L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 novembre potrebbe riservare molte sorprese a coloro che sono ancora single. Il Toro potrebbe non essere convinto di fare una scelta, mentre la Vergine rimarrà occupata per i suoi impegni lavorativi. Il Leone potrebbe iniziare una frequentazione.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Potreste avere la possibilità di effettuare un incontro particolarmente importante che vi potrebbe consentire di iniziare qualcosa di speciale, non pensateci però troppo a lungo e agite.

Toro - Avrete un piccolo tentennamento prima di accettare un appuntamento del quale non siete fermamente convinti.

Scavate per bene dentro la vostra anima e cercate di non avere recriminazioni in futuro.

Gemelli - Una settimana all'insegna del divertimento ma non esultate troppo. Molto probabilmente nella maggior parte delle giornate il divertimento avverrà con i vostri amici più fidati.

Cancro - Sicuramente in questa settimana non avrete la possibilità di cambiare il vostro status di single ma certamente qualcosa di positivo potrebbe iniziare a scorrazzare all'interno del vostro cuore.

Leone - Ritenetevi abbastanza fortunati, qualcosa si muoverà e sarete abbastanza felici e gioiosi da poter incontrare una persona che da subito riterrete adatta alla vostra compagnia. Potrebbe iniziare una frequentazione.

Vergine - Non avrete grosse possibilità di conoscere gente nuova, nella maggior parte dei casi per gli eccessivi impegni lavorativi.

Attendete tempi migliori e non cercate di forzare i tempi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Finalmente avrete la possibilità di fare delle conoscenze, a patto che non rimaniate in casa ma frequentiate qualche locale. Cercate di battere la vostra pigrizia e tutto sarà più semplice.

Scorpione - Settimana tranquilla, nessuna situazione da poter scoprire e nessuna persona da poter conoscere meglio. Vi dividerete tra lavoro e focolare domestico, ne beneficerà la vostra famiglia.

Sagittario - Non pensate troppo a quello che vorreste ma limitatevi ad apprezzare quello che passa il convento, non siate però troppo leggeri e volubili nelle vostre selezioni.

Capricorno - Un incontro speciale potrebbe indirizzare in maniera piacevole la vostra settimana.

Ringraziate il vostro migliore amico che ha reso possibile tale accadimento e cercate di trarre il massimo dalla conoscenza.

Acquario - Potreste non essere dell'umore giusto per cercare fortuna sentimentale in qualche locale, non preoccupatevi ci saranno altri giorni in cui poter buttarvi e tentare la fortuna. Sappiate però che la fortuna va anche aiutata.

Pesci - Il destino potrebbe riservarvi una gradita sorpresa e una persona che non vedevate da molto tempo potrebbe entrare di nuovo e prepotentemente nella vostra vita. Giocatevela.