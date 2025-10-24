L'oroscopo del 25 ottobre 2025 assegna 9,5 alla Vergine per emozioni equilibrate e 9 al Cancro, mentre ai Gemelli spetta un 7: non avranno una giornata brillante, ma potrà comunque rivelarsi utile.

Segni di Fuoco

Ariete – Votazione: 7,5. Il cielo vi invita a rallentare il ritmo e a mettere ordine nei vostri obiettivi. L’impeto lascia spazio alla strategia: è il momento di consolidare più che lanciare. Con Mercurio e Saturno in sintonia, riuscite finalmente a capire come agire, non solo dove.

Leone – Giudizio: 8. La logica vince sull’orgoglio. Le vostre idee, di solito dettate dal cuore, trovano sostegno nella razionalità.

È un ottimo giorno per discutere accordi, definire ruoli o rivedere collaborazioni. La pazienza vi regala autorevolezza.

Sagittario – Votazione: 8,5. Il trigono tra Mercurio e Saturno vi aiuta a dare struttura ai vostri sogni. Vi sentite più stabili del solito, pronti a fare piani realistici per il futuro. Se qualcosa richiede impegno o disciplina, affrontatelo domani: il successo potrebbe ascoltarvi.

Segni di Terra

Toro – Giudizio: 9. La profondità di Mercurio in Scorpione si sposa perfettamente con la vostra concretezza. Saturno vi sostiene nel consolidare risultati e nel migliorare le relazioni professionali. È una giornata ideale per prendere decisioni lungimiranti e per rafforzare la fiducia in voi stessi.

Vergine – Votazione: 9,5. Un cielo perfetto per voi. Il trigono tra Mercurio e Saturno premia la vostra capacità di organizzare, analizzare e realizzare. Tutto scorre con precisione, soprattutto nei rapporti lavorativi o negli studi. Anche le emozioni trovano equilibrio e compostezza.

Capricorno – Giudizio: 9. La giornata vi sostiene nel mettere basi solide per un progetto importante. Il vostro senso di responsabilità incontra l’intuizione: ne nasce una lucidità rara. Se dovete firmare, pianificare o prendere decisioni economiche, questo è il momento giusto.

Segni di Aria

Gemelli – Votazione: 7. Mercurio, vostro pianeta guida, domani dialoga con Saturno e vi spinge a essere più riflessivi. Non è una giornata brillante o leggera, ma utile.

Le parole diventano strumenti di costruzione, non di distrazione. Meglio la profondità che la velocità.

Bilancia – Giudizio: 8. Dopo giornate più introspettive, tornate a sentire stabilità. L’energia di Mercurio e Saturno vi regala concretezza e la capacità di gestire al meglio questioni pratiche o emotive. Potreste ricevere un riconoscimento.

Acquario – Votazione: 7,5. Il cielo vi invita alla pazienza e alla coerenza. Forse non tutto scorre rapido come vorreste, ma c’è logica in ogni rallentamento. Mercurio e Saturno vi insegnano a dosare le energie e a costruire senza sprecare forze.

Segni di Acqua

Cancro – Giudizio: 9. Acque calme e profonde: la connessione tra Mercurio e Saturno vi rende più sereni e lucidi.

È un giorno perfetto per affrontare con calma un tema emotivo o familiare. Sentite che la vostra sensibilità è una forza, non una debolezza.

Scorpione – Votazione: 9,5. Mercurio nel vostro segno unito a Saturno vi regala una mente potentissima. Sapete cosa volete, come ottenerlo e con chi condividere il percorso. Ogni parola pesa e costruisce. È una giornata di decisioni sagge e rivelazioni chiare.

Pesci – Giudizio: 9. Saturno nel vostro segno e Mercurio in trigono vi regalano lucidità e stabilità. Finalmente il sogno si fa concreto: sapete tradurre l’intuizione in azione. Ottimo giorno per dare forma a un progetto personale o per consolidare un legame importante.