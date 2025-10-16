L'oroscopo di venerdì 17 ottobre porta l’occasione di dare priorità ai sentimenti autentici, valutare con cautela le offerte professionali e riallineare il corpo con la mente. In un contesto sociale ed economico ancora incerto, la stabilità affettiva e la chiarezza mentale diventano fari utili.

I nativi Vergine sapranno mettere in risalto i sentimenti, sfruttando la posizione favorevole della Luna, mentre il lavoro dei nativi Cancro sarà funzionale e metodico grazie a Mercurio. La razionalità dei nativi Scorpione aiuterà il segno d'acqua a raggiungere buoni successi e la versatilità dei nativi Leone potrebbe aiutare nel lavoro.

Previsioni oroscopo venerdì 17 ottobre 2025 segno per segno

Ariete: l'amore non sarà al centro dei vostri pensieri in questo periodo. Dialogo e ascolto saranno importanti per non cadere in spiacevoli incomprensioni. Se siete single attenzione a non essere troppo diretti con la vostra fiamma. In quanto al lavoro emergerà non sarà semplice. Perfezionate le vostre idee, trovando qualcosa che può distinguervi. Voto - 6️⃣

Toro: la stabilità del vostro rapporto sarà molto importante in questo giorno di ottobre. Rafforzare il vostro legame sarà utile, anche per poter fare un po’ qualunque cosa insieme, senza correre il rischio di litigi. In quanto al lavoro, sarà fondamentale agire con prudenza, e non prendere decisioni affrettate.

Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedranno la Luna mettersi di traverso nei vostri confronti. Venere sarà favorevole, ma per vivere un rapporto stabile dovrete fare molta attenzione a quello che potreste dire o fare nei confronti del partner. Nel lavoro i buoni risultati arriveranno, frutto delle vostre decisioni e del vostro impegno. Voto - 7️⃣

Cancro: il lavoro prenderà una piega davvero produttiva. Con Mercurio a favore sarete metodici e funzionali, puntando su quelle cose che possono fare la differenza. In amore non si potrà dire la stessa cosa. La Luna sarà favorevole, ma con Venere in cattivo aspetto difficilmente i sentimenti saranno al centro. Voto - 7️⃣

Leone: una migliore versatilità e organizzazione può aiutare molto in ambito professionale.

Le stelle non saranno vostre amiche, ma con il giusto approccio, potreste ottenere qualcosa in più. In amore sarà un bel periodo per stare insieme al partner, o provare ad avvicinarvi alla vostra fiamma se siete single. Voto - 7️⃣

Vergine: vi attende una giornata sorridente in ambito amoroso. La Luna sarà dalla vostra parte, e vi permetterà di mettere in risalto il vostro rapporto, non solo con puro romanticismo, ma anche con maturità. Sul posto di lavoro progetti creativi e attività stimolanti vi permetteranno di raggiungere buoni successi senza troppa fatica. Voto - 9️⃣

Bilancia: mostrare le vostre vulnerabilità, e non solo forti, può aiutarvi a rafforzare il vostro legame con il partner. Approfittate della presenza benefica di Venere per godere di un legame aperto e unico.

In quanto al lavoro saprete gestire bene le vostre mansioni, ma ci sarà ancora un buon margine per migliorare e poter ambire in alto. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in crescita in questa giornata di venerdì. La Luna si metterà in una posizione migliore per voi. Riscoprirete una certa armonia nella vostra relazione di coppia, soprattutto voi nati nella prima decade. Il lavoro continuerà a fare importanti progressi, grazie a Mercurio e Marte, che vi porteranno dritti verso il successo. Voto - 9️⃣

Sagittario: giornata di venerdì discreta in ambito amoroso. Avrete bisogno di un po’ di tempo per ritrovare il vostro equilibrio con il partner. Il contrasto tra Luna e Venere vi aiuterà a capire come muovervi.

In ambito professionale vi darete da fare in questo periodo, ma attenzione a non pretendere di raggiungere subito risultati importanti. Voto - 7️⃣

Capricorno: questa giornata di ottobre vi vedrà più responsabili in campo amoroso. Lasciarsi andare alle emozioni potrebbe essere complicato. Per questo motivo, la Luna vi aiuterà a essere più ragionevoli e maturi nei confronti del partner. Nel lavoro alcuni obiettivi ambiziosi saranno a portata di mano, ma attenzione a non dare nulla per scontato. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà una giornata favorevole per recuperare intimità e dialogo tra voi e il partner. La Luna smetterà di essere contraria nei vostri confronti, lasciando spazio a Venere in trigono. Single oppure no, non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti.

Nel lavoro alcune situazioni potrebbero essere delicate, e richiederanno un certo impegno per essere risolte. Voto - 8️⃣

Pesci: i vostri sentimenti potrebbero apparire un po’ confusi in questa giornata di venerdì a causa della Luna. Riflettete bene sui sentimenti che mostrerete nei confronti della vostra fiamma. Nel lavoro state dando il meglio in questo periodo. Con il sostegno di Marte e Mercurio e Giove, il successo sarà a portata di mano. Voto - 7️⃣