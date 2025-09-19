L'oroscopo del 20 settembre 2025 assegna voto sette e mezzo al Capricorno e ai Gemelli che avranno dei colpi di scena, mentre sei al Leone che saranno inquieti e ai Pesci che potrebbero essere confusi.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: gli imprevisti vi mettono alla prova, in amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, un po’ di diplomazia vi salverà.

Voto: 6,5

Leone: la quadratura tra Venere e Urano vi rende inquieti. Potreste sentire che gli altri non vi capiscono o che vi sfuggono dei dettagli.

In realtà, vi viene chiesto solo di scendere dal piedistallo e osservare la realtà da un’altra prospettiva.

Votazione: 6

Sagittario: vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano, non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero.

Giudizio: 7

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: Urano vi punzecchia e non vi lascia tranquilli, qualcosa nella vostra quotidianità cambia improvvisamente. Non opponete resistenza: siete più forti di quanto pensiate e potete trasformare una scossa in un vantaggio.

Voto: 7

Vergine: con Venere nel vostro segno vi sentite al centro della scena, ma l’aspetto con Urano vi mette ansia.

Qualcuno vi chiede di mollare il controllo, e non è facile. Se però ci riuscite, potrete scoprire nuove possibilità in amore e lavoro.

Voto: 6,5

Capricorno: alcuni programmi potrebbero saltare, ma saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non c'è colpo di scena che tenga. La vostra solidità sarà d’esempio agli altri.

Voto: 7,5

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: con Urano nel vostro segno la giornata è scoppiettante, non mancheranno sorprese e colpi di scena. Attenzione però a non esagerare con le parole, rischiate di ferire qualcuno senza volerlo.

Votazione: 7,5

Bilancia: il cielo vi mette davanti a situazioni contraddittorie. Da un lato vorreste quiete, dall’altro vi trovate nel mezzo di discussioni o chiarimenti.

Non abbiate paura di dire la vostra, ma scegliete i toni giusti.

Giudizio: 6,5

Acquario: vi sentite stimolati, forse anche troppo. Il desiderio di rompere gli schemi vi accompagna, ma non tutto può essere rivoluzionato in un giorno. Prendete tempo e lasciate che le idee maturino.

Votazione: 7

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: le emozioni oggi sono forti e vi sentite destabilizzati. Non temete, ogni cambiamento è anche un passo verso una nuova stabilità. Cercate il conforto delle persone di fiducia.

Voto: 7

Scorpione: Venere e Urano vi portano tensione nelle relazioni. Potreste dover affrontare un confronto diretto, e anche se non lo amate, vi farà bene. Uscirete più chiari e più leggeri.

Voto: 6,5

Pesci: rischiate di sentirvi confusi, piccoli scossoni nel quotidiano vi obbligano a ripensare ai vostri piani. Invece di perdervi nei sogni, ancoratevi alla concretezza, vi aiuterà a non farvi travolgere.

Voto: 6