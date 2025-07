L'oroscopo della settimana dal 28 luglio al 3 agosto 2025 è pronto ad anticipare come andranno le sette giornate in analisi per ogni segno della corolla zodiacale. Quando si parla di previsioni è quasi scontato parlare anche di classifica. In questo caso, i riflettori si posizionano sul podio alto della scaletta, dove brilla il trio composto dalla Bilancia (1° posto), dal Sagittario (2° posto) e dal Cancro (3° posto), tutti ottimamente supportati dagli astri del periodo. Per il segno della Vergine (12° posto), invece, la settimana non sarà come nelle attese.

Analizziamo segno per segno cosa dicono le previsioni astrali della prossima settimana.

Previsioni zodiacali settimana 28 luglio-3 agosto e posizioni: periodo fortunato anche per lo Scorpione

12° posto – ♍ Vergine. La settimana in arrivo potrebbe mettere alla prova la pazienza di chi è nato sotto questa costellazione. Non sarà semplice mantenere la lucidità di fronte ad alcune tensioni che sorgeranno soprattutto nell’ambiente familiare, dove vecchie dinamiche torneranno a riaffiorare. Nei contesti lavorativi si avvertirà una certa stanchezza mentale: servirà rallentare i ritmi ed evitare di voler controllare ogni dettaglio. Nei sentimenti, non tutto sarà chiaro come si vorrebbe: sarà utile attendere prima di esprimere giudizi affrettati o prendere decisioni impulsive.

La chiave di questa settimana sarà la discrezione: non tutto andrà detto, non tutto andrà fatto subito.

11° posto – ♒ Acquario. Questa fase potrebbe risultare piuttosto incerta sotto diversi aspetti. Alcuni progetti su cui si contava potrebbero subire rallentamenti, costringendo a rivedere le tempistiche e ad aggiustare la rotta. Anche nei rapporti interpersonali si noterà una certa instabilità, dovuta più a fattori esterni che alla propria volontà. Sul piano emotivo sarà necessario proteggere la propria energia, evitando inutili confronti o polemiche sterili. Un consiglio utile sarà quello di non rincorrere ciò che non si mostra disposto ad accogliere: è tempo di osservare con lucidità e agire solo quando tutto sarà davvero chiaro.

10° posto – ♓ Pesci. Un clima variabile accompagnerà chi è nato sotto questa costellazione, con momenti positivi alternati ad altri meno lineari. La sensazione di non essere compresi o di lottare da soli in alcune battaglie personali potrebbe pesare, ma sarà fondamentale non farsi trascinare da pensieri negativi. Sul lavoro meglio evitare confronti diretti e limitarsi all’essenziale: i risultati arriveranno, ma non subito. In amore, piccoli segnali potrebbero riaccendere speranze sopite, ma servirà attenzione a non proiettare desideri su realtà che non corrispondono. Più che agire, questa settimana sarà utile ascoltare e osservare attentamente.

9° posto – ♈ Ariete. La settimana potrebbe iniziare con una certa dose di insofferenza, specialmente nei contesti dove si sente limitata la propria libertà d’azione.

Non mancheranno discussioni, anche su questioni di poco conto, che potrebbero accendere animi già tesi. Chi appartiene a questo segno dovrà impegnarsi per mantenere il controllo, soprattutto nei momenti in cui sembrerà che tutto remi contro. Nel lavoro, servirà più diplomazia e meno impulsività. Sul fronte sentimentale, meglio non imporre i propri ritmi: ogni emozione dovrà trovare il suo spazio, senza forzature. Verso il fine settimana, una maggiore serenità sarà possibile, ma solo se si avrà avuto il coraggio di lasciar correre.

8° posto – ♑ Capricorno. Una settimana di media intensità, che porterà più stabilità nella seconda parte. Per coloro che sono nati sotto questo segno, i primi giorni potrebbero risultare faticosi, con sensazioni di rallentamento o ostacoli che sembrano arrivare da ogni direzione.

Tuttavia, la capacità di pianificazione aiuterà a ristabilire ordine e ritmo. Nei rapporti con gli altri, sarà importante lasciare spazio al dialogo, senza chiudersi dietro silenzi o mezze parole. In amore, sarà utile mostrarsi più disponibili e meno rigidi: il cuore ha bisogno di elasticità, e non di regole troppo ferree. Verso il weekend, una notizia o un incontro inatteso potrebbe riaccendere motivazione e fiducia.

7° posto – ♊ Gemelli. Le giornate che verranno offriranno spunti interessanti per chi saprà coglierli con spirito aperto. Sarà fondamentale evitare dispersioni di energia: troppe idee, troppe parole, troppe promesse rischiano di confondere più che costruire. Nei contesti affettivi si richiederà una maggiore presenza, soprattutto da parte di chi ha trascurato l’aspetto emotivo a favore delle mille attività quotidiane.

Chi lavora in ambiti comunicativi o creativi avrà spunti stimolanti, ma occorrerà organizzare bene il tempo. Il consiglio della settimana sarà quello di scegliere con attenzione su cosa puntare: non tutto merita attenzione, non tutto merita risposta.

6° posto – ♌ Leone. La settimana porterà nuove motivazioni, accompagnate da una discreta energia fisica e mentale. Coloro che appartengono a questo segno avranno modo di dimostrare capacità organizzative in ambito lavorativo, con possibilità di chiudere situazioni in sospeso. Qualche lieve tensione affettiva potrebbe sorgere tra martedì e mercoledì, ma nulla che non possa essere gestito con il giusto equilibrio. Sarà fondamentale non reagire con impulsività, ma piuttosto scegliere parole misurate e intenzioni chiare.

Un progetto personale potrebbe ricevere un sostegno inaspettato, forse da parte di chi finora si era mostrato scettico. Il fine settimana sarà ideale per ristabilire legami e concedersi un momento di leggerezza.

5° posto – ♉ Toro. Settimana dalle potenzialità solide per i nati sotto questo segno, che potranno contare su un cielo benevolo soprattutto nella sfera professionale. Non mancheranno occasioni per mostrare determinazione e capacità di mediazione, qualità che verranno apprezzate da colleghi e superiori. In amore, si respirerà un’atmosfera di maggiore complicità: un piccolo gesto o una parola sentita potrebbero fare la differenza, soprattutto nei rapporti già consolidati. Chi è in cerca di un chiarimento troverà il momento giusto tra giovedì e sabato, giorni favorevoli al confronto pacato.

Nel complesso, si tratterà di una fase di costruzione, in cui ogni scelta fatta con cura darà i suoi frutti nel breve periodo.

4° posto – ♏ Scorpione. Una settimana molto fortunata grazie alla Luna, giovedì 31 in entrata nel segno, capace di illuminare il panorama emotivo e di dare forza a decisioni che aspettavano solo il momento giusto. Per i nati sotto questa costellazione si aprirà una fase in cui sarà più semplice lasciarsi guidare dall’intuito, tanto in campo sentimentale quanto in quello pratico. Alcuni obiettivi lasciati in sospeso potranno essere riattivati con nuova convinzione. In ambito relazionale, chi ha vissuto incertezze avrà modo di ricostruire fiducia e comprensione. Attenzione solo a non eccedere nel controllo delle situazioni: talvolta, lasciare spazio agli altri è il gesto più saggio da compiere.

3° posto – ♋ Cancro. Ottima settimana, con il clou giovedì 31, giornata che segna l'ingresso di Venere nel segno e promette armonie ritrovate. Si annuncia un periodo propizio per i sentimenti, con possibilità di rafforzare rapporti in corso o di riaccendere l’interesse laddove si era affievolito. Nel lavoro, l’intuizione sarà la vera arma vincente: saprà condurre scelte ponderate, senza rischi inutili. Anche nelle dinamiche familiari si registrerà un clima più disteso, con buone occasioni per chiarire vecchi malintesi. Attenzione solo a non cadere nell’eccessiva emotività: mantenere una prospettiva razionale aiuterà a non perdere di vista l’obiettivo più importante.

2° posto – ♐ Sagittario. La presenza lunare nel settore darà una carica vincente a molti Sagttario, sostenendoli sia nel lavoro che nelle relazioni.

Chi ha affrontato settimane complicate sentirà finalmente un’energia diversa, più fluida e favorevole. Il desiderio di espandersi, di affrontare nuove sfide o di ricominciare in un ambito trascurato sarà forte e ben sostenuto dal cielo. Gli incontri saranno stimolanti, soprattutto per chi lavora a contatto con il pubblico o in ambito creativo. In amore, il dialogo sarà più profondo e diretto, permettendo di affrontare anche temi delicati con sorprendente naturalezza. Una fase stimolante, da vivere senza esitazioni.

1° posto – ♎ Bilancia. La Luna in arrivo nel segno porta in dono la prima posizione in classifica, sostenuta da una combinazione planetaria che favorisce incontri, intuizioni e decisioni vincenti.

Per coloro che sono nati sotto questo segno, la settimana sarà caratterizzata da una maggiore consapevolezza, sia sul piano affettivo che professionale. Gli imprevisti verranno affrontati con grinta e lucidità, trasformandoli in opportunità. In campo sentimentale, le emozioni saranno più intense del solito: chi è in coppia riscoprirà affinità profonde, mentre chi è solo potrebbe vivere un incontro dal sapore speciale. Il consiglio sarà quello di non frenare i desideri: ogni movimento verso ciò che fa stare bene sarà benedetto dal cielo.