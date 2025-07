Le previsioni astrologiche per la settimana dal 14 al 20 luglio 2025 sul lavoro mettono in evidenza un cielo piuttosto movimentato, con alcuni segni pronti a raccogliere frutti importanti e altri che dovranno affrontare piccole battute d’arresto. In cima alla classifica troviamo Toro, Leone e Capricorno, che dimostreranno grande capacità organizzativa, spirito di iniziativa e costanza. In fondo alla graduatoria, invece, ci sono Pesci, Cancro e Bilancia, che potrebbero sentirsi spaesati o poco valorizzati nell’ambiente lavorativo. La settimana si apre con transiti che favoriscono determinazione e chiarezza mentale, ma servirà lucidità nelle relazioni professionali e nella gestione degli imprevisti.

Ecco la classifica del lavoro, con consigli mirati per affrontare al meglio i prossimi giorni.

Previsioni astrologiche del lavoro settimana dal 14 al 20 luglio

1° Toro - Settimana eccellente per portare avanti progetti importanti e rafforzare la propria posizione. La vostra concretezza si rivela una carta vincente, e chi lavora al vostro fianco ne riconosce pienamente il valore. I superiori vi osservano con crescente stima, mentre i colleghi fanno affidamento sulla vostra stabilità. Le trattative in corso possono concludersi in modo positivo, e chi cerca un avanzamento ha le carte in regola per ottenerlo. Consiglio: insistete sui vostri obiettivi, perché i risultati sono vicini e tangibili. Non abbiate paura di alzare la voce se serve far valere le vostre idee.

2° Leone - Il vostro carisma è in piena ascesa, e vi apre porte che prima sembravano sbarrate. Potete affermarvi in modo deciso, soprattutto se ricoprite ruoli di guida o siete coinvolti in progetti dove serve una leadership forte. Il lavoro di squadra potrebbe rivelarsi strategico: saprete motivare chi vi circonda e ottenere il meglio da ogni situazione. Consiglio: fidatevi del vostro istinto, ma siate sempre pronti al confronto costruttivo. Un piccolo gesto di generosità potrebbe rafforzare un legame professionale importante.

3° Capricorno - Tornano buone occasioni per chi ha saputo attendere e costruire con pazienza. Le responsabilità non vi spaventano, e chi vi osserva è pronto a premiarvi.

Questo è un momento di maturazione: potete consolidare quanto costruito negli ultimi mesi. Chi lavora in ambito tecnico, gestionale o legale può aspettarsi una settimana di soddisfazioni. Consiglio: fate un passo alla volta, ma non perdete mai la direzione. Il metodo è la vostra forza, ma non dimenticate di riconoscere anche i meriti altrui.

4° Vergine - Concentrati, meticolosi e sempre puntuali: questa settimana vi distingue per la vostra precisione. Anche quando il caos sembra prendere il sopravvento, voi riuscite a mantenere il controllo. Le vostre soluzioni saranno determinanti per risolvere una situazione intricata. Buon momento per chi si occupa di amministrazione o analisi. Consiglio: non temete di chiedere ciò che vi spetta.

L’autorevolezza si manifesta anche attraverso la richiesta di riconoscimento.

5° Scorpione - Avete voglia di cambiamento e questo traspare chiaramente. Le energie sono rivolte verso il futuro, e alcune intuizioni potrebbero portarvi lontano. Una proposta interessante potrebbe arrivare da una persona che stimate: valutatela con attenzione. La creatività sarà un alleato prezioso, specialmente in ambiti dove c’è margine di innovazione. Consiglio: ascoltate, osservate e poi decidete. Non lasciatevi influenzare dalle emozioni del momento.

6° Ariete - Settimana altalenante: alcuni giorni vi sembreranno esplosivi, altri vi troveranno a rincorrere gli eventi. Tuttavia, la vostra energia può davvero fare la differenza.

Se sarete capaci di adattarvi e cogliere le occasioni al volo, tutto andrà per il meglio. I cambiamenti in atto richiedono elasticità e visione. Consiglio: mantenete la calma anche quando tutto sembra sfuggire al controllo. La vostra reattività è una risorsa, non una scusa per agire impulsivamente.

7° Sagittario - Il lavoro scorre, ma manca l’entusiasmo che di solito vi accompagna. È possibile che stiate attraversando una fase di routine che vi spegne un po’. Tuttavia, piccoli cambiamenti nell’ambiente o nel metodo possono riaccendere la motivazione. Favoriti i contatti con l’estero e i progetti creativi. Consiglio: cercate stimoli anche dove sembrano non esserci. Un incontro potrebbe riaccendere la vostra passione per ciò che fate.

8° Gemelli - Attenzione alla confusione mentale: avete molte idee, ma rischiano di restare solo pensieri se non le mettete nero su bianco. Il multitasking vi destabilizza, e ora avete bisogno di ordine. Prendetevi del tempo per riorganizzare le priorità e affidatevi a strumenti pratici per gestire il carico. Consiglio: una lista chiara degli obiettivi settimanali può fare miracoli. Non tutto si può fare contemporaneamente.

9° Acquario - Siete pieni di idee e intuizioni brillanti, ma il contesto attuale non sembra recepirle appieno. Vi sentite incompresi o troppo avanti rispetto al ritmo degli altri. Il rischio è quello di isolarvi. Serve uno sforzo per rendere più accessibile il vostro messaggio.

Consiglio: scegliete con cura le parole e calibrate il tono. Spesso non è il contenuto, ma la forma a fare la differenza.

10° Bilancia - Il vostro equilibrio interiore è messo alla prova da tensioni esterne. Al lavoro potreste sentirvi poco considerati o in disaccordo con un collega. Invece di chiudervi in voi stessi, provate a capire cosa vi sta realmente infastidendo. Spesso, un confronto aperto può chiarire più di mille silenzi. Consiglio: non aspettate che siano gli altri a riconoscere il vostro impegno: fatevi avanti con discrezione e classe.

11° Cancro - Settimana delicata per la sfera professionale: le energie sono basse, e vi sentite facilmente stanchi. Meglio evitare le discussioni inutili e rimandare decisioni importanti.

Dedicatevi alle attività di routine e concedetevi pause rigeneranti. Un messaggio positivo arriverà, ma non subito. Consiglio: prendetevi cura della vostra mente e del vostro corpo: il lavoro ne beneficerà indirettamente.

12° Pesci - Le stelle chiedono pazienza. Il momento non è dei più brillanti, ma potrebbe rivelarsi utile per riflettere sul cammino percorso finora. Se qualcosa non sta funzionando, chiedetevi se è colpa delle circostanze o delle scelte fatte. Il rallentamento attuale è solo temporaneo. Consiglio: non abbiate fretta. A volte è proprio nei momenti di pausa che si preparano i successi futuri.