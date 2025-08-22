L'oroscopo di sabato 23 agosto riserva diverse sorprese. Le previsioni del giorno si concentrano su lavoro, sentimenti e vita sociale, offrendo spunti preziosi per ogni segno zodiacale.

Il Leone e il Sagittario non avranno difficoltà a socializzare. Si avvicineranno agli altri con spontaneità, favorendo incontri e legami autentici. Il Cancro e i Pesci, invece, si mostreranno più riservati, inclini a fare un passo indietro e a sentirsi meno a proprio agio nei luoghi affollati.

Oroscopo di sabato 23 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avrete un approccio pacifico e ben mirato.

Sul posto di lavoro, vi rivelerete preziosi. Non avrete paura di sbagliare, ma agirete con cognizione di causa.

Toro: sentirete accendersi il fuoco della passione. Il rapporto di coppia con la persona amata andrà a gonfie vele. Finalmente, inizierete a rilassarvi e a godervelo appieno.

Gemelli: questa giornata sarà caratterizzata da qualche piccolo imprevisto. Non avrebbe senso reagire con rabbia. L'oroscopo vi consiglia di trovare un'alternativa più concreta. Non ve ne pentirete.

Cancro: la timidezza rischierà di prendere il sopravvento. Non cercherete neanche di combatterla attivamente. Potreste sentirvi trascinati dalla timidezza, in attesa che le circostanze cambino.

Leone: stringerete nuove amicizie con grande facilità.

Sarete l'anima della festa e tutti desidereranno la vostra compagnia. Novità anche in amore.

Vergine: sarete molto severi nei confronti dei vostri colleghi. Sarete molto esigenti, rischiando di risultare meno empatici e più diretti nelle parole.

Bilancia: la simpatia non vi mancherà di certo. Sarete un ottimo punto di riferimento per la vostra famiglia. Non vi tirerete indietro quando ci sarà bisogno di dare una mano.

Scorpione: non avrete voglia di fare sempre gli stessi discorsi. Preferirete restare in silenzio piuttosto che ripetervi continuamente.

Sagittario: parlerete al prossimo con il cuore in mano. Riuscirete a comprendere i sentimenti degli amici e relazionarvi con le persone, per voi, non sarà un problema.

Capricorno: la nostalgia nei confronti delle relazioni passate tornerà a farsi sentire. Non sarà semplice lasciarvi alle spalle il passato, ma il presente e il futuro assumeranno un ruolo più rilevante.

Acquario: avrete molti impegni da portare a termine. Vi sentirete un po' confusi e rischierete di perdere il controllo. Avrete bisogno di ritrovare il vostro equilibrio.

Pesci: nei rapporti interpersonali, sarete timidi e poco audaci. Preferirete attendere che siano gli altri a fare la prima mossa. Tale atteggiamento potrebbe limitarvi.