C'è il Cancro al primo posto nella classifica dell'oroscopo del giorno 17 luglio 2025. Per questo segno d'acqua, tutti i nodi vengono al pettine in queste 24 ore. Al contrario, l'ultima posizione è occupata dal Sagittario.

Classifica e oroscopo del 17 luglio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Sagittario. Il momento perfetto non esiste. La felicità non si rimanda, si costruisce con ciò che si ha. Smettete di aspettare che tutto si sistemi per cominciare a vivere. Fate spazio alla gratitudine e al coraggio. E, soprattutto, aprite il cuore: la felicità non entra mai in una porta chiusa.

Giovedì che rischia di mettervi alla prova sotto più punti di vista. Qualcosa potrebbe non andare come previsto, e tra tensioni personali e imprevisti sul lavoro vi sembrerà di combattere contro tutto e tutti. In questi casi, mantenere la calma è essenziale: servono sangue freddo, pazienza e la consapevolezza che ogni difficoltà ha un termine. Entro sera la situazione tenderà a stabilizzarsi. Regalatevi un momento di svago: un film leggero o un programma che vi faccia sorridere potrà spezzare l’ondata negativa.

1️⃣1️⃣- Ariete. È legittimo temere di soffrire, ma chiudere il cuore vi priverà anche delle gioie più profonde. Non siete fragili perché provate emozioni: siete vivi. Riconoscete la paura, ma non permettetele di guidare la vostra vita.

Ogni storia è nuova, anche se vi ricorda qualcosa di vecchio.

Durante la giornata potreste sentirvi sopraffatti dal desiderio di staccare la spina e partire. La stanchezza accumulata si fa sentire e il contrasto tra doveri quotidiani e sogni di evasione potrebbe generare un po’ di confusione interiore. Cercate di distinguere con chiarezza ciò che riguarda la sfera professionale da ciò che attiene alla vostra vita personale: mantenerle separate vi aiuterà a non compromettere né l’una né l’altra. Prendetevi del tempo per riflettere su alcune relazioni in sospeso e provate a recuperare i contatti persi. Sul piano sentimentale potrebbe esserci un momento di incertezza: forse non vi sentite più coinvolti come un tempo o, semplicemente, sentite il bisogno di un po’ di solitudine.

1️⃣0️⃣- Vergine. Anche il non fare nulla è una forma di sopravvivenza, ma non lasciate che duri troppo. Cercate uno stimolo, una piccola abitudine nuova, qualcosa che vi rimetta in moto. La motivazione non arriva da fuori: nasce da voi. Anche un solo gesto oggi può cambiare tutto domani.

Negli ultimi tempi vi siete caricati di troppe responsabilità, andando oltre le vostre forze. È arrivato il momento di rallentare e di alleggerire l’agenda, cominciando proprio da questo 17 luglio. Avete diritto a vivere l’estate in modo sereno, senza ansie o corse contro il tempo. Delegate, accettate l’aiuto di chi vi vuole bene e non isolatevi. La vita è breve e va vissuta secondo le vostre inclinazioni. Che scegliate mare o montagna, organizzate tutto per tempo e non riducetevi all’ultimo minuto: ve lo meritate un po’ di respiro.

9️⃣- Pesci. Amare senza essere amati può distruggere, se non si pongono confini. Non svendete il vostro affetto per un briciolo di attenzioni. L’amore, quello sano, è reciproco. Non rimanete dove non siete desiderati. Scegliete di amarvi abbastanza da voltare pagina.

La giornata potrebbe risultare un po’ pesante, soprattutto dopo una settimana lunga e intensa. La vostra sensibilità vi rende vulnerabili: basta poco per passare dall’entusiasmo alla malinconia. Qualche critica o una notizia sgradita potrebbero abbattervi più del dovuto. In questi casi, cercate di non chiudervi in voi stessi e di non prendere tutto sul personale. Il vostro corpo lancia segnali chiari: ascoltatelo e rispettate i suoi ritmi, senza forzature.

8️⃣- Acquario. A chi si sente sempre un passo indietro rispetto agli altri: smettete di confrontarvi. Ognuno ha il proprio ritmo di vita, e il vostro è perfetto così com’è. Non siete in ritardo, state semplicemente vivendo un percorso unico. Concentratevi su ciò che avete, non su quello che manca. Ogni giorno che affrontate con dignità è un successo.

Siete in un momento di passaggio: qualcosa non gira come vorreste, ma proprio da queste difficoltà potrebbe nascere una svolta. All’orizzonte si profila un cambiamento significativo, capace di influire sul vostro percorso. Tutto dipende da come reagirete: affrontare le avversità con lucidità e coraggio vi porterà a una rinascita interiore. Mettete da parte vecchi schemi e l’orgoglio che spesso vi frena.

Una nuova emozione, forse anche sentimentale, si avvicina.

7️⃣- Toro. Aria di crisi? Non buttate via tutto solo perché è difficile. Chiedetevi se ne vale ancora la pena, ma soprattutto se c’è ancora rispetto reciproco. Se sì, lottate insieme. Se no, liberatevi. L’amore non è sempre quiete, ma non dovrebbe mai diventare guerra. La serenità non è un lusso: è un diritto.

State vivendo un’estate intensa e movimentata, anche se dentro di voi cresce il desiderio di staccare la spina. Le giornate piene e le responsabilità vi pesano, ma non lasciate che lo stress rovini il vostro umore. Dopo un periodo difficile, avete bisogno di tornare a godervi le piccole cose. Essere gentili con gli altri e mantenere un atteggiamento positivo vi aiuterà a evitare discussioni inutili.

Lasciate correre pettegolezzi e tensioni: non vale la pena rovinarsi il presente per futilità.

6️⃣- Gemelli. Siete degni d’amore, anche se vi hanno fatto credere il contrario. Le cicatrici non vi rendono meno belli, ma più veri. Non cercate di piacere a tutti: piacete prima a voi stessi. Da lì inizia ogni vera connessione. Chi vi amerà davvero, amerà anche le vostre fragilità.

La giornata si apre con le solite responsabilità, tra impegni familiari e doveri quotidiani. Le mattinate sembrano sempre troppo frenetiche, ma nei pomeriggi potreste riuscire a ritagliarvi del tempo per voi. Avete un forte bisogno di riposo e relax: assecondatelo. Non mettetevi sempre all’ultimo posto per accontentare tutti.

Una bella sorpresa potrebbe arrivare entro il 25 luglio: tenetevi pronti a riceverla con il cuore aperto.

5️⃣- Bilancia. Lasciare andare è un atto d’amore verso se stessi. Non restate legati a chi vi fa sentire sbagliati, inadeguati, invisibili. Meritate qualcuno che vi scelga ogni giorno, non qualcuno che vi usi come opzione. Riprendete in mano la vostra dignità: è il primo passo verso la rinascita.

Siete immersi in progetti che richiedono dedizione, ma la vostra mente viaggia già verso le vacanze. Non siete il tipo che si lascia andare facilmente, ma anche per voi arriva il momento di rallentare. Quest’anno è stato complesso, pieno di ostacoli, quindi non sentitevi in colpa se adesso desiderate un po’ di tregua.

Prendetevi uno spazio tutto per voi, anche solo per qualche giorno. Ricaricare le energie sarà fondamentale per affrontare ciò che verrà.

4️⃣- Leone. Il vostro valore non dipende da un contratto o da uno stipendio. Siete molto di più di quello che fate. Ogni ostacolo è un’occasione travestita da disfatta. Riordinate i pensieri, ripartite anche da piccole idee. Non aspettate l’occasione perfetta: createvela, un passo alla volta.

Prestate attenzione a una persona o situazione che potrebbe rivelarsi più utile del previsto. Nonostante qualche grattacapo residuo, state attraversando un periodo tutto sommato positivo. Nel lavoro potreste essere chiamati a prendere decisioni importanti: non fatevi cogliere impreparati.

Un consiglio ricevuto tempo fa potrebbe finalmente trovare applicazione e dimostrarsi prezioso.

3️⃣- Capricorno. La solitudine non è un fallimento, ma una fase. Siate la vostra compagnia migliore, amatevi abbastanza da non accontentarvi mai di chi vi spegne. Coltivate relazioni sane, anche lentamente, ma senza rinunciare alla vostra autenticità. La vostra luce attirerà chi la saprà vedere.

Vi aspetta una giornata senza grandi pesi sulle spalle. Vi sentirete leggeri, desiderosi di uscire e di allontanarvi da tutto ciò che negli ultimi tempi vi ha stressato. Il vostro benessere psicofisico sarà evidente e, con esso, la voglia di sorridere e di lasciar andare chi non vi valorizza. Potrebbe affacciarsi qualcuno di nuovo nella vostra vita, portando con sé un’energia fresca e stimolante, forse anche dal punto di vista affettivo.

2️⃣- Scorpione. Non permettete a chi vi ha ferito di rubarvi anche la possibilità di amare ancora. La delusione non deve diventare la vostra nuova casa. Prendetevi tempo, curate le ferite, ma non costruite muri così alti da non vedere più il sole. L’amore vero non tradisce: esiste e vi aspetta.

Sarà una giornata interessante, in cui potrebbe arrivare finalmente una risposta che aspettavate da tempo. Vi sentirete allegri, attivi e pronti a cogliere ogni opportunità. Usate questo periodo per stringere nuove amicizie o per lasciarvi incuriosire da persone diverse dal solito. Ogni giornata d’estate può diventare un’occasione speciale, se vissuta con apertura e passione. Se avete un progetto in sospeso, approfittate del clima favorevole per farlo decollare.

1️⃣- Cancro. Tutti i nodi vengono al pettine. Avete retto il mondo sulle spalle per troppo tempo. È normale sentirsi esausti. Ma ricordate: la vostra forza non sta solo nella resistenza, ma anche nella capacità di fermarvi, respirare e ricominciare. Non chiudete il cuore all’amore solo perché vi ha fatto soffrire: potete ancora essere felici, anche se non sapete quando e come.

Giovedì che parte con una marcia in più: vi sentite energici, motivati e desiderosi di emergere. Anche se le cose non sempre vanno lisce, saprete affrontare ogni ostacolo con spirito combattivo. Puntate in alto e non temete di inseguire sogni ambiziosi, anche se ultimamente vi sentite un po’ spaesati. Questo periodo può rivelarsi una prova anche per i sentimenti: metteteci il cuore, ma senza dimenticare la lucidità.

L'astrologia della giornata

Dunque, il 17 luglio 2025, con la Luna in Ariete, è una giornata carica di energia, iniziativa e desiderio di affermazione. L’interazione tra la Luna in Ariete e Saturno retrogrado nello stesso segno crea un equilibrio tra slancio e riflessione, mentre Venere e Urano in Gemelli aggiungono vivacità e imprevisti nelle relazioni e nella comunicazione.