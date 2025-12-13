Brilla al 1° posto, il Leone, che nell'oroscopo del 15 dicembre è il segno zodiacale baciato dalle stelle. Sul podio non manca il Pesci, al secondo posto, mentre la Vergine si trova sul fondo della graduatoria. Per quest'ultimi, la giornata potrebbe essere dominata da un pessimo umore. Approfondiamo ora le previsioni zodiacali per tutti i segni.

Classifica e oroscopo di lunedì 15 dicembre: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Vergine. Questa giornata rischia di partire con un umore poco brillante e con la sensazione di avere addosso un peso difficile da scrollarsi di dosso.

Ci sono questioni pratiche da rivedere, conti da sistemare e qualche fastidio fisico che potrebbe rallentarvi più del previsto. Non permettete alla malinconia di prendere il comando. La mente, da tempo, chiede una pausa, un cambio di scenario, qualcosa che rompa la routine che vi sta togliendo energia e lucidità. Organizzare un breve viaggio nella settimana tra Natale e Capodanno potrebbe diventare una vera ancora di salvezza, un modo per ritrovare slancio e motivazione. Negli ultimi mesi vi siete sentiti meno performanti e più critici verso voi stessi, ma le promesse che arriveranno meritano di essere ascoltate senza partire già prevenuti. Cercate di lasciare spazio anche alla speranza.

1️⃣1️⃣- Sagittario. La giornata si apre con un clima più disteso del solito e, per molti di voi, rappresenta finalmente un momento di tregua dopo settimane intense.

Non tutti riusciranno a riposare completamente, perché ci saranno faccende domestiche da sbrigare o ospiti da accogliere, ma l’atmosfera sarà comunque più leggera. Le uscite mondane potrebbero essere rimandate, anche per una questione economica: è importante non eccedere con le spese, perché il portafoglio chiede prudenza. In questo periodo vi sentite più attenti al denaro e fate bene a proteggervi. Sul piano sentimentale, l’intesa è forte e la passione non manca, ma è fondamentale mantenere un buon equilibrio e restare con i piedi ben piantati a terra.

1️⃣0️⃣- Toro. In amore l’aria è un po’ instabile e potreste sentirvi poco compresi all’interno della coppia, soprattutto se cercate collaborazione nelle faccende quotidiane e non ricevete la risposta sperata.

Il rischio è quello di restarci male e di chiudervi nel silenzio. Cercate invece di comunicare con calma. Una telefonata o un messaggio da parte di un familiare vi sorprenderà e vi farà sentire meno soli. Non si escludono inviti improvvisi, validi anche per chi è single e desidera rimettersi in gioco. Chi lavora o studia fatica a ritrovare concentrazione e a recuperare ciò che è rimasto in sospeso, ma chiedere aiuto non è un segno di debolezza. Chi ha affrontato di recente un malanno stagionale inizia finalmente a recuperare forze ed energia.

9️⃣- Ariete. Questa giornata vi offre l’occasione giusta per sistemare ciò che avete rimandato nei giorni precedenti. Avete accumulato stanchezza e in serata il sonno arriverà prima del previsto, segnale che il corpo chiede ascolto.

Nei prossimi giorni gli impegni non mancheranno, ma non dovrete affrontarli da soli. Un problema che vi tormenta da tempo può essere alleggerito semplicemente aprendovi con una persona fidata. Condividere ciò che vi pesa vi permetterà di guardare avanti con maggiore lucidità e fiducia, preparandovi a nuove opportunità da cogliere senza esitazioni.

8️⃣- Bilancia. Vi trovate a fare i conti con una questione familiare che si trascina da troppo tempo e che vi mette emotivamente alla prova. La natura altruista vi spinge a non voltare le spalle a chi ha bisogno, anche quando la tentazione di scappare lontano è forte. Spesso vi rifugiate nel vostro mondo interiore, cercando equilibrio e perfezione, ma affrontare la realtà con coraggio può aiutarvi più di quanto pensiate.

In amore non mancano momenti dolci e romantici, mentre chi è single potrebbe ricevere una novità interessante, magari attraverso un contatto virtuale che accende curiosità e interesse.

7️⃣- Cancro. La parola chiave è riposo, soprattutto in vista di una settimana che si preannuncia intensa. In casa ci sono situazioni che vi stanno strette e cresce il bisogno di rinnovare spazi e dinamiche. Chi punta in alto sul lavoro o nello studio può sfruttare questa pausa per approfondire, studiare o colmare una lacuna rimasta aperta. Evitate di sovraccaricarvi e imparate a delegare. In famiglia arrivano piccole gioie inattese e si apre la possibilità di una riconciliazione che aspettavate da tempo. È importante tornare a prendervi cura del corpo, che negli ultimi tempi avete messo in secondo piano.

6️⃣- Scorpione. Anche dopo una settimana frenetica sentite il bisogno di dedicarvi all’ordine e alla cura della casa, quasi come se sistemare gli spazi vi aiutasse a rimettere ordine anche dentro di voi. Dal tardo pomeriggio riuscirete finalmente a ritagliarvi un momento tutto vostro, da dedicare a ciò che vi rilassa davvero. Qualcuno potrebbe provocarvi o cercare lo scontro, ma se volete preservare questo equilibrio appena ritrovato è meglio evitare discussioni inutili. Nei prossimi giorni vi sentirete più in forma e avrete modo di dedicarvi anche alla cura personale, ritrovando sicurezza e benessere.

5️⃣- Gemelli. La giornata invita a rallentare e a godervi la tranquillità della casa. Siete abituati a fare mille cose contemporaneamente, tra famiglia e ambizioni personali, ma fermarsi ogni tanto è fondamentale.

Chi porta avanti una relazione ormai spenta o vive difficoltà sul lavoro inizia a intravedere un cambiamento positivo. In amore le coppie riscoprono una profonda intimità e una bella complicità. È un momento ideale per chi ama cucinare, sperimentare e condividere. La serata perfetta è semplice, fatta di un buon film e di una compagnia sincera.

4️⃣- Capricorno. State vivendo una fase di ripresa interiore e vi sentite diversi rispetto ai mesi passati, più consapevoli e meno fragili. Chi è solo da tempo può fare incontri stimolanti, anche attraverso nuovi contatti virtuali. Serve costanza e determinazione per trasformare un’idea in qualcosa di concreto, ma la strada è aperta. Vi sentite riposati e soddisfatti, anche se qualche piccola tensione emotiva non manca.

Siete bravissimi ad ascoltare e sostenere gli altri, ma non dimenticate che anche voi avete bisogno di essere accolti. Con l’avvicinarsi di Natale e Capodanno, riflettere su uno stile di vita più equilibrato potrebbe farvi sentire meglio nel corpo e nella mente.

3️⃣- Acquario. I sogni non vi mancano, ma spesso sono i dubbi e la paura di fallire a bloccarvi. Questa giornata è utile per riflettere e per provare a scacciare il malumore che vi ha accompagnato di recente. In famiglia possono esserci piccoli attriti, facilmente risolvibili con il dialogo. Le notti agitate e il sonno leggero sono il risultato di pensieri che non trovano pace. Chi sta conoscendo una nuova persona dovrebbe evitare di costruire aspettative troppo alte e lasciare che le cose seguano il loro corso naturale.

2️⃣- Pesci. L’aria cambia e finalmente vi sentite più coinvolti e stimolati. È il momento giusto per concedervi una coccola, che sia una passeggiata rigenerante, un trattamento di bellezza o semplicemente un gesto gentile verso voi stessi. Vivete il presente con maggiore apertura e, in amore, lasciate spazio alla passione senza controllare tutto. A qualsiasi età è possibile immaginare in grande e costruire progetti ambiziosi. Cercate di guardare ciò che funziona, perché non tutto è perduto. La capacità di pianificazione vi aiuterà presto a mettere ordine tra desideri e obiettivi futuri.

1️⃣- Leone. Meritate un premio, soprattutto dopo un periodo in cui siete sempre stati in corsa senza dedicarvi il tempo necessario.

Questo mese vi ha messo alla prova, ma l’energia inizia lentamente a cambiare. Non aspettate che le cose migliorino da sole, prendete l’iniziativa e diventate voi il motore del cambiamento. Sul lavoro qualcuno attende un riconoscimento o una conferma importante. In amore è il momento ideale per riaccendere l’intesa e ritrovare complicità con il partner. Le uscite sono possibili, ma fate attenzione alle spese, perché una gestione più attenta del denaro vi farà sentire più tranquilli.

L'astrologia della giornata

Il 15 dicembre si muove sotto un cielo intenso e poco accomodante. La Luna in Scorpione accentua emotività, intuito e reazioni profonde, portando a galla ciò che di solito resta nascosto.

Il sestile con Marte favorisce decisione, coraggio e una buona capacità di agire senza troppi ripensamenti, soprattutto quando serve difendere una posizione o chiarire una questione rimasta in sospeso. Diverso il tono del quadrato con Plutone, che introduce tensioni interiori, dinamiche di controllo e possibili scontri di potere, sia interiori sia nei rapporti.