L'oroscopo del 28 novembre 2025 porta con sé un cielo carico di suggestioni interiori e riflessioni profonde. La Luna — in fase di primo quarto e posizionata nel segno dei Pesci secondo i calcoli astrologici del giorno. Questo passaggio amplifica sensibilità, intuizione, ma anche empatia e la capacità di percepire ciò che “non viene detto”. Dal punto di vista dei cicli planetari, il mese di novembre 2025 è stato particolarmente movimentato: cambi di direzione per alcuni pianeti lenti, transiti intensi che continuano a stimolare ristrutturazioni interiori e revisione di progetti — tematiche che riescono a trovare una certa chiarezza.

In questo contesto, il 28 novembre si presenta come una giornata di transizione: non necessariamente rivoluzionaria, ma capace di offrire spunti autentici per fare ordine dentro e fuori. Le energie astrali non spingono verso l’euforia, ma verso l’ascolto, la riflessione, la profondità. È il giorno giusto per guardarsi dentro, per chiedersi cosa davvero importa — e cominciare a fare spazio per ciò che conta.

Classifica e previsioni per il 28 novembre 2025: Pesci e Cancro al Top

1° Pesci — Empatia, ispirazione e profondità. La Luna in Pesci è come un respiro d’anima: l’intuito si accende, la compassione cresce, la sensibilità diventa una vera bussola. Ora siete in grado di percepire ciò che gli altri provano, anche quando non lo dicono.

In amore, potete ritrovare un contatto profondo con il partner o, se siete soli, essere attratti da qualcuno che vibra sulla vostra stessa frequenza. Sul lavoro o nei progetti creativi, idee, sogni, intuizioni possono uscire dal cassetto: ascoltatevi, lasciate fluire, prendete carta e penna se serve. Questo è un momento favorevole per esplorare l’interiorità — meditazione, arte, scrittura, contatto con la natura: tutto ciò che nutre l’anima funziona.

2° Cancro — Accoglienza, empatia e armonia domestica. Con la Luna “complice”, trovate un terreno fertile per ricucire legami, per dare voce a emozioni che avete trascurato. In famiglia o tra amici avete una sensibilità speciale: sapete capire senza chiedere, accogliere senza giudicare.

È un giorno ottimo per riavvicinamenti, per chiarire conflitti sottili, per restituire calore e fiducia. Se siete in coppia, è un momento perfetto per gesti di tenerezza; se siete da soli, potreste sentire forte il bisogno di protezione e di intimità autentica — e non siete destinati a rimanere inascoltati.

3° Bilancia — Equilibrio, dialogo e armonia relazionale. Per voi la giornata offre una sorta di “ritorno al centro”: la sensibilità lunare aiuta a moderare reazioni, a trovare le parole giuste, a ristabilire equilibrio anche dove c’era un po’ di sbilanciamento. In coppia o in amicizia, è un buon momento per dialoghi sinceri, per sistemare incomprensioni e per rinnovare complicità. Nel lavoro o in progetti di gruppo, la vostra diplomazia può fare la differenza: ascolto, tatto, sensibilità diventano carte vincenti.

4° Vergine — Chiarezza e sostanza tra riflessione e pragmatismo. Se negli ultimi tempi avete navigato in mezzo a dubbi o indecisioni, la Luna in Pesci contrasta con la vostra natura razionale — ma in modo produttivo: vi invita a integrare testa e cuore. Potete mettere mano a piani concreti con una nuova sensibilità, rifare il punto su relazioni, abitudini, progetti con occhio più umano. In amore, la sincerità paga: un dialogo aperto può portare chiarezza e maggiore comprensione reciproca.

5° Toro — Stabilità con un tocco di sensibilità. Il vostro ancoraggio alla concretezza e alla realtà può essere mitigato da una maggiore apertura emotiva. È un buon momento per affermare bisogni e desideri in modo autentico, senza timore.

Se avete voglia di rallentare, di dedicare tempo a casa, intimità, benessere, la giornata vi sorride. Sul lavoro, la perseveranza resta un punto di forza: ma se abbinata a empatia e comprensione, può fare la differenza.

6° Capricorno — Lavoro, responsabilità e la sfida di ascoltare l’interiore. Il cielo vi invita a non ragionare solo in termini di doveri, ma a considera­re anche ciò che sentite. È un buon giorno per riflettere su obiettivi e motivazioni reali: cosa vi spinge veramente? In ambito professionale potete portare avanti un progetto con lucidità e metodo, ma se dovete affrontare questioni delicate in famiglia o in amore, servirà più dolcezza e meno rigidità.

7° Scorpione — Intensità emotiva e introspezione sotto la superficie.

Il vostro segno ama profondità, e la Luna vi invita a scavare. Potreste sentire il bisogno di rivedere alcune scelte, di affrontare verità interiori, di fare ordine tra desideri e paure. In amore, la profondità può toccare: è un buon momento per chiarire dinamiche, per parlare in profondità, anche se non facile. Evitate gesti impulsivi: meglio usare questa energia per introspezione, meditazione, creatività.

8° Gemelli — Mente attiva, cura dei dettagli e comunicazione da calibrare. La Luna in Pesci rende l’umore un po’ altalenante e la vostra tipica vivacità mentale potrebbe oscillare con pensieri più introspettivi o nostalgici. Adesso conviene prendersi tempo per scegliere le parole giuste, soprattutto in amore o in situazioni delicate.

Nel lavoro o in studio, concentratevi su qualcosa di concreto: la creatività può trasformarsi in produttività se la incanalate con delicatezza.

9° Sagittario — Desiderio di libertà che si confronta con la sensibilità del giorno. Avete voglia di movimento, di cambiamento, ma il cielo vi mette di fronte un invito a rallentare, a sentire prima di correre. Il conflitto tra istinto e bisogno di quiete può creare tensioni interiori: meglio ascoltarvi, fermarvi un attimo, riflettere. In amore evitate decisioni impulsive: prendetevi tempo. Sul lavoro, usate la creatività senza fretta.

10° Ariete — Energia contrastata, possibile impazienza. Il vostro spirito attivo si scontra con l’atmosfera lunare più riflessiva: potreste sentirvi agitati, in bilico tra voglia di agire e bisogno di silenzio.

È un giorno che invita a moderare impulsi, a non correre troppo, a non prendere decisioni affrettate. In amore, dialogo e ascolto possono aiutare a mantenere l’equilibrio. Sul lavoro, fatica più mentale che fisica — meglio concentrarsi su cose concrete e urgenti, piuttosto che grandi sogni.

11° Acquario — Mentale in corsa, cuore che ricerca stabilità. La mente è frizzante e piena di idee, ma la Luna in Pesci può rendervi meno a vostro agio sul piano emotivo. Ora dovete cercare un equilibrio tra la voglia di libertà e il bisogno di connessione autentica. In amore, fate attenzione a non volare via al primo segnale di difficoltà: ascoltate, parlate, cercate sincerità. Nel lavoro, mille progetti echeggiano — ma scegliete uno solo e impegnatevi a fondo.

12° Leone — Orgoglio sotto la Luna che invita all’umiltà. Il vostro fuoco interiore cerca luce, ma l’atmosfera lunare non premia la grandiosità: invita all’ascolto, al dialogo, alla gentilezza. Potreste sentirvi un po’ frenati, meno centrati su voi stessi. In amore, evitate atteggiamenti troppo dominanti: la chiave è moderazione e sincero dialogo. Sul lavoro, prudenza nelle decisioni: meglio fare piccoli passi piuttosto che forzare la mano.