L'oroscopo di novembre 2025 si preannuncia piuttosto variegato proprio come questo mese. La Vergine è il segno meno favorito del periodo, a causa di una serie di alti e bassi che si ritroverà a fronteggiare. Al contrario, i Gemelli sono primi in classifica ritrovando fiducia nel futuro. Bene anche Pesci, Bilancia e Leone.

Classifica e oroscopo di novembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Vergine. Novembre sarà un mese pieno di alti e bassi, ma certamente non noioso. Vi troverete immersi in mille impegni tra lavoro, casa e rapporti familiari, cercando di mantenere un equilibrio non sempre facile da gestire.

La mente sarà vivace, ma il cuore un po’ confuso: in amore ci saranno momenti altalenanti, con giornate intense seguite da attimi di silenzio o incertezza. Tuttavia, la passione non mancherà, e chi vive una relazione stabile potrà riscoprire il piacere della complicità. I single, invece, avranno bisogno di tempo per capire cosa desiderano davvero. Vi dedicherete volentieri a piccole gioie casalinghe, come cucinare o guardare un film in buona compagnia.

1️⃣1️⃣- Ariete. Il mese porterà con sé un’energia mista, fatta di entusiasmo e di stanchezza. Sul piano economico e lavorativo ci saranno sviluppi interessanti, ma non tutto filerà liscio: alcune decisioni richiederanno prudenza e sangue freddo.

Sentirete il peso della routine, eppure ogni weekend sarà un’occasione per rigenerarvi e ripartire. Qualcuno inizierà già a pensare al Natale, magari pianificando i primi acquisti o cercando idee per rendere più accogliente la casa. In amore vi sentirete più aperti, desiderosi di conoscere persone nuove o di riaccendere un legame sopito. Le giornate più fredde porteranno un po’ di malinconia, ma anche il bisogno di coccole e calore umano.

1️⃣0️⃣- Sagittario. Novembre vi metterà alla prova, ma non vi mancheranno coraggio e determinazione. Chi è in cerca di lavoro potrà contare su qualche segnale positivo, anche se le occasioni arriveranno gradualmente. Sarete più flessibili e disposti a valutare nuove opportunità, anche quelle che in passato avreste scartato.

I rapporti familiari avranno bisogno di ascolto e presenza: non fatevi sfuggire i momenti di condivisione, anche semplici, come una cena o una chiacchierata davanti alla TV. Questo mese vi insegnerà a trovare la serenità nelle piccole cose, e a non pretendere troppo da voi stessi.

9️⃣- Acquario. Il mese si aprirà con qualche incertezza e la sensazione di dover rivedere molte priorità. Vi accorgerete che alcune abitudini non vi rappresentano più e che è giunto il momento di voltare pagina. Il lavoro e le questioni economiche richiederanno attenzione, perché potrebbero verificarsi spese improvvise o piccoli guasti domestici. Verso la metà del mese arriveranno però buone occasioni per rimettervi in carreggiata.

In amore la passione sarà travolgente, anche per chi ha vissuto momenti di freddezza. Lasciatevi guidare dall’istinto e concedetevi il piacere di vivere sentimenti autentici.

8️⃣- Toro. Dopo settimane pesanti e ricche di incertezze, finalmente novembre porterà una ventata di calma. Molti nodi cominceranno a sciogliersi e ritroverete equilibrio. Qualche dubbio amoroso, però, continuerà a farvi riflettere: chi ha sofferto per una separazione dovrà prendersi del tempo per guarire, senza cercare distrazioni inutili. Preferirete le serate tranquille in casa, tra una serie tv e una coperta calda. Le coppie consolidate vivranno momenti di grande intimità, con un rinnovato desiderio di vicinanza. L’importante sarà non chiudersi troppo in sé stessi: un sorriso o una parola gentile potranno cambiare l’umore della giornata.

7️⃣- Capricorno. Un mese intenso, ma finalmente costruttivo. Porterete avanti i vostri progetti con grinta, anche se la stanchezza si farà sentire. Vi troverete a gestire più responsabilità del solito, ma saprete farlo con metodo e determinazione. Sul fronte sentimentale si aprirà una fase più dolce: chi è solo potrebbe riscoprire la voglia di innamorarsi, mentre chi vive una relazione troverà un nuovo equilibrio. La mancanza di risorse economiche potrebbe creare qualche pensiero, ma il vostro impegno darà presto frutti concreti. Novembre sarà un periodo di crescita interiore, in cui riuscirete a lasciarvi alle spalle molte paure.

6️⃣- Cancro. Dopo un periodo difficile, riuscirete finalmente a tirare un sospiro di sollievo.

Novembre segnerà una rinascita, con la mente più leggera e una nuova voglia di mettervi in gioco. Riprenderete fiducia in voi stessi e vi aprirete a esperienze diverse, forse un nuovo hobby o una conoscenza inaspettata. Anche il corpo chiederà attenzioni: potreste decidere di cambiare look o di dedicarvi maggiormente alla cura personale. La serenità tornerà anche in famiglia, e questo vi aiuterà a guardare al futuro con ottimismo. L’amore, per i single, potrebbe arrivare proprio quando meno ve lo aspettate.

5️⃣- Scorpione. Il mese si annuncia sereno e pieno di piccoli traguardi. Dopo un periodo di tensioni, avrete modo di rilassarvi e di dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene. Qualche festa o ricorrenza vi riunirà con amici e parenti, permettendovi di ritrovare un clima affettuoso.

Chi lavora sentirà un po’ di stanchezza fisica, ma riuscirà comunque a gestire ogni impegno. La voglia di casa e calore vi spingerà a trascorrere più serate tranquille, magari pensando già ai preparativi per dicembre. Le finanze subiranno un movimento vivace, tra spese e piccoli sfizi che saprete concedervi con equilibrio.

4️⃣- Leone. La sensualità sarà protagonista di questo mese. Vi sentirete più affascinanti e sicuri di voi, pronti a vivere emozioni intense. Chi è in coppia potrà compiere un passo importante, forse un progetto condiviso o una decisione significativa per il futuro. I single, invece, avranno modo di conoscere qualcuno che li farà battere il cuore. Sul lavoro si intravedono nuove opportunità, forse un colloquio o una proposta interessante.

Anche la vita familiare sarà più serena: chi ha figli riceverà notizie positive o avrà motivo di sentirsi orgoglioso. Novembre sarà un periodo di belle soddisfazioni e dolci conferme.

3️⃣- Bilancia. Dopo mesi faticosi, sentirete il bisogno di concentrarvi su voi stessi. Novembre sarà il mese della rinascita personale, in cui finalmente metterete da parte le esigenze altrui per dedicarvi alle vostre. In amore, le distanze o i malintesi si attenueranno, e il dialogo tornerà a essere fluido. Qualche spesa extra vi metterà alla prova, ma riuscirete a gestire il denaro con maggiore consapevolezza. In casa ritroverete il piacere della tranquillità e del silenzio, imparando a godervi ciò che avete costruito.

È il momento giusto per credere di più nelle vostre capacità e tentare quel salto di qualità che avete rimandato.

2️⃣- Pesci. Un mese ispirato e pieno di intuizioni vincenti. Avrete la capacità di cogliere al volo le occasioni e di guardare oltre le apparenze, qualità che vi permetteranno di distinguervi. Il lavoro vi darà nuove prospettive e potrete stringere alleanze utili per il futuro. In amore si apriranno spazi di dolcezza e passione, con serate intense e momenti di autentica connessione. La famiglia sarà al centro della vostra attenzione, e il desiderio di armonia vi spingerà a rendere l’ambiente domestico accogliente e festoso. Vi sentirete più ottimisti, pronti ad accogliere tutto ciò che di bello la vita ha da offrirvi.

1️⃣- Gemelli. Novembre vi regalerà un senso di leggerezza e di fiducia nel futuro. Dopo un lungo periodo di fatica, comincerete finalmente a vedere i frutti dei vostri sforzi. Sul piano professionale arriveranno conferme e riconoscimenti, mentre in amore vivrete una fase di grande serenità. La vostra sensibilità sarà una risorsa preziosa per costruire rapporti autentici e solidi. Anche la salute migliorerà grazie a un approccio più equilibrato e a momenti di riposo ben dosati. Vi sentirete più forti, consapevoli e pronti a guardare avanti con una rinnovata speranza. Novembre sarà un mese di gratitudine e di conquiste durature.