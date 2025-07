Le previsioni dell'oroscopo di giovedì 10 luglio annunciano che sarà una giornata brillante per Acquario, Leone e Gemelli, segni che si distinguono per lucidità, intuito e voglia di novità. Al contrario, Cancro, Toro e Scorpione si muoveranno con maggiore cautela, rallentati da emozioni complesse e da un cielo poco fluido.

Classifica astrologica di giovedì 10 luglio 2025

1° Acquario - Siete in una forma mentale eccezionale: lucidi, visionari e pronti a fare scelte fuori dal coro. In amore risplendete per originalità e sincerità: chi è in coppia scopre nuove forme di complicità, chi è single può vivere un incontro inaspettato ma illuminante.

Sul lavoro spiccate per intuizione e capacità di anticipare i tempi: riuscite a trovare soluzioni innovative, e ciò vi mette in luce. Ora siete un passo avanti rispetto a tutti. Lasciatevi guidare dalla vostra unicità.

2° Leone - Il carisma vi accompagna in ogni cosa che fate. In amore siete irresistibili, sia che vogliate sedurre qualcuno di nuovo, sia che siate in coppia: le vostre attenzioni colpiscono nel segno. Sul lavoro avete le idee chiare, e siete in grado di guidare progetti o di presentarvi al meglio in situazioni decisive. Fate attenzione solo a non voler avere sempre l’ultima parola. Il vostro fuoco scalda, non brucia.

3° Gemelli - Giornata vivace, comunicativa e piena di stimoli.

In amore siete brillanti e coinvolgenti: le coppie ritrovano leggerezza, i single sono in piena fase esplorativa. Sul lavoro le vostre capacità verbali e la velocità mentale vi fanno emergere, soprattutto in ambiti legati alla scrittura, al marketing o all’insegnamento. Il vostro umore frizzante contagia gli altri, e la vostra versatilità è il vostro punto di forza.

4° Ariete - Siete proiettati verso il futuro con grinta e determinazione. In amore avete bisogno di slancio e di sentirvi vivi: le coppie fanno progetti concreti, i single cercano emozioni intense. Nel lavoro siete competitivi ma anche collaborativi, pronti a mettervi alla prova in situazioni che richiedono energia e coraggio. Non temete gli ostacoli, ma affrontateli con il sorriso.

5° Bilancia - Vi muovete con grazia e intelligenza, come solo voi sapete fare. In amore sapete dosare parole e gesti con eleganza: le coppie vivono momenti teneri, i single attraggono per il loro equilibrio. Sul lavoro riuscite a mediare, a gestire tensioni e a trovare compromessi vantaggiosi. È una giornata in cui potrete sentirvi utili e apprezzati, soprattutto in ambiti di collaborazione.

6° Vergine - Sentite il bisogno di concretezza. In amore siete affidabili ma forse un po’ troppo razionali: le coppie dovrebbero lasciare più spazio all’emozione, i single rischiano di valutare troppo e sentire poco. Nel lavoro invece la vostra precisione vi aiuta a gestire scadenze e compiti con efficienza.

Non lasciate che l’ansia da perfezione rovini una giornata produttiva.

7° Sagittario - Vi sentite pieni di idee, ma manca un po’ di ordine per realizzarle. In amore desiderate avventure o nuove esperienze, ma attenzione a non sembrare incostanti: le coppie hanno bisogno di maggiore stabilità, i single rischiano di confondere libertà con distacco. Nel lavoro siete ispirati, ma dovete focalizzarvi su un obiettivo preciso. La vostra voglia di esplorare va canalizzata.

8° Capricorno - Siete un po’ più riflessivi del solito. In amore vi chiudete facilmente se non vi sentite compresi: le coppie devono parlarsi con più sincerità, i single si concentrano sul lavoro o su questioni pratiche. A proposito: la vostra dedizione non viene meno, ma potrebbe esserci un rallentamento.

Non siate troppo duri con voi stessi: avete diritto a respirare.

9° Pesci - Giornata in chiaroscuro, soprattutto sul piano emotivo. In amore siete romantici, ma anche molto suscettibili: le coppie si sfiorano ma poi si allontanano, i single idealizzano troppo. Sul lavoro c’è bisogno di concretezza, ma fate fatica a restare con i piedi per terra. Una passeggiata o un momento creativo vi aiuterà a rimettere a fuoco le vostre priorità.

10° Cancro - L’emotività può giocare brutti scherzi. In amore siete troppo vulnerabili, e rischiate di prendere tutto sul personale: le coppie si pungono per dettagli, i single si sentono insicuri. Sul lavoro siete presenti ma poco flessibili. Serve uno sforzo per non lasciare che un pensiero vi rovini l’intera giornata.

Respirate a fondo e riprendete contatto con la realtà.

11° Toro - Vi sentite fermi, come se tutto fosse troppo lento o prevedibile. In amore manca un po’ di brio: le coppie si trascinano, i single si annoiano. Anche sul lavoro c’è una certa lentezza che vi infastidisce. Avete bisogno di qualcosa che rompa la routine. Provate a cambiare prospettiva: a volte basta poco per rianimare una giornata grigia.

12° Scorpione - Le tensioni vi affaticano, e tutto sembra richiedere uno sforzo extra. In amore siete diffidenti e poco disposti a cedere: le coppie si punzecchiano, i single si chiudono nel loro guscio. Sul lavoro vi sentite sotto pressione o poco riconosciuti. È il momento giusto per fare silenzio e ascoltare ciò che davvero vi serve. Meglio evitare decisioni drastiche: aspettate che le acque si calmino.