Secondo l'oroscopo settimanale dal 14 al 20 luglio, i Pesci vedranno miglioramenti nella vita di coppia e maggiore chiarezza nelle decisioni sentimentali. Le persone della Bilancia dovranno impegnarsi per mantenere l'armonia familiare, mentre quelle del Capricorno dovranno prestare attenzione ai concorrenti per evitare conseguenze negative nell’ambiente di lavoro.

Oroscopo da lunedì 14 a domenica 20 luglio: pagelle per Bilancia e Scorpione

Bilancia – Per superare i disaccordi che potrebbero sorgere dalle diverse emozioni e interessi nel vostro nucleo familiare, sarà fondamentale che voi mettiate in atto uno sforzo comune per mantenere l'armonia domestica.

Da single, potreste avere difficoltà a creare legami sentimentali stabili. Sebbene siate inclini a seguire il cuore, la vostra saggezza vi indicherà i confini da rispettare. Questa settimana, nell'ambiente lavorativo, vi troverete di fronte a improvvisi cambiamenti di programma; la vostra capacità di adattamento sarà un grande vantaggio! Vedrete con chiarezza quanto le opportunità vi sorridano. Voto: 7

Scorpione – Vi attende una settimana luminosa e calorosa, in cui l'affetto all'interno della coppia vi procurerà immense gioie. Nello specifico, la sinergia di tre astri benefici favorirà nelle unioni consolidate una profonda intesa e un impiego ottimale delle energie emotive. Se siete single, l’influsso di Saturno favorirà maggiore chiarezza nelle vostre questioni sentimentali.

Perciò, evitate l'impazienza e gli impulsi avventati. In ambito professionale, avrete il vento in poppa. I vostri colleghi si impegneranno al massimo per agevolarvi. Attenzione, però, a non lasciarvi trasportare da un eccesso di euforia. Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo dal 14 al 20 luglio e pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – Con Venere complice, questa settimana avrete modo di rafforzare il legame con il vostro partner. Vi sentirete meravigliosamente bene in coppia e, pur essendo insieme da tempo, proverete l'emozione di rivivere i primi momenti della vostra relazione. Se il vostro cuore è ancora libero, Venere in aspetto favorevole vi offrirà una grande possibilità di incontrare l'amore prima della fine della settimana.

Preparatevi a cogliere le opportunità con serenità. Vi aspetta un periodo impegnativo dal punto di vista lavorativo che, sebbene possa sembrarvi estenuante, vi offrirà una chance insperata per fare un grande passo avanti. Sarà fondamentale che sappiate amministrare le vostre energie, dedicandovi dei momenti di riposo durante la settimana, altrimenti la fatica potrebbe sopraffarvi. L'oroscopo vi consiglia di non consumare i pasti in ambienti caotici. Voto: 7,5

Capricorno – Sotto l'influsso di Giove, la vostra vita di coppia vivrà un'improvvisa rinascita. Ogni inibizione, tabù o ostacolo potrà essere superato con maggiore facilità. Per i single, il consiglio è di agire: cambiate aspetto e, se opportuno, frequentazioni.

Effettuate una pulizia profonda per rinvigorire le vostre relazioni. Sarà fondamentale sentirvi pienamente a vostro agio e aperti per cogliere le straordinarie occasioni amorose che vi attendono. Con Urano in posizione sfavorevole, la vostra competitività in ambito professionale sarà accentuata. Siate vigili e non permettete che ciò offuschi la vostra percezione della forza dei concorrenti. Un’eventuale disattenzione potrebbe creare complicazioni che sarebbe meglio evitare. Voto: 7

Astrologia per la settimana dal 14 al 20 luglio: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Questa settimana l'influenza di Saturno vi spingerà a ricercare stabilità e lealtà nelle relazioni sentimentali. Allo stesso tempo, l'aspetto armonioso di Giove esalterà la vostra sensualità.

Per voi che siete in coppia, si preannuncia una rinnovata passione. Se siete single, invece, potreste fare un incontro significativo che potrebbe trasformarsi in un legame duraturo o, per alcuni, persino in un matrimonio. In ambito professionale, valutate attentamente le proposte di collaborazione che vi verranno presentate. Unendo i vostri sforzi a quelli di altri, potrete raggiungere risultati eccellenti, a patto che manteniate un approccio obiettivo e realistico. Voto: 8

Pesci – La vostra vita di coppia vedrà un netto miglioramento grazie all'influenza positiva di Venere. Le situazioni si chiariranno e avrete una visione molto più limpida. Se vi trovate a dover prendere una decisione importante riguardo alla vostra relazione, sarete guidati da una buona ispirazione.

Per quanto riguarda i single, questa settimana si preannuncia tranquilla in ambito affettivo. Tuttavia, con Venere in aspetto favorevole saranno privilegiate le amicizie o gli amori platonici, piuttosto che le grandi passioni. La vostra situazione professionale si presenterà in modo eccellente. Potrebbero affidarvi un incarico significativo, che se gestito con cura potrebbe portare riconoscimenti. Voto: 9