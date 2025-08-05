L'oroscopo del 6 agosto 2025 assegna un voto di 7,5 all'Acquario che nutre pensieri profondi, mentre va la sufficienza al Cancro che potrebbe sentirsi frainteso e trascurato. Approfondiamo ora le previsioni per tutti i segni per questo mercoledì.

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – Voto: 6,5/10: siete sotto pressione, specialmente sul fronte familiare o emotivo. La Luna vi chiede di essere più maturi e responsabili, ma la vostra impulsività fa fatica ad accettarlo. Meglio non rispondere a tono a ogni provocazione.

Consiglio: fate ordine nelle priorità.

Leone – Voto: 7/10: giornata pratica ma un po’ rigida. La Luna vi spinge a concentrarvi sul lavoro o sugli impegni che avete rimandato. Venere e Giove vi rendono più sensibili in amore, ma non riuscite a esprimerlo come vorreste.

Messaggio: parlate con i fatti, non con le parole.

Sagittario – giudizio: 6,5/10: la voglia di evadere si scontra con un cielo che impone concretezza. Le opposizioni lunari vi invitano a rivedere la gestione delle finanze o di certe dinamiche in casa. Più che agire, oggi conviene osservare.

Consiglio: evitate decisioni impulsive.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – Votazione : 7/10: le opposizioni tra Luna e pianeti in Cancro vi toccano meno direttamente, ma vi spingono comunque a riflettere sui vostri equilibri.

È una giornata utile per mettere a punto dei piani a lungo termine.

Consiglio: non reagite alle provocazioni familiari.

Vergine – Voto: 7,5/10: siete tra i pochi segni a beneficiare della solidità lunare. È un buon momento per portare avanti un progetto creativo o lavorativo, ma attenzione a non ignorare chi vi sta vicino.

Consiglio: essere presenti conta più del risultato.

Capricorno – Giudizio: 6/10: con la Luna nel vostro segno, oggi siete più emotivi del solito, ma cercate di nasconderlo. Le opposizioni a Venere e Giove vi mettono alla prova, specie nei rapporti affettivi.

Messaggio: non chiudetevi a riccio.

Segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – Votazione: 7/10: più silenziosi del solito, oggi siete in modalità “osservazione”.

C’è qualcosa che vi turba, ma non riuscite a capire cosa. Lasciate fluire le emozioni senza doverle spiegare subito.

Consiglio: ascoltate di più, parlate di meno.

Bilancia – Voto: 6,5/10: i transiti lunari vi rendono più sensibili agli squilibri in casa o nelle relazioni strette. Siete diplomatici, ma anche voi potreste sbottare. Meglio allontanarsi prima di discutere.

Suggerimento: curate la vostra pace interiore.

Acquario – Giudizio: 7,5/10: giornata da usare per recuperare le energie. Anche se fuori tutto sembra “normalissimo”, dentro si muovono pensieri profondi. Un sogno o una conversazione può sbloccare qualcosa.

Consiglio: fate spazio al silenzio.

Simboli d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – Voto: 6/10: la Luna in opposizione vi mette sotto i riflettori emotivi. Siete sensibili, ma potreste sentirvi fraintesi o trascurati. Attenzione a non pretendere troppo dagli altri.

Consiglio: rispettate anche i limiti degli altri.

Scorpione – giudizio: 7/10: un buon giorno per rimettere in riga le cose, senza drammi. La Luna in Capricorno vi regala razionalità, e le opposizioni vi stimolano a ridefinire i confini emotivi.

Messaggio: niente scatti d’orgoglio, solo lucidità.

Pesci – Voto: 6,5/10: un po’ spiazzati. Le opposizioni di oggi non sono facili da decifrare, e potreste sentirvi divisi tra il cuore e la testa. Concedetevi una pausa dalla frenesia.

Suggerimento: non dovete dare tutto subito.