moderati, utili per il consolidamento di quanto iniziato nei giorni precedenti. Tuttavia, sabato richiederà particolare attenzione: la stanchezza potrebbe farsi sentire, e con essa anche qualche momento di disorientamento. Sarà quindi opportuno prendersi qualche pausa e riflettere su ciò che veramente conta, senza farsi trascinare dal ritmo frenetico delle giornate.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno mercoledì 2 luglio;

mercoledì 2 luglio; ★★★★★ martedì 1°luglio e giovedì 3;

★★★★ lunedì 30 e venerdì 4;

★★★ domenica 6 luglio;

★★ sabato 5 luglio.

♉ Toro: voto 7. Il periodo in arrivo offrirà un’alternanza tra momenti di spinta positiva e altri di maggiore riflessione.

Lunedì potrebbe iniziare con un tono basso: sarà necessario affrontare eventuali imprevisti con calma, soprattutto sul fronte pratico. Fortunatamente, le giornate successive si mostreranno più incoraggianti. Martedì porterà nuove intuizioni, mentre mercoledì vi aiuterà a ritrovare un buon ritmo in ambito lavorativo e relazionale. Il picco massimo arriverà tra giovedì e sabato, quando diversi transiti planetari andranno a favore del segno: sarà un’occasione perfetta per portare avanti un progetto, rimettersi in gioco o avviare un dialogo costruttivo. Domenica chiuderà il ciclo con una nota serena, ideale per godersi gli affetti e la casa. Il consiglio delle stelle sarà quello di agire nei giorni centrali e preservare calma e pazienza nei momenti iniziali.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 3 luglio;

giovedì 3 luglio; ★★★★★ venerdì 4 e sabato 5;

★★★★ mercoledì 2 e domenica 6;

★★★ martedì 1°luglio;

★★ lunedì 30 giugno.

♊ Gemelli: voto 8. Settimana decisamente favorevole, animata da entusiasmo, curiosità e apertura mentale. Lunedì sarà utile per organizzare le idee, mentre martedì e giovedì offriranno occasioni brillanti per chi opera nel campo della comunicazione, dell’insegnamento o in attività che richiedono ingegno e versatilità. Anche nei rapporti privati, il cielo sarà benevolo: riuscirete a farvi ascoltare e a trasmettere empatia. Venerdì e domenica, con ottime stelle a favore, segneranno momenti perfetti per concludere accordi o rinforzare legami importanti.

Il top assoluto si raggiungerà sabato, giornata ideale per una decisione significativa o un colpo di scena positivo. Unico momento da affrontare con maggiore equilibrio sarà mercoledì, in cui potrebbe insinuarsi un pizzico di stanchezza. Nulla però che possa scalfire davvero l’ottima scia astrale.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 5 luglio;

sabato 5 luglio; ★★★★★ venerdì 4 e domenica 6;

★★★★ lunedì 30, martedì 1 e giovedì 3;

★★★ mercoledì 2 luglio.

♋ Cancro: voto 5. Questo segmento temporale si presenta molto impegnativo per il segno, con diverse situazioni degne di massima attenzione. Ciò richiederà introspezione, pazienza e capacità di adattamento. Lunedì e martedì rappresenteranno i momenti più lineari, in cui sarà possibile ottenere piccoli successi, soprattutto se si manterrà la calma.

Mercoledì e sabato saranno giorni di equilibrio discreto, con possibilità di confronto sincero all’interno della sfera affettiva o familiare. Il giovedì, però, porterà un rallentamento generale: sarà facile sentirsi sotto pressione, soprattutto in ambito professionale o economico. Venerdì sarà il giorno più complicato, con tensioni che potrebbero nascere da incomprensioni o aspettative deluse. Fortunatamente, la domenica offrirà un graduale recupero, anche se non ancora completo. Occorrerà procedere con cautela, evitando decisioni impulsive e puntando piuttosto alla stabilità interiore.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 1°luglio;

★★★★ lunedì 30, mercoledì, sabato 5 e domenica 6;

★★★ giovedì 3 luglio;

★★ venerdì 4 luglio.

♌ Leone: voto 6.

Un ciclo che non brillerà in modo costante, ma offrirà comunque giornate in cui sarà possibile avanzare con discreto ottimismo. Lunedì e mercoledì si preannunciano positivi: la mente sarà lucida, l’energia più disponibile e l’ambiente circostante più ricettivo. Si tratterà di sfruttare queste due giornate per gettare le basi di progetti futuri o chiarire malintesi recenti. Martedì, giovedì e venerdì porteranno discreti risultati, ma senza eccessi. Sarà il momento giusto per portare avanti attività di routine, perfezionare i dettagli e mantenere la calma in eventuali discussioni. Sabato si presenterà più opaco, mentre domenica potrebbe far emergere un po’ di insofferenza o affaticamento, specie nei rapporti affettivi.

Non sarà una fase semplice, ma nemmeno da sottovalutare: mantenere l’autocontrollo e agire per gradi sarà la chiave del successo.

La valutazione della settimana:

★★★★★ lunedì 30 e mercoledì 2;

★★★★ martedì 1, giovedì 3 e venerdì 4;

★★★ sabato 5 luglio;

★★ domenica 6 luglio.

♍ Vergine: voto 6. Una fase da affrontare con pragmatismo e capacità di adattamento. Lunedì e domenica brilleranno in modo particolare: saranno giorni in cui si noteranno piccoli ma significativi segnali di miglioramento, specie nei rapporti umani e nella gestione degli impegni. Martedì, venerdì e sabato saranno giornate favorevoli alla pianificazione: senza slanci eclatanti, ma con sufficiente stabilità per procedere serenamente.

Più cautela sarà invece necessaria mercoledì e giovedì, quando qualche tensione o dubbio potrebbe rallentare l’andamento abituale. Potranno emergere incomprensioni, ritardi o questioni che richiederanno pazienza. Tuttavia, chi saprà attendere con fiducia e mantenere uno sguardo lucido sulle priorità ne uscirà rafforzato. Una settimana di transizione, utile per riprendere fiato e ricalibrare i prossimi passi.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ lunedì 30 e domenica 6;

★★★★ martedì 1, venerdì 4 e sabato 5;

★★★ giovedì 3 luglio;

★★ mercoledì 2 luglio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 9. L'oroscopo della settimana prossima predice una fase molto promettente per la Bilancia, che potrà contare su una successione di giornate armoniose e produttive.

Già da lunedì si percepirà un clima più favorevole, con contatti proficui e una mente aperta al dialogo. Il top del giorno arriverà martedì, con la Luna nel segno, che garantirà una connessione più profonda con se stessi e con chi si ha accanto. Ottimo momento per prendere decisioni importanti, soprattutto sul piano personale o sentimentale. Anche giovedì e domenica si riveleranno giorni eccellenti, utili per definire accordi, rafforzare relazioni e sentirsi finalmente apprezzati. Il resto della settimana offrirà un buon equilibrio tra doveri e piaceri, con una gestione consapevole del tempo e delle energie. Ottima fase anche per fare chiarezza dentro se stessi: nuove consapevolezze potranno nascere da incontri o riflessioni ispiranti.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 1° luglio (Luna in Bilancia);

martedì 1° luglio (Luna in Bilancia); ★★★★★ giovedì 3 e domenica 6 luglio;

★★★★ lunedì 30 giugno, mercoledì 2, venerdì 4 e sabato 5 luglio.

♏ Scorpione: voto 10. La prima posizione nella classifica settimanale spetta a voi! Sette giorni in cui tutto sembrerà scorrere in modo fluido e costruttivo. Il segno potrà finalmente esprimersi con forza e sicurezza, approfittando di un cielo straordinariamente favorevole. Lunedì, mercoledì e sabato porteranno una spinta potente, utile a fare passi decisivi in ogni ambito, dalla professione alla sfera affettiva. Il top del giorno sarà venerdì, con la Luna nel segno: momento ideale per osare, agire con determinazione e chiudere positivamente questioni aperte.

Martedì, giovedì e domenica completeranno l’ottimo panorama con stabilità e concentrazione. Gli obiettivi sembreranno finalmente raggiungibili, mentre la lucidità mentale sarà al massimo. Per chi aspettava un riscontro, una conferma o una possibilità di riscatto, questo sarà il momento giusto per mettersi in mostra e raccogliere ciò che è stato seminato con pazienza. Una fase d’oro da non sprecare.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno venerdì 4 luglio (Luna in Scorpione);

venerdì 4 luglio (Luna in Scorpione); ★★★★★ lunedì 30, mercoledì 2 e sabato 5;

★★★★ martedì 1, giovedì 3 e domenica 6 luglio.

♐ Sagittario: voto 6. Fase discreta, ma non priva di piccoli ostacoli da superare con pazienza. La parte centrale del periodo sarà la più favorevole: martedì e giovedì, infatti, saranno le giornate più incisive, quelle in cui sarà possibile affermarsi con maggiore efficacia, specie sul lavoro o nelle relazioni di tipo pratico. Anche lunedì, mercoledì e venerdì offriranno una stabilità sufficiente per affrontare gli impegni quotidiani con spirito sereno. Meno brillante il weekend: sabato richiederà qualche rinuncia o un rallentamento forzato, mentre domenica sarà il momento meno convincente, con una Luna poco amica che potrà far emergere un senso di disorientamento o stanchezza. Sarà importante non sovraccaricarsi e prendersi spazi per il recupero emotivo. Evitando reazioni impulsive e dosando le energie, si potrà comunque portare a termine ciò che conta.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ martedì 1 e giovedì 3;

★★★★ lunedì 30 giugno, mercoledì 2 e venerdì 4;

★★★ sabato 5 luglio;

★★ domenica 6 luglio.

♑ Capricorno: voto 6. Settimana altalenante, in cui sarà necessaria una buona capacità di adattamento. I momenti migliori arriveranno nella seconda parte del ciclo, con venerdì e domenica che porteranno occasioni da non sottovalutare, sia per chiarimenti affettivi che per sviluppi professionali. Anche mercoledì, giovedì e sabato offriranno una cornice stabile e costruttiva, in cui proseguire senza scossoni verso obiettivi realistici. Al contrario, lunedì e soprattutto martedì potranno risultare fiacchi o poco stimolanti. In questi giorni, evitare polemiche o prese di posizione troppo rigide sarà la strategia vincente. L’umore sarà meno brillante, ma la determinazione tipica del segno aiuterà a rimettere ordine e priorità entro breve. Il cielo complessivamente suggerisce una linea prudente, ma premia chi saprà agire con disciplina e spirito pratico.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ venerdì 4 e domenica 6 luglio;

★★★★ mercoledì 2, giovedì 3 e sabato 5 luglio;

★★★ lunedì 30 giugno;

★★ martedì 1° luglio 2025.

♒ Acquario: voto 6. Un percorso in chiaroscuro, con spunti molto interessanti alternati a momenti di fatica e poca ispirazione. Domenica sarà la giornata da sfruttare al meglio: la Luna amica infonderà leggerezza, chiarezza mentale e una dose extra di buonumore. Anche lunedì e sabato saranno favorevoli: energie disponibili, buona comunicazione e qualche novità inaspettata animeranno la routine. Meno brillante la parte centrale: martedì e venerdì saranno giornate gestibili, ma senza particolare slancio. Giovedì, invece, sarà il momento meno positivo e richiederà cautela nei rapporti e nella gestione degli impegni. Qualche piccola delusione o tensione potrà emergere, ma si tratterà di situazioni passeggere. Se si eviteranno polemiche sterili e si ascolteranno di più le esigenze altrui, la settimana troverà un suo buon equilibrio.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno domenica 6 luglio 2025;

domenica 6 luglio 2025; ★★★★★ lunedì 30 giugno e sabato 5 luglio;

★★★★ Martedì 1 e venerdì 4;

★★★ mercoledì 2;

★★ giovedì 3 luglio.

♓ Pesci: voto 7. Un cielo più morbido del previsto, in grado di offrire occasioni importanti di riflessione e crescita personale. Lunedì sarà il top del periodo: intuizioni brillanti, spirito profondo e capacità di comunicare con efficacia vi renderanno più apprezzati. Martedì e mercoledì si muoveranno sulla stessa lunghezza d’onda: giornate favorevoli per riorganizzare impegni e coltivare relazioni sincere. Giovedì e domenica porteranno soddisfazioni, soprattutto in ambito familiare o amicale. Venerdì si rivelerà meno entusiasmante, ma non problematico: si tratterà solo di affrontare piccoli rallentamenti. Sabato, invece, rappresenterà il momento più delicato: fatica mentale, imprevisti o nervosismo potranno creare una certa confusione. Tuttavia, la fase sarà complessivamente positiva se vissuta con sensibilità, empatia e spirito di adattamento.

La graduatoria settimanale con le stelle da lunedì a domenica: