L'oroscopo finanziario dal 5 al 12 ottobre 2025 assegna un nove in pagella al Cancro che potrebbe avere entrate extra. Soltanto un sei all'Ariete chiamato a dover gestire spese improvvise.

Segni di Fuoco

Ariete: avrete una settimana di intensa prudenza: alcune spese improvvise o tensioni nei rapporti di lavoro potrebbero rallentare i vostri progetti. Evitate decisioni affrettate e concentratevi su ciò che è già avviato.

Voto: 6/10

Leone: piccoli guadagni possibili grazie a contatti sociali o collaborazioni, ma attenzione a contratti affrettati o spese non programmate.

Cercate equilibrio tra entusiasmo e prudenza. Fate attenzione alle proposte lavorative poco concrete.

Voto: 6,5/10

Sagittario: la settimana offre qualche opportunità, soprattutto se sapete seguire intuizioni concrete. Evitate investimenti rischiosi o spese impulsive.

Voto: 7/10

Segni di Terra

Toro: Giove in Cancro sostiene guadagni e vantaggi pratici. Ottimo momento per contratti, accordi o consolidamento di entrate esistenti.

Voto: 8/10

Vergine: Venere nel segno vi favorisce molto nei guadagni: piccoli colpi di fortuna, possibilità di bonus o trattative positive. Ottima settimana per muovervi con sicurezza.

Voto: 8,5/10

Capricorno: avrete una situazione finanziaria stabile: progressi lenti ma concreti.

La settimana è buona per pianificare spese importanti o investimenti sicuri.

Voto: 8/10

Segni di Aria

Gemelli: avrete opportunità altalenanti: alcune intuizioni economiche possono rivelarsi vincenti, altre meno. Serve attenzione e buon senso.

Voto: 7/10

Bilancia: Settimana favorevole per trattative e accordi, soprattutto nella prima parte. Attenzione a spese extra o promesse eccessive. Non siate troppo ingenui e attivate l'intuito.

Voto: 7,5/10

Acquario: avrete una situazione finanziaria stabile ma senza grandi colpi di fortuna. Meglio evitare rischi e concentrarsi su ciò che è già sotto controllo e sicuro.

Voto: 6,5/10

Segni di Acqua

Cancro: Giove vi protegge e può portare vantaggi economici davvero concreti e stabili: entrate extra, supporto da collaborazioni o riconoscimenti.

Settimana positiva per muovervi con sicurezza.

Voto: 9/10

Scorpione: Mercurio e Marte nel segno vi aiutano a gestire al meglio le vostre risorse. Vivrete una settimana favorevole per investimenti mirati o iniziative remunerative.

Voto: 8,5/10

Pesci: sarete soggetti ad una fortuna moderata ma stabile: buona settimana per pianificare, rivedere i bilanci o mettere ordine nelle spese. Evitate investimenti troppo azzardati.

Voto: 7,5/10