L'oroscopo di domani 29 novembre 2025 si forma sotto la Luna in Pesci, che si accinge a chiudere questo cerchio astrologico. Il segno meno favorito del giorno è proprio quello dei Pesci, ultimo in classifica a causa delle frequenti spese che proprio non riesce a contenere. Bene l'andamento del Leone, che recupera il primo posto e si gode una giornata ricca di soddisfazioni. Approfondiamo le previsioni astrologiche per tutti e la relativa classifica in ordine decrescente.

Classifica e oroscopo del giorno 29 novembre: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Pesci.

Avete bisogno di stringere la cinghia e di uscire il meno possibile. Siete spendaccioni. Il portafogli chiede pietà. Anche in questa giornata vi dedicherete a vari acquisti e potreste ritrovarvi a spendere più del previsto. La vostra inclinazione verso le cose belle potrebbe spingervi a lasciarvi tentare, quindi cercate di mantenere un po’ di autocontrollo. Se proprio non riuscite a controllarvi, allora rivolgetevi ad un professionista perché non potete continuare a dar fondo al vostro conto. Concedetevi il tempo di capire cosa vi serve per ripartire, senza pressioni. Nei sentimenti date valore alle parole che vengono dette con autenticità e investite dove vi sentite protetti e rispettati. La compagnia delle persone care vi aiuterà a lasciarvi alle spalle preoccupazioni o pensieri pesanti.

Limitate il tempo trascorso davanti agli schermi e organizzate le attività in modo da vivere la giornata con maggiore presenza.

1️⃣1️⃣- Acquario. Siete creativi e sensibili, qualità preziose che vi aiutano a trovare soluzioni inaspettate. Quando la vita vi sorprende, lasciatevi ispirare invece di sentirvi sopraffatti. In questo sabato vi ritroverete a fronteggiare una difficoltà che chiederà tempo e lucidità. La fretta rischia di portarvi a dire parole troppo impulsive, perciò prendete un momento per respirare prima di rispondere. La gestione delle relazioni dipenderà molto dal vostro autocontrollo e dalla capacità di non farvi trascinare da irritazioni passeggere. Chi vive un rapporto stabile avrà bisogno di mantenere un dialogo sereno, mentre chi è solo dovrebbe evitare illusioni e valutare con calma ogni nuovo incontro.

Il corpo richiederà un ritmo più equilibrato, motivo per cui un po’ di riposo sarà prezioso.

1️⃣0️⃣- Toro. Portate un senso di responsabilità che vi rende affidabili. Le giornate turbolente possono essere gestite ricordandovi che non dovete fare tutto da soli. Vi caratterizzano concretezza e dedizione, qualità che restano importanti anche quando le situazioni vi mettono alla prova. Le questioni economiche potrebbero creare qualche tensione, mentre i rapporti personali si manterranno stabili. Nel campo sentimentale date più spazio alla leggerezza e al gioco: la profondità non si perde, anzi cresce. Chi sta conoscendo qualcuno da un po’ potrà notare un’evoluzione positiva, un avvicinamento sincero capace di scaldare la giornata.

Le coppie consolidate troveranno equilibrio, mentre i single continueranno a cercare una scintilla autentica. Fate attenzione a non esagerare a tavola e concedetevi piccoli momenti di relax.

9️⃣- Capricorno. L’amore per voi è un cammino che va vissuto con equilibrio e sincerità, senza forzature né maschere. La giornata sarà dedicata a una serie di commissioni che non possono essere rimandate. Alcuni di voi dovranno affrontare un imprevisto pratico, altri sistemeranno pagamenti rimasti in sospeso. In casa potrebbe nascere qualche tensione, per cui sarà utile mantenere toni pacati e analizzare la situazione con lucidità. Evitate di lasciarvi attrarre da proposte poco chiare e valutate con calma ogni scelta economica.

In amore serviranno attenzioni in più, soprattutto per chi sente un certo distacco emotivo e desidera ritrovare complicità.

8️⃣- Sagittario. Avete una mente capace di analizzare, capire e rimettere insieme ciò che sembra confuso. Imparate a non giudicarvi per gli errori e a valorizzare i progressi. Il desiderio di leggerezza sarà protagonista del vostro sabato. Chi lavora potrebbe ritrovarsi più indaffarato del previsto e non vedrà l’ora di tornare nella propria dimensione domestica, lontano da pressioni e responsabilità. Le ore serali si presteranno a momenti rigeneranti come un buon libro, musica o una tisana calda. Le coppie che stanno programmando un passo importante potranno sentirsi più unite, mentre chi è solo vivrà una fase di riflessione utile per capire che tipo di rapporto desidera davvero.

7️⃣- Ariete. Affrontate sfide che richiedono determinazione, ma non siete soli. Prendetevi un attimo per riorganizzare le energie e tornare presenti a voi stessi. La sensibilità sarà più accentuata e ogni osservazione rischierà di toccarvi più del solito. Per questo motivo sarebbe saggio evitare discussioni e ambienti troppo carichi. Una passeggiata rilassante potrà aiutare a liberare la mente e a imbattervi in un’occasione piacevole capace di migliorare le sensazioni della giornata. Il corpo chiederà calma, quindi optate per una cena leggera e cercate di anticipare l’orario del riposo notturno. Nel complesso avrete bisogno di un ritmo più morbido e di parole gentili. Nei rapporti affettivi concedete attenzione alle piccole cose, perché sono quelle che costruiscono una relazione stabile e forte.

6️⃣- Scorpione. Meritate pace anche quando vi sembra di correre senza sosta. Ogni imprevisto può diventare un’occasione per ridefinire le priorità. La giornata sarà adatta per circondarvi di persone che vi fanno stare bene. Chi ha figli o nipoti vorrà organizzare qualcosa di speciale, mentre i più giovani, soprattutto chi sta costruendo la propria carriera, si concentreranno su opportunità professionali. È un buon momento per cercare un nuovo impiego, anche temporaneo, perché la determinazione sarà un alleato importante. La vita sentimentale richiederà autenticità e coerenza, senza promesse vaghe o compromessi inutili. Quando l’amore vi mette di fronte a qualche incertezza, ricordate che il dialogo sincero è la vostra risorsa più potente.

5️⃣- Cancro. Siete persone che sanno cambiare ritmo quando serve. Le tensioni quotidiane possono essere attenuate costruendo piccoli gesti di cura verso voi stessi. Il sabato sarà dinamico e ricco di impegni, ma portatore di risultati soddisfacenti. Chi lavora in proprio avrà la possibilità di ampliare contatti e consolidare situazioni interessanti. Per chi vive una routine frenetica sarà utile ritagliarsi qualche ora di svago, magari in compagnia di qualcuno con cui condividere leggerezza. Attenzione alla salute, soprattutto se siete sensibili ai cambiamenti di temperatura. La sfera affettiva porterà un segnale positivo che ravviverà l’intesa nelle coppie.

4️⃣- Vergine. Una persona del Cancro vi pensa e non vede l'ora di rivedervi.

Forse siete in una relazione a distanza? O forse finora ci sono stati solo innocenti flirt? Il Capodanno venturo potrebbe spingervi a dichiararvi. Per quanto riguarda questa giornata, porterà introspezione e il bisogno di mettere ordine nelle vostre sensazioni. Qualcuno potrebbe porvi una domanda che vi sembrerà poco delicata e questo vi farà irrigidire più del previsto. Sul fronte familiare sarà necessario un aiuto concreto, quindi cercate di mantenere disponibilità e chiarezza. Chi sta pianificando un progetto importante o sta accantonando risorse dovrà monitorare con attenzione le uscite del giorno, evitando distrazioni e spese superflue. Prendetevi uno spazio solo vostro, anche breve, per ricaricare la mente.

Avete il dono di trasformare ciò che vi pesa in esperienza. Le situazioni inattese vi insegnano molto più di quanto crediate. Prendete la vita per mano, senza timore. Il cuore ritroverà equilibrio grazie a un clima affettivo sereno.

3️⃣- Gemelli. Siete resilienti. Vi piegate ma non vi spezzate. Questo 2025 è stato un po' difficile per voi. Le relazioni saranno fondamentali e vi permetteranno di affrontare qualsiasi situazione con maggiore serenità. In questo sabato potreste stringere nuovi contatti o rivedere conoscenti che non incontravate da tempo. Gli acquisti dedicati alla casa o all’abbigliamento saranno favoriti. Un progetto rimasto in sospeso merita di essere completato perché le energie mentali saranno chiare e produttive.

Sul piano affettivo si aprono prospettive nuove che faranno sorridere soprattutto i single. Imparate a proteggere ciò che vi fa stare bene e a lasciare andare ciò che non vi rispetta.

2️⃣- Bilancia. State attraversando un periodo complesso, ma questo non definisce chi siete. Ogni situazione può essere affrontata con calma e metodo, trasformando il disordine in un percorso più chiaro. In queste 24 ore la fortuna tornerà a sorridervi. Riceverete il massimo supporto dalle stelle. Amate il movimento, i rapporti sociali e l’energia condivisa. In questo sabato riceverete inviti o proposte che porteranno vivacità. State risparmiando da tempo per un obiettivo importante e continuerete a mantenere la giusta determinazione.

Chi lavora direttamente con il pubblico potrà notare un afflusso interessante, mentre chi è dipendente non vedrà l’ora di ritagliarsi del tempo libero per concedersi qualche sfizio. In amore ci sarà voglia di condivisione e spontaneità.

1️⃣- Leone. Quando qualcosa vi sorprende e vi sbilancia, respirate e ricordatevi che ogni passo avanti nasce da un atto di coraggio. Il giorno offrirà una serie di soddisfazioni che alleggeriranno il clima familiare ed economico. Vi sentirete finalmente in grado di respirare e di affrontare con più fiducia ciò che vi preoccupa. L’amore tornerà ad avere un ruolo centrale, con attimi di complicità che rafforzeranno i legami già avviati. Chi è solo avrà ottime possibilità di incontrare una persona interessante e chi sta frequentando qualcuno potrà approfondire aspetti importanti della conoscenza.

Le coppie giovani vivranno una serata intensa e appagante, utile per consolidare il rapporto. In ogni caso, concedetevi la possibilità di essere felici e di ricevere ciò che donate agli altri.

Il quadro astrologico della giornata

Luna e Saturno in Pesci. Questa combinazione amplifica la sensibilità emotiva, invitando a rallentare e a dare spazio all’intuizione. La presenza di Saturno rende le percezioni più profonde e mature, spingendovi a distinguere tra ciò che nutre davvero e ciò che appesantisce. Sole e Marte in Sagittario creano un’energia complessiva diretta, impulsiva e orientata all’azione. Cresce il desiderio di muovervi, affermarvi e liberarvi da limiti inutili. È un cielo che favorisce iniziative coraggiose, ma richiede attenzione a non esagerare nella fretta. Con Venere e Mercurio in Scorpione, le comunicazioni diventano più intense e profonde, con una forte capacità di leggere tra le righe. Le relazioni si colorano di passione e lucidità, favorendo chiarimenti sinceri e scelte nette, soprattutto nei rapporti più importanti.