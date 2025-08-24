L'oroscopo di lunedì 25 agosto riserva tante sorprese. Le previsioni zodiacali del giorno mettono in luce i dodici segni, con particolare attenzione alla vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Il Leone e lo Scorpione faranno fatica a rispettare le regole. Tenderanno a seguire il loro istinto, prendendo le distanze dalle norme sociali e compiendo azioni inaspettate. Il Sagittario e l'Acquario, invece, saranno disposti a collaborare. Avranno rispetto per il prossimo e si riveleranno dei colleghi attenti e scrupolosi.

Oroscopo di lunedì 25 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: questa giornata sarà caratterizzata da numerosi imprevisti. Potreste sentirvi momentaneamente in difficoltà nel gestire la situazione. Con pazienza e un po' di aiuto, però, riuscirete ad andare avanti.

Toro: vi dedicherete al vostro lavoro cercando di raggiungere gli obiettivi prefissati. Con i colleghi, formerete una squadra invidiabile.

Gemelli: il rapporto con il partner andrà a gonfie vele. Sarete molto legati e cercherete sempre di trovare un compromesso. I litigi non faranno per voi.

Cancro: sarete degli amici fantastici. Vi prenderete cura delle persone care, facendo attenzione alle loro necessità e rispettando le opinioni di tutti.

Leone: non vi piacerà stare alle regole. Sarete piuttosto ribelli, sia nei contesti formali che in quelli informali. Non tutti apprezzeranno il vostro atteggiamento.

Vergine: vorrete vedere tutto in ordine. Spingerete la vostra famiglia a seguire queste regole; tuttavia ci saranno alcune incomprensioni. Sarà utile cercare un equilibrio tra rigore e comprensione, verso voi stessi e gli altri.

Bilancia: avrete voglia di fare qualcosa di diverso dal solito. La routine comincerà a starvi un po' stretta. Sarà importante trovare nuovi hobby e passioni.

Scorpione: non vi adatterete facilmente alle regole. Vorrete seguire il vostro istinto, senza dover prestare attenzione a certi aspetti.

Sagittario: sarete molto volenterosi sul posto di lavoro.

Collaborerete con i colleghi e stringerete un bel rapporto con loro. L'unione farà la forza.

Capricorno: vi metterete alla ricerca dell'anima gemella. Non sarà un'impresa facile, ma cercherete di affrontare eventuali difficoltà con coraggio e determinazione.

Acquario: il vostro atteggiamento tranquillizzerà le persone che vi staranno accanto. Parlerete con il cuore in mano, instaurando un bel rapporto con tutti. Sarete apprezzati e stimati.

Pesci: non avrete ancora le idee chiare. Guarderete al futuro con incertezza, senza riuscire a seguire una linea ben precisa. Dovrete essere pazienti e non sottovalutare nessun dettaglio.