L'oroscopo di sabato 13 settembre vede in vetta alla classifica l'Ariete che riuscirà ad essere romantico nei rapporti di coppia e determinato nel lavoro. L'Acquario dovrà fare i conti con Mercurio in aspetto dissonante, che potrebbe avere un impatto negativo sull'umore. La Luna porterà beneficio al Capricorno che tornerà ad essere particolarmente affettuoso con il partner.

L'oroscopo di sabato 13 settembre: previsioni zodiacali segno per segno con classifica

Ariete - La spinta di Urano vi invita ad affrontare la giornata con ottimismo e spensieratezza.

In ambito sentimentale riuscirete a trasmettere tutto il vostro amore all'anima gemella. Nel lavoro sarete determinati a raggiungere con successo i vostri obiettivi. Voto 10.

Toro - Vi mostrerete aperti al dialogo e riuscirete ad offrire al partner il supporto di cui ha bisogno nei momenti di difficoltà emotiva. Sul fronte professionale, non sono previsti grandi cambiamenti, nonostante ciò occorrerà saper mantenere la giusta concentrazione onde evitare di commettere futili errori. Voto: 8,5.

Gemelli - Mettere momentaneamente in pausa gli impegni lavorativi è stato fondamentale. In questo fine settimana tornerete ad essere brillanti, non solo dal punto di vista delle idee, ma anche sul fronte delle energie.

Voto: 9.

Cancro - Non tutto andrà per il verso giusto. Il vostro compito sarà quello di cercare di rimettere in ordine le vostre idee. Nel lavoro il rapporto con i colleghi potrebbe non essere particolarmente ottimale, pertanto dovrete essere bravi ad evitare contrasti, e mostrarvi maggiormente comprensivi. Voto 5,5.

Leone - Dopo un periodo piuttosto altalenante, riuscirete a ritrovare un'intesa perfetta con l'anima gemella, mettendo da parte vecchie ruggini. Sul fronte professionale, la determinazione e l'ottimismo vi permetterà di raggiungere traguardi inaspettati. Voto 8.

Vergine - Per voi nativi del segno è giunto il momento di tirare le somme e valutare ciò che veramente vi rende felici.

In questo fine settimane potreste prendere decisioni molto importanti non solo sul piano sentimentale, ma anche in campo professionale. Voto: 7.

Bilancia - La stanchezza potrebbe farsi sentire notevolmente in questa fase. Nel corso della giornata di sabato, potreste avvertire il bisogno di uscire in compagnia dei vostri amici o del vostro partner, mettendo da parte gli impegni lavorativi. Voto: 6.

Scorpione - Urano vi guida verso nuove avventure interessanti. Potreste valutare nuove proposte lavorative, alcune delle quali potrebbero portare ad una svolta nella vostra carriera professionale. In coppia riuscirete a dare valore alla relazione, mostrandovi romantici nei confronti del partner. Voto: 9.

Sagittario - Riuscirete a dare valore alle vostre ambizioni. La caparbietà vi porterà ad affrontare la giornata con disinvoltura. Nel lavoro la capacità di mettervi al servizio del prossimo, vi permetterà di acquisire punti nei confronti dei vostri colleghi. Nelle relazioni di coppia tutto procederà a gonfie vele. Voto 9.

Capricorno - Solari, amorevoli e premurosi. Nelle relazioni amorose riuscirete a dare il massimo, mostrandovi super affettuosi con la persona amata. La Luna sarà in congiunzione al vostro segno zodiacale. Nel lavoro la vostra apertura al dialogo sarà fondamentale per avviare nuovi progetti con i colleghi: 9,5.

Acquario - Affronterete la giornata di sabato senza particolari scossoni.

Troverete del tempo da trascorrere insieme al partner e questo vi renderà felici. Sul fronte lavorativo non sono previste novità. Voto: 7.

Pesci - Il vostro spirito di iniziativa vi porterà verso nuove sfide professionali, sarà però importante valutare ogni progetto con attenzione, senza prendere decisioni affrettate. In ambito sentimentale dedicherete al partner le attenzioni di cui ha bisogno. Voto: 6,5.