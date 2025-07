L'oroscopo del weekend del 19 e 20 luglio 2025 è caratterizzato dalla Luna in Toro che crea connessioni favorevoli con Venere in Gemelli, dando vita ad un'atmosfera ideale per il relax, l’amore e le attività creative.

Mercurio in Leone promuove la comunicazione emotiva, mentre Marte in Vergine dà un impulso positivo alle attività pratiche.

Previsioni oroscopo weekend 19-20 luglio 2025, voto 8 per i Gemelli

Ariete: il pianeta Venere in sestile favorisce la stabilità nelle vostre relazioni personali. Sarà un weekend pieno di emozioni per voi, fatto di conversazioni sincere e particolarmente apprezzate.

Se siete single la vostra vita sociale si rivelerà brillante e coinvolgente. In ambito lavorativo sarà un buon momento per riflettere su nuove iniziative e gestire nuove mansioni. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale porterà una splendida intesa tra voi e la persona che amate. Anche un piccolo regalo o un favore inatteso potrebbe rivelarsi sorprendente, soprattutto se ricevuto da una persona speciale. Sul posto di lavoro la stabilità professionale avrà una certa priorità. Mercurio sarà contro di voi, ma con Marte in quadratura non vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Sarà un weekend di emozioni grazie a Venere in congiunzione, che alimenterà il vostro entusiasmo e voglia di sensazioni positive da condividere con il partner.

Sul posto di lavoro migliorerete la vostra posizione professionale con idee interessanti, che potranno anche elevare la vostra posizione. Voto - 8️⃣

Cancro: le emozioni saranno abbondanti in questo periodo. La Luna vi terrà compagnia dal segno del Toro, e vi vedrà protagonista nel vostro rapporto, con un'intensa connessione emotiva con chi amate. Nel lavoro Marte e Giove vi daranno i mezzi necessari per gestire in modo ottimale le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Leone: sarà un fine settimana non molto appagante in amore a causa della Luna in quadratura. Mercurio e Venere promuoveranno la comunicazione tra voi e il partner, ma è evidente che ci saranno delle difficoltà da superare. Per quanto riguarda il lavoro, serviranno le giuste idee per gestire al meglio il vostro ruolo.

Voto - 7️⃣

Vergine: mostrerete tutta la vostra energia in campo professionale in questo weekend di luglio. Sarete guidati da impulsi positivi, che vi orienteranno nelle vostre attività pratiche, portando spesso risultati in linea con le aspettative. In amore la Luna vi aiuterà a essere più ragionevoli nei confronti del partner, ma con Venere in quadratura, non aspettatevi forti emozioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale in risalto durante questo fine settimana. Single oppure no, potrebbe essere il momento ideale per flirtare e socializzare, concedendovi momenti intensi di emozioni, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a fare chiarezza, ma attenzione a Giove in quadratura.

Voto - 8️⃣

Scorpione: l'intesa con il partner sarà sicuramente più leggera rispetto a qualche settimana fa, ma con la Luna in opposizione dal segno del Toro, non aspettatevi troppi momenti da batticuore. Difficile da gestire anche il settore professionale a causa di Mercurio. Marte e Giove vi daranno idee e buone energie, ma dovranno anche esserci le condizioni adatte. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali difficili in ambito amoroso. Piccoli segnali potrebbero causare delle incertezze nella vostra relazione di coppia, che andranno risolti il prima possibile. Per quanto riguarda il lavoro invece, sarete fiduciosi delle vostre capacità, ma attenzione a non essere troppo ambiziosi. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale solida in questo periodo.

Anche se Venere non sarà più nelle vostre corde, ci penserà la Luna in trigono a concedervi momenti di grande empatia e intesa. Sul fronte professionale Marte vi aiuterà, ma attenzione a Giove in opposizione, che potrebbe mettervi in crisi. Voto - 7️⃣

Acquario: questo weekend di luglio vi concederà piccole occasioni romantiche, non siate tuttavia precipitosi nel leggere i segnali che il partner vi darà. Per quanto riguarda il lavoro rifletterete molto sui vostri obiettivi, ma non sempre potreste avere le risorse necessarie per gestire al meglio la vostra posizione. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un fine settimana che vi vedrà più razionali in ambito amoroso. Venere sarà in quadratura, ma con la Luna in sestile, potreste mostrarvi più disponibili nei confronti della persona che amate. In quanto al lavoro, sarete pronti a fare delle scelte audaci, sfruttando la forza di Giove in trigono. Voto - 7️⃣