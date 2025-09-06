Il 7 settembre è una domenica importante astrologicamente, oltre alla Luna Piena in Pesci è attesa anche l'eclissi lunare, comportando un oroscopo da non sottovalutare. Il segno zodiacale che conquista il primo posto nella classifica è il segno dei Pesci, che avrà molta fortuna in amore. Al contrario, il Cancro si sente sottotono, con poca voglia di darsi da fare e reagire alla vita. Di seguito le previsioni astrologiche giornaliere di ciascun segno dello zodiaco.

Classifica e oroscopo del 7 settembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Cancro. Ultimamente non vi va niente.

Sembrate stanchi di reagire alla vita. Non cercate di fingere che tutto vada bene se in realtà c’è qualcosa che vi pesa. Il coraggio di affrontare i problemi vi renderà più forti e vi permetterà di non sentirvi schiacciati dalle circostanze. Non avete nulla da nascondere né da cui sentirvi in difetto, anzi: avete gli strumenti per affrontare ogni difficoltà. È importante distinguere con chiarezza ciò che merita davvero la vostra attenzione da quello che invece non ha un reale peso nella vostra vita. Questo vi aiuterà a non disperdere le energie. La giornata potrebbe rivelarsi adatta per mettere le basi a un nuovo progetto o per dare inizio a un percorso di studio o lavoro che da tempo vi frulla in testa.

Ci sarà però parecchia confusione attorno a voi, soprattutto nei vostri spostamenti: meglio, se possibile, optare per una camminata piuttosto che affidarvi a mezzi caotici. Alcuni di voi potrebbero sentirsi chiamati a una decisione importante, specie in un momento in cui questioni economiche e salute richiedono più attenzione e prudenza. Non concentratevi su ciò che avete perso, ma su quello che potete ancora costruire.

1️⃣1️⃣- Sagittario. La tensione sarà protagonista e potreste svegliarvi già di malumore, ma non disperate: con il passare delle ore le cose prenderanno una piega più serena. In questo periodo siete in attesa di una risposta, di un risultato o di un chiarimento che potrebbe finalmente arrivare a breve, regalandovi quel senso di ordine che cercate da tempo.

Qualcuno vicino a voi, un familiare o un collega, potrebbe chiedervi un consiglio o un favore: cercate di mantenere la calma e non lasciatevi provocare da atteggiamenti che vi infastidiscono. La vostra salute nel complesso resta buona, anche se non è da escludere qualche piccolo fastidio legato alla pressione. Imparate a non caricarvi di troppe preoccupazioni, perché la vostra energia interiore ha bisogno di equilibrio per dare il meglio.

1️⃣0️⃣- Capricorno. L’inizio della settimana non sarà semplice: ci sono questioni che vi trascinate da tempo e che ora andrebbero chiuse senza ulteriori rinvii. Evitare le decisioni non farà che aumentare la confusione interiore, mentre affrontare le cose a viso aperto vi restituirà lucidità.

State attraversando un periodo intricato, con sentimenti contrastanti che vi spingono in direzioni diverse e vi impediscono di capire cosa desiderate davvero. Non abbiate paura di prendervi il tempo necessario per chiarirvi le idee: non sempre è urgente agire, a volte serve solo concedersi una pausa per ritrovare il proprio equilibrio. La giornata sarà piuttosto caotica e arriverete alla sera stanchi e con la voglia di rifugiarvi nel silenzio e nel riposo. Ascoltate il corpo: fermarsi non è una sconfitta, ma un modo per rigenerarsi.

9️⃣- Vergine. Può capitare a chiunque di inciampare lungo il cammino, ma la vera forza sta nel rialzarsi e andare avanti con più determinazione. Cercate di darvi obiettivi sempre nuovi, anche piccoli, prima ancora di raggiungere quelli già fissati: questo vi terrà lontani dall’apatia e dalla nostalgia, regalandovi una motivazione costante.

In queste ore potreste accusare qualche ritardo o contrattempo che vi costringerà a riorganizzare i vostri programmi, ma non lasciatevi scoraggiare. Alcuni ricordi legati alla scorsa estate torneranno a farsi sentire e vi porteranno a riflettere su esperienze che vi hanno segnato. Trasformate questi pensieri in spunti di crescita, invece di restare ancorati al passato. La chiave è andare avanti con coraggio, senza dimenticare ciò che vi ha reso più maturi.

8️⃣- Ariete. Avvertite il bisogno di fermarvi per riflettere, come se foste un treno in corsa che desidera una sosta per riprendere fiato. In questo periodo avete vissuto giornate intense e vi sentite quasi travolti dal ritmo, ma non dovete dimenticare l’importanza dei sogni e della speranza.

Guardate con più gratitudine ciò che avete e sforzatevi di cogliere i lati positivi delle situazioni, anche quando sembrano nascondersi dietro una facciata di difficoltà. Potrebbe capitarvi qualcosa di bello e inaspettato, un piccolo evento in grado di illuminare la vostra giornata. Restate vigili e aperti, perché a volte le occasioni passano sotto gli occhi senza che ce ne rendiamo conto.

7️⃣- Bilancia. Siete in un momento di transizione in cui occorre voltare pagina e rientrare gradualmente nei ritmi di sempre. Non è semplice lasciare andare i ricordi o le abitudini che hanno riempito le vostre giornate negli ultimi mesi, specialmente se avete affrontato delle perdite o dei cambiamenti dolorosi.

Tuttavia, pian piano ritroverete l’equilibrio necessario. Non rimuginate troppo su ciò che non potete cambiare: il rischio è di perdere il presente e ciò che vi sta attorno. In amore sarà importante ridurre le distanze, sia fisiche che emotive: un dialogo più sincero e diretto può riportare armonia e calore.

6️⃣- Gemelli. Avvertite un forte bisogno di tranquillità e vorreste ritagliarvi uno spazio tutto vostro, ma le responsabilità quotidiane non vi concederanno molto respiro. Ci sarà da fare sia in casa che fuori, e anche chi ha avuto la fortuna di prolungare le vacanze si troverà presto a rientrare nei doveri abituali. Non abbiate paura di chiedere aiuto: non potete e non dovete gestire ogni cosa da soli.

Avete diritto a momenti di leggerezza e di riposo. Nel cuore siete in cerca di risposte: chi è in coppia desidera maggiore profondità e chiarezza, chi è single sente crescere la voglia di vivere emozioni autentiche. Nel frattempo fate attenzione a non esagerare con caffè e dolci: la golosità è un piacere, ma non deve diventare un’abitudine eccessiva.

5️⃣- Toro. La giornata parte con energia positiva e con la voglia di abbracciare i vostri sogni con più fiducia. Avete finalmente deciso di lasciare da parte il pessimismo e di aprirvi a nuove esperienze, ritrovando entusiasmo e voglia di fare. Chi sarà al lavoro potrà godersi qualche momento di leggerezza con colleghi o amici, magari davanti a un caffè o a un aperitivo.

Potrebbe emergere un pettegolezzo curioso, ma sarà meglio non alimentare voci e concentrarsi invece sulle proprie priorità. Ricordate che il multitasking non sempre porta benefici: meglio focalizzarsi su un compito alla volta per portarlo a termine con successo.

4️⃣- Acquario. Vi attende una giornata che vi vedrà alle prese con impegni importanti, e come sempre non vi tirerete indietro. Non vi piace lasciare cose in sospeso e preferite affrontare subito ciò che c’è da fare. Dopo un periodo difficile, state recuperando stabilità e vi sentirete sollevati nel ritrovare ciò che credevate perso, che sia un oggetto caro o una relazione che pensavate lontana. Ci sarà spazio anche per riabbracciare vecchie amicizie o per ritrovare quella serenità che tanto vi è mancata.

Non siate però troppo severi con voi stessi: il corpo e la mente hanno ancora bisogno di tempo per rigenerarsi.

3️⃣- Scorpione. L’amore torna a occupare un ruolo centrale nella vostra vita: potreste trovarvi davanti a un incontro speciale o riscoprire un sentimento che pensavate sopito. Se avete chiuso da poco una relazione, non lasciatevi abbattere dalla tristezza: il dolore fa parte del percorso, ma vi aiuta a rinascere più forti e consapevoli. Le prossime ore potrebbero rivelarsi ricche di sorprese e di occasioni interessanti, sia a livello personale che professionale. Se state cercando lavoro o volete dare una svolta alla vostra carriera, sarà utile valutare la possibilità di arricchire le vostre competenze con un corso o una formazione mirata.

Ricordate: la conoscenza è sempre un investimento prezioso.

2️⃣- Leone. Avrete energia da vendere e la voglia di tornare a sorridere dopo le difficoltà affrontate di recente. Questa rinnovata vitalità vi spingerà a seguire il vostro istinto, che raramente sbaglia, invece di lasciarvi trascinare dalle opinioni altrui. Sarete pronti a riprendere in mano i vostri progetti e a muovervi verso i vostri obiettivi con rinnovata fiducia. Avvertite il desiderio di un cambiamento profondo, quasi una trasformazione interiore, e in queste ore potrete avvertire i primi segnali di una ripresa che porterà nuova linfa nella vostra vita.

1️⃣- Pesci. Vi sentirete più leggeri e sorridenti, nonostante le numerose incombenze che vi aspettano.

L’umore sarà positivo e la mente pronta a cogliere nuove occasioni. Chi ha superato i cinquanta anni potrebbe attraversare momenti di nostalgia, ma sarà proprio da quelle riflessioni che nasceranno nuove emozioni e prospettive. La giornata sarà favorevole per avanzare proposte, fare richieste o dedicarsi a una ricerca personale. Anche un piccolo viaggio o una gita fuori programma potrà regalarvi nuove ispirazioni. Dentro di voi c’è un desiderio che non volete più rimandare: approfittate di questa energia per iniziare a realizzarlo.

Il quadro astrologico della giornata

In sintesi, il 7 settembre presenta un punto di svolta sotto il cielo astrologico, grazie alla potente eclissi in Pesci e alle influenze di Saturno, Urano e Mercurio.

Sfruttate questa domenica per la riflessione interiore, il rilascio del vecchio e la preparazione a qualcosa di nuovo, mantenendo un equilibrio tra cuore e mente che può guidarvi verso un cambiamento autentico.