L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre 2025 ha in serbo molto movimento per ciascuno segno zodiacale. Il migliore, secondo le stelle, sarà il Pesci, che conquista il massimo punteggio astrologico. Al contrario, il Capricorno ottiene il punteggio più basso in classifica. Approfondiamo ora i dettagli per tutti i segni.

Classifica e oroscopo astrologico fino al 21 dicembre

⭐⭐Capricorno. State faticando più del previsto e sentite di non rendere come vorreste. La mente tende a concentrarsi su ciò che non funziona, mentre avreste bisogno di volgere l’attenzione verso ciò che può stimolare crescita e miglioramento.

Ponetevi obiettivi realistici e ricordate che gli stimoli sono fondamentali per mantenere viva la determinazione. Sfoltire il superfluo vi aiuterà a fare spazio a nuove opportunità. La forza aumenta quando scegliete di ricominciare anche da zero, se necessario. Le situazioni non sempre dipendono da voi, ma la risposta che date può cambiare tutto.

⭐⭐⭐Toro. La stanchezza stagionale potrebbe tornare a farsi sentire e qualcuno di voi avvertirà piccoli acciacchi tipici del periodo freddo. Le energie saranno altalenanti e ci saranno giornate in cui la pazienza verrà messa alla prova. Tenetevi a distanza da seccature inutili e proteggete il benessere con più decisione. Il rischio di lasciarvi prendere dal pessimismo o dalle spese eccessive è reale, ma proprio per questo sarà importante godervi ciò che avete, senza appesantirvi.

Tra metà settimana e venerdì spunteranno momenti intensi, forse anche molto emozionanti. Chi ha bambini riuscirà a ritrovare spensieratezza attraverso la loro gioia, mentre in famiglia potreste riscoprire un’armonia semplice e sincera.

⭐⭐⭐Gemelli. Una persona a voi cara potrebbe attraversare un periodo complicato e questo vi renderà più sensibili e riflessivi. Vi accorgerete di quanto siano cambiati gli ultimi mesi e di come, in alcuni giorni, vi sembri di correre senza arrivare da nessuna parte. Avete un bisogno crescente di rinnovare abitudini e di abbandonare schemi che vi tengono fermi. Le coppie troveranno tempo per condividere piccole cose, come passeggiate tra le luci natalizie o merende in casa.

Le famiglie con bambini saranno coinvolte in attività festive che porteranno movimento e buon umore. Nella mente potrebbero riaffacciarsi idee di viaggio o progetti da riprendere in mano. Apritevi a esperienze che stimolino la curiosità, perché ne avete reale necessità.

⭐⭐⭐Acquario. Reprimere ciò che sentite non porterà benefici. Sarà importante aprirvi al dialogo e non affrontare il peso delle responsabilità da soli. La settimana sarà intensa e più persone del solito vi chiederanno un aiuto o un consiglio. In mezzo a questi impegni non trascurate voi stessi. Ritrovare rituali di benessere fisico e mentale sarà fondamentale. Letture, attività creative e momenti tranquilli vi offriranno equilibrio.

Accettate gli inviti che vi fanno stare bene e lasciate che il Natale diventi un’occasione per socializzare senza pressioni. In famiglia e in amore regnerà una serenità rassicurante.

⭐⭐⭐⭐Bilancia. Vi sentite più chiusi e meditativi, come se vi stesse pesando il bilancio di ciò che avete vissuto durante l’anno. Delle riflessioni vi porteranno maggiore chiarezza su ciò che volete conservare nella vita e su ciò da cui è meglio allontanarsi. In famiglia il vostro contributo sarà richiesto spesso e vi ritroverete tra cucina, addobbi e commissioni. I pensieri tenderanno ad andare verso ricordi e persone importanti, anche assenti. Cercate di scegliere con cura ciò che fate entrare nella mente. Avete bisogno di circondarvi di persone positive e laboriose, perché vi aiuteranno a ritrovare entusiasmo.

Un ultimo sforzo vi permetterà di liberarvi da tensioni accumulate.

⭐⭐⭐⭐Cancro. Questo periodo dell’anno vi tocca sempre nel profondo. Amate l’atmosfera accogliente, i dolci, il calore umano, ma soffrite quando il freddo vi rallenta o vi appesantisce. Eppure avrete modo di riscoprire legami sinceri e affetti che meritano attenzione. Non date nulla per scontato e valorizzate chi vi resta accanto. La settimana sarà piena di impegni, sia per il lavoro sia per lo studio, e servirà molta concentrazione. Siate cauti con gli sforzi e fate attenzione al riposo e all’alimentazione. Vi ritroverete immersi in film, canzoni e ricordi capaci di scaldare l’anima. Lasciate che l’atmosfera natalizia diventi un rifugio e non una fonte di stress.

⭐⭐⭐⭐Vergine. Vi aspetta una prima parte settimana densa di compiti da portare a termine e questo potrebbe generare tensioni nelle relazioni familiari o lavorative. Qualcuno vi farà notare una dimenticanza e questo vi metterà un po’ sotto pressione. Il freddo tenderà a spegnere i vostri stimoli, ma sarà il momento ideale per ritrovare metodo e disciplina. Sono in arrivo comunicazioni che potrebbero smuovere situazioni rimaste ferme. Fate attenzione agli ambienti affollati e privilegiate i vostri ritmi, senza farvi sommergere da obblighi esterni. Una maggiore cura verso il corpo e la mente vi aiuterà a reggere stress e responsabilità. La situazione migliorerà dal 18 in poi, quando potreste rivedere la persona che vi scalda il cuore.

⭐⭐⭐⭐Ariete. Vi portate dentro tensioni maturate nelle ultime settimane e questo potrebbe aver influito sul clima familiare o sentimentale. La sensazione di dover rimettere ordine nelle emozioni si farà sentire con forza, ma sarete pronti a recuperare equilibrio e a riportare serenità nel vostro spazio affettivo. I contrasti vissuti diventeranno un ricordo e vi accorgerete che parlare con calma farà la differenza. Nei prossimi giorni vi immergerete nel clima natalizio, tra addobbi, luci e un senso di calore che vi restituirà un po’ di tranquillità interiore. Avrete bisogno di prendervi cura di voi stessi, concedendovi piccoli piaceri che alleggeriscano la mente, come una tisana calda o un momento tutto vostro.

Sul lavoro e nelle relazioni sociali inizierà ad aprirsi un cielo più chiaro che vi aiuterà a capire quali direzioni intraprendere nel breve periodo. Non rimandate i pensieri che contano davvero: fate un passo alla volta, ma fatelo con consapevolezza.

⭐⭐⭐⭐⭐Leone. Questa settimana sarete meno concentrati sul lavoro e più predisposti a lasciarvi coinvolgere dall’atmosfera natalizia. È un bisogno naturale, che vi permetterà di ricaricare le energie. La parte centrale della settimana vi vedrà impegnati in un’attività vivace e gratificante. L'amore vi avvolgerà e saprete attrarre con il vostro irresistibile fascino anche quella persona che non vi ha mai considerato. Le coppie rafforzeranno il legame, mentre i single avranno occasione di flirtare e creare nuove connessioni anche online.

Nella sfera sociale e professionale emergerà la creatività e potreste ricevere apprezzamenti inattesi. Concedetevi una pausa dal solito ritmo e ritrovate leggerezza.

⭐⭐⭐⭐⭐Scorpione. Vi portate dentro stanchezze che non avete ancora elaborato e c’è qualcosa che vorreste lasciar andare una volta per tutte. Le emozioni sono intense e, nei momenti meno sereni, rischiate di non vedere il buono che avete costruito. È il segnale che occorre cambiare approccio e cercare percorsi diversi rispetto al solito. Avrete modo di trascorrere più tempo con chi amate e di riorganizzare spazi e pensieri. Anche chi si sente poco considerato potrà recuperare autostima. Alleggerite ciò che vi appesantisce e fate spazio a nuove scelte, perché dentro di voi c’è un desiderio di rinascita più forte di quanto crediate.

⭐⭐⭐⭐⭐Sagittario. Avete una voglia crescente di riscatto e di energia nuova. Vi sentirete più presenti e pronti a vivere momenti di qualità con le persone più sincere della vostra vita. Farete un punto della situazione per capire cosa mantenere e cosa cambiare nei prossimi mesi. Per le coppie ci saranno giornate affettuose e coinvolgenti, mentre chi ha iniziato una nuova conoscenza potrà viverla con più apertura e spontaneità. Non mancheranno sorprese, sorrisi e un’atmosfera allegra che vi accompagnerà verso giorni ancora più luminosi.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. La settimana sarà ricca di spunti emotivi e vi ritroverete immersi nel pieno dell’energia natalizia. Avete un modo delicato e genuino di vivere questo periodo e riuscirete a trasmettere entusiasmo anche agli altri.

In famiglia sarete un punto fermo, capaci di portare comprensione e calore. La mente sarà ricca di idee, soprattutto tra venerdì e sabato, quando recupererete concentrazione e lucidità. Un progetto accantonato potrebbe riaffiorare con forza e riportarvi voglia di rinnovamento. Cura del corpo, movimento leggero e qualche dolcezza senza sensi di colpa renderanno le giornate ancora più armoniche. Le serate avranno un sapore speciale e il riposo sarà profondo e rigenerante.