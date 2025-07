Secondo l'oroscopo di venerdì 25 luglio, a guidare la classifica è il Leone, che osa, propone e si espone. Ed è proprio questa audacia lucida a premiarlo: ottiene consensi, porta a termine trattative e riceve riconoscimenti. All’estremo opposto si colloca il Capricorno, che appare più rigido e meno flessibile. La sensazione è quella di non riuscire a trovare il ritmo giusto, come se qualcosa sfuggisse costantemente al suo controllo.

La classifica di venerdì 25 luglio: l'Ariete è combattivo con riflessione

1 – Leone

Siete i protagonisti assoluti di questa giornata.

Le stelle vi offrono luce, presenza scenica, intelligenza rapida e una capacità sorprendente di influenzare positivamente chi vi circonda. Se avete qualcosa da proporre, presentare, chiarire o concludere, il momento è perfetto. La vostra mente funziona a pieni giri, ma senza fretta né impulsività. Sapete calibrare bene l’azione e il pensiero, la passione e la logica. I rapporti con gli altri sono favoriti, e potreste ricevere una proposta che vi entusiasma. Ottimo anche l’ambiente lavorativo.

2 – Sagittario

La Luna è nel vostro segno e vi dona leggerezza, intuizione e ottimismo. Avete una crescente voglia di libertà, esplorazione e stimoli nuovi, e il cielo vi sostiene con eventi favorevoli. Un’idea che sembrava campata in aria può improvvisamente assumere contorni reali.

Una persona vi sorprende positivamente, oppure sarete voi a fare un gesto inatteso. Bene i rapporti con l’estero, gli spostamenti, gli studi e le iniziative culturali. Approfittatene per espandere i vostri orizzonti, interiori ed esterni.

3 – Ariete

Avete dalla vostra parte una bella energia, che vi permette di affrontare la giornata con spirito combattivo ma anche con maggiore riflessione rispetto al solito. Marte vi rende dinamici, la Luna vi sostiene nel prendere decisioni veloci, e Mercurio vi regala una buona dialettica. È il momento giusto per farvi avanti, per chiedere ciò che meritate, per proporre nuove soluzioni. Non abbiate paura di mettervi in gioco: il cielo vi sostiene. Piccole fortune nei rapporti personali.

4 – Gemelli

Giornata brillante, con qualche momento di dispersione, ma nel complesso positiva. Vi sentite più liberi, creativi, pronti a dire la vostra anche su questioni rimaste in sospeso. Marte nel vostro segno vi dà slancio, ma attenzione a non bruciare le tappe. La fretta può trasformarsi in errore se non fate attenzione ai dettagli. In compenso, avete la possibilità di vivere momenti intensi nei rapporti, sia personali che professionali. Una notizia inaspettata potrebbe rimettere in gioco qualcosa.

5 – Bilancia

State attraversando un periodo di lento ma costante miglioramento. La Luna vi sostiene nei contatti, negli scambi, nei piccoli gesti quotidiani. Vi sentite un po’ più ascoltati, più visti, più considerati.

Una persona potrebbe farvi una proposta interessante o darvi una mano in un momento delicato. Non è una giornata clamorosa, ma sentite che qualcosa si muove nella direzione giusta. Se riuscite a non pretendere tutto e subito, vivrete delle belle soddisfazioni.

6 – Acquario

La vostra mente è attiva, veloce, piena di idee. La giornata vi stimola a confrontarvi, a esplorare nuovi scenari, a parlare di ciò che vi appassiona. I rapporti con le persone vicine sono vivaci, forse un po’ polemici, ma sempre costruttivi. Sentite il bisogno di aria nuova, di cambiamenti, e iniziate a muovervi in quella direzione. Non tutto si risolve in un giorno, ma state preparando il terreno per qualcosa di importante.

Seguite l’istinto, ma senza ignorare le esigenze pratiche.

7 – Toro

Non è una giornata eccezionale, ma nemmeno negativa. State cercando equilibrio tra ciò che sentite e ciò che dovete fare, e anche se il ritmo è lento, non ci sono veri ostacoli. Potreste sentirvi un po’ stanchi o poco motivati, ma se vi concedete il giusto tempo per riflettere e ascoltarvi, ritroverete la direzione. Bene i rapporti familiari, le questioni legate alla casa, al denaro, ai piccoli investimenti. Non fate mosse azzardate, ma neppure chiudetevi a riccio.

8 – Pesci

L’umore è altalenante, ma la sensibilità resta la vostra bussola. Potreste sentirvi un po’ sopraffatti da responsabilità che non vi appartengono, o da pensieri che tornano con insistenza.

Tuttavia, il cielo vi invita a non chiudervi. La condivisione può essere un’arma vincente, così come la creatività. Se lavorate in ambiti artistici o legati all’aiuto degli altri, potreste ricevere delle gratificazioni. L’importante è non aspettarsi risposte immediate e lasciare che le cose si evolvano.

9 – Scorpione

Giornata intensa, a tratti faticosa, ma con possibilità di riscatto. State vivendo una fase in cui siete chiamati a guardare in faccia la realtà, senza illusioni. Questo può generare stanchezza, ma anche maturità. Un piccolo ostacolo potrebbe mettere alla prova la vostra determinazione, ma se restate lucidi riuscirete a superarlo. Attenzione ai conflitti in famiglia o con colleghi: scegliete il silenzio costruttivo anziché lo scontro.

Le emozioni vanno gestite, non negate.

10 – Cancro

Venere vi protegge e vi invita ad ascoltare i vostri sentimenti, ma il resto del cielo non è del tutto favorevole. La Luna vi rende inquieti, incerti, un po’ confusi sulle scelte da fare. Potreste sentirvi divisi tra ciò che vorreste e ciò che la realtà vi impone. Alcune situazioni potrebbero sembrarvi sfuggenti, instabili. Non è il momento di forzare. Meglio prendervi una pausa, osservare, ascoltare. Un chiarimento importante arriverà, ma non sarà immediato.

11 – Vergine

Giornata da vivere con cautela. La vostra precisione si scontra con un cielo che spinge verso l’imprevisto, la distrazione e la flessibilità. Tutto ciò che sfugge al controllo vi mette in difficoltà.

Evitate le discussioni, i giudizi affrettati, le analisi troppo rigide. Un imprevisto sul lavoro o una questione pratica potrebbero creare tensione. È importante non reagire con eccesso, ma cercare piuttosto di adattarsi e correggere il tiro. Meglio non prendere decisioni definitive.

12 – Capricorno

Vi trovate di fronte a una giornata complicata, in cui vi sembra di dover lottare contro il tempo, contro gli imprevisti e contro voi stessi. La Luna vi rende più emotivi del solito, ma non vi sentite a vostro agio con questa vulnerabilità. Il rischio è di irrigidirvi, chiudervi, pretendere troppo da voi stessi e dagli altri. Cercate di semplificare, di fare solo l’essenziale e rimandare il resto. Un consiglio saggio o un momento di silenzio vi aiuteranno a ritrovare l’equilibrio. Non tutto si risolve in un attimo, ma un passo alla volta tornerà la chiarezza.