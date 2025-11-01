Nell'oroscopo del giorno di domenica 2 novembre, i nativi Scorpione si sentiranno sereni e sicuri di sé, mentre i Gemelli non dovranno causare incomprensioni con il partner. La Luna in Pesci porterà benessere, ma soprattutto buon senso nel rapporto con il partner, mentre per i nativi Leone è arrivato il momento di prendere la propria strada nella vita.

Previsioni oroscopo domenica 2 novembre 2025 segno per segno

Ariete: la prima domenica del mese si rivelerà appena sufficiente per voi nativi del segno. Sentirete gli influssi benefici della Luna, ma con Venere in opposizione dal segno della Bilancia, non sempre sarete capaci di esprimere al meglio le vostre emozioni, soprattutto voi nati nella seconda decade.

In ambito professionale la giusta intuizione potrebbe aiutarvi a vedere i vostri progetti dalla giusta prospettiva. Voto - 7️⃣

Toro: sarà una domenica rilassante. Vi piacerà provare a movimentare il vostro legame di coppia, stimolarlo con qualcosa che possa far piacere a voi e alla vostra fiamma. Nel lavoro ci saranno alcune difficoltà da superare, ma vi sentirete abbastanza preparati da riuscire a trovare soluzioni efficaci. Voto - 8️⃣

Gemelli: attenzione a non causare incomprensioni nella vostra vita sentimentale in questo periodo. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura non sempre il vostro modo di amare sarà appagante. In quanto al lavoro attenzione a non correre troppi rischi, a non pretendere troppo dai colleghi, ma soprattutto a non fare il passo più lungo della gamba.

Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di domenica riflessiva per voi grazie alla Luna in trigono. Venere in quadratura vi renderà ancora restii ad aprire il vostro cuore, ciò nonostante potreste prendervi un po’ di tempo per voi stessi per riflettere sulla vostra situazione attuale. In quanto al lavoro ve la caverete piuttosto bene grazie a Marte e Giove, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Leone: è arrivato il momento che prendiate la vostra strada nella vita. In amore queste stelle saranno favorevoli, e potreste finalmente prendere una decisione definitiva. In quanto al lavoro potrebbe essere il momento di investire ciò che avete messo da parte per un progetto che potrebbe cambiare radicalmente la vostra carriera.

Voto - 8️⃣

Vergine: non sarà una giornata eccellente per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in opposizione potrebbe rendervi impulsivi, e causare piccole discussioni con il partner, che non andranno ingigantite. In ambito professionale avrete buone potenzialità, ma non dovrete essere precipitosi nel vostro metodo di lavoro per evitare errori. Voto - 6️⃣

Bilancia: vi sentirete bene con la persona che amate in questa giornata di domenica. Venere vi sorride, e porterà momenti emozionanti da vivere al meglio insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro seguite le idee più originali, ma evitate di disperdere energie in troppe direzioni, considerato Giove in quadratura. Voto - 8️⃣

Scorpione: vi sentirete abbastanza sereni e sicuri di voi stessi in questa domenica di novembre.

La Luna vi sorride, e vi aiuterà a vedere il meglio della vostra storia d'amore. Se siete single fate qualcosa di unico per attirare l'attenzione della persona che vi interessa. Nel lavoro avrete a che fare con progetti a lungo termine che potrebbero portarvi molto lontano se gestiti nel modo giusto. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vedranno un buon cielo sopra di voi. Venere sarà favorevole, e vi aiuterà a vedere sempre il lato positivo della vostra relazione, anche quando la Luna sarà contraria. In quanto al lavoro Mercurio vi permetterà di fare buoni progressi con le vostre mansioni. Prendetevi il vostro tempo per raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo discreto in amore.

Venere getta ombre sul vostro rapporto e la Luna non sarà con voi a lungo. Per poter godere di un rapporto appagante, dovrete rimboccarvi le maniche. In quanto al lavoro sarete sulla strada giusta per costruire il successo che meritate, ma non dovrete aver fretta di svolgere le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Acquario: tante nuove idee interessanti e la voglia di portarle al successo vi spingeranno a rendere questa giornata proficua e appagante dal punto di vista professionale. In amore potrete contare sul pianeta Venere in buon aspetto per dare un tocco di romanticismo al vostro legame di coppia. Voto - 9️⃣

Pesci: ultima giornata della settimana positiva per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà regolato dalla Luna in congiunzione.

Se siete single un po’ di originalità vi aiuterà a distinguervi dagli altri. Nel lavoro meglio rimanere con i piedi per terra per il momento, considerato la posizione di Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣