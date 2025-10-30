Il mese cala il sipario serbando un oroscopo con i fiocchi per molti segni dello zodiaco. Siamo nella giornata di Halloween, nella vigilia di Ognissanti. Il cielo astrologico di questo 31 ottobre 2025 vede la Luna transitare in Pesci, penalizzando la Vergine con l'ultima posizione in classifica a causa di una travolgente tristezza o nostalgia. Il primo posto, invece, è presidiato dal Leone che si sentirà rigenerato. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche e relativa classifica decrescente.

Classifica e oroscopo del giorno 31 ottobre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Vergine. Sarete tristi o nostalgici, o forse entrambe le cose. Questo periodo vi invita a mettere ordine nei pensieri e a focalizzarvi su ciò che davvero conta. Alcune distrazioni esterne o questioni familiari potrebbero sottrarvi energia, ma basterà un pizzico di calma per riprendere il controllo. Potrebbero emergere discussioni in coppia o divergenze di opinioni con una persona vicina, ma se manterrete la mente lucida e il cuore aperto, riuscirete a trasformare il confronto in un’occasione di crescita. È il momento di prendere decisioni concrete sul futuro, magari legate al lavoro o alla gestione delle risorse.

Fidatevi del vostro intuito: vi condurrà sulla strada giusta.

1️⃣1️⃣- Cancro – La giornata si presenta con qualche imprevisto legato alle finanze o a questioni pratiche. Potreste sentirvi un po’ scarichi o sopraffatti dalla routine, ma non lasciate che la stanchezza offuschi la serenità. Siete persone sensibili e generose, ma a volte tendete a mettere da parte voi stessi pur di accontentare gli altri. Concedetevi del tempo per respirare, magari dedicandovi a un’attività rilassante o a un hobby che amate. Non è necessario essere sempre produttivi: il riposo, in certi momenti, è il miglior investimento per la vostra energia.

1️⃣0️⃣- Acquario – Qualcuno potrebbe sorprendervi con un gesto gentile o una parola inaspettata, cambiando completamente il tono della giornata.

Ci sarà spazio per piccoli confronti o ritardi che richiederanno flessibilità e spirito pratico. Non lasciatevi trascinare dallo stress: la calma sarà la migliore alleata. Potreste sentire il desiderio di cambiare qualcosa nella vostra vita, sia a livello personale che professionale. È un buon momento per pianificare il futuro, per quanto piccolo possa sembrare il passo che farete.

9️⃣- Gemelli – Negli ultimi tempi avete avuto la sensazione di perdere dei legami importanti, ma in realtà state solo attraversando una fase di evoluzione. Le persone cambiano, e con esse cambiano anche le priorità. Non guardate indietro con nostalgia: il futuro ha in serbo incontri più autentici e stimolanti. Nelle prossime ore potreste entrare in disaccordo con qualcuno che tende a contraddirvi spesso.

Evitate di reagire d’impulso e lasciate che le parole scivolino via. La vostra intelligenza e ironia sapranno riportare la serenità.

8️⃣- Capricorno – La giornata si aprirà con una buona dose di energia e determinazione. Avrete mille cose da fare e la voglia di sentirvi utili e produttivi. Tuttavia, cercate di non strafare: un ritmo troppo frenetico potrebbe portarvi alla stanchezza o a piccoli fastidi fisici. Un po’ di prevenzione e di attenzione all’alimentazione vi aiuteranno a restare in forma. Nella sfera affettiva potreste riscoprire il piacere della semplicità, magari condividendo momenti tranquilli con chi vi vuole bene. Ogni piccolo gesto può rivelarsi più significativo di mille parole.

7️⃣- Scorpione – Vi sentirete agitati e forse un po’ insofferenti nei confronti di ciò che non funziona come vorreste. È un periodo che richiede pazienza e lucidità, soprattutto in amore, dove una ferita del passato potrebbe riemergere. Non chiudetevi, ma provate a trasformare la delusione in consapevolezza. A livello economico, fate attenzione alle spese e cercate di non compensare il nervosismo con eccessi. Il tempo vi darà ragione e le risposte arriveranno, anche se in modo lento e silenzioso.

6️⃣- Ariete – È tempo di fare il punto della situazione e tirare le somme di ciò che avete vissuto. Alcune difficoltà, soprattutto economiche, vi hanno messo alla prova, ma presto troverete la strada giusta per riprendere il ritmo.

I dubbi e le ansie spesso vi bloccano, ma siete molto più forti di quanto pensiate. Lasciate andare le paure e dedicate qualche ora al relax: vi servirà per recuperare equilibrio e lucidità. La determinazione vi porterà lontano, a patto che impariate a dosare le energie e a non pretendere troppo da voi stessi.

5️⃣- Pesci – La sensibilità sarà accentuata e potreste restare colpiti da parole o atteggiamenti che feriscono. In realtà, ciò che vi turba maggiormente è la mancanza di autenticità in certe relazioni. Prendetevi un momento per capire di chi potete davvero fidarvi. In amore sarete più emotivi del solito, ma anche più aperti: un incontro o una conversazione vi farà intuire che qualcuno prova qualcosa di profondo nei vostri confronti.

Non abbiate paura di lasciarvi andare, ma mantenete sempre un pizzico di razionalità.

4️⃣- Toro – La concentrazione non sarà al massimo e il desiderio di staccare dal lavoro o dallo studio sarà forte. È giusto ascoltare il corpo e la mente quando chiedono una pausa. Approfittate della serata per organizzare i giorni a venire e per chiarire eventuali malintesi con amici o parenti. Potrebbero arrivare notizie che risvegliano curiosità o portano a riflettere su alcune relazioni del passato. La calma e l’equilibrio saranno le migliori risorse per mantenere la rotta.

3️⃣- Bilancia – Per chi vive una relazione stabile, questo momento rappresenta una tappa di crescita. Potreste desiderare un passo importante, come la convivenza o un progetto familiare condiviso.

La vita di coppia appare solida e pronta a fiorire. Chi è single, invece, non deve cedere alla tentazione di accontentarsi: presto arriverà una persona capace di farvi vibrare il cuore. Le questioni domestiche o economiche richiederanno attenzione, ma saprete affrontarle con eleganza e misura, come è nel vostro stile.

2️⃣- Sagittario – State per ricevere consigli preziosi che vi aiuteranno a fare chiarezza su questioni personali o lavorative. Ascoltate con attenzione e non abbiate paura di cambiare strada se necessario. La voglia di migliorare è forte, così come il bisogno di liberarvi da vecchie abitudini dannose. In amore vi attende un risveglio emotivo, mentre sul lavoro si profila una buona opportunità per mettere in mostra le capacità.

Qualcuno potrebbe parlarvi alle spalle, ma la vostra serenità disarmerà qualsiasi maldicenza.

1️⃣- Leone – Il periodo si apre con un’aria nuova e rigenerante. Dopo giorni complessi, ritroverete fiducia e voglia di fare. Le energie sono in crescita e tutto sembra predisposto per regalarvi una ventata di ottimismo. Chi cerca un’occupazione avrà l’occasione di ampliare i propri orizzonti, mentre chi lavora potrà ottenere riconoscimenti inattesi. In amore, le relazioni si colorano di passione e complicità. È tempo di godersi un po’ di leggerezza, magari accettando un invito o concedendosi un piccolo piacere personale. Vi sentirete finalmente padroni del destino, pronti a brillare con la forza e il carisma che vi contraddistinguono.

Il quadro astrologico della giornata

Il cielo del 31 ottobre 2025 dipinge un quadro astrologico intenso e affascinante, perfetto per l'energia di Halloween. Il Sole e Marte in Scorpione dominano la scena, infondendo la giornata di una carica magnetica, passionale e trasgressiva, spingendo a esplorare il mistero e l'ignoto. Questo potente fuoco scorpionico è contrapposto all'acqua eterea dei Pesci, dove troviamo un trigono tra Luna, Nettuno e Saturno. Questa configurazione crea un'atmosfera onirica e sfuggente, ma con un fondo di malinconia e compostezza che frena la sensibilità più labile. In questo quadro così polarizzato, Venere in Bilancia agisce come un armonizzatore, bilanciando le tensioni con un bisogno di bellezza e rapporti equilibrati, mentre Giove in Cancro spinge a cercare conforto e intimità nelle relazioni più care. Sintetizzando, questa è una giornata di profondi contrasti tra ombra e luce, sogno e realtà, perfetta per un Halloween psicologicamente profondo ed emotivamente vibrante.