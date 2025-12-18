L'oroscopo del 2026, raccontato con una frase di un pensatore, relativamente a tutti segni dello zodiaco. Gemelli: "Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili", Sagittario: "Tra vent'anni sarete più delusi dalle cose che non avete fatto che da quelle che avete fatto", Vergine: "La perfezione non è raggiungere cose straordinarie, ma fare cose ordinarie in modo straordinario".

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete - "Chi ha un perché abbastanza forte può superare qualsiasi come" (Friedrich Nietzsche) - L'anno 2026 sarà per voi quello della spinta definitiva, dove smetterete di dare testate contro i muri sbagliati per concentrare tutta la vostra rabbia creativa su un unico obiettivo che vi farà svoltare la vita professionale, portandovi a guadagnare non solo in prestigio ma anche in tranquillità economica, a patto che impariate a mordervi la lingua prima di mandare a stendere il capo o un socio importante.

Toro - "La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci" (Charles R. Swindoll) - Per voi si apre un ciclo dove la stabilità non sarà più un miraggio, ma dovrete essere pronti a cambiare rotta all'improvviso se volete davvero portarvi a casa la pagnotta grossa, smettendo di essere testardi su posizioni che non rendono più nulla e accettando che a volte bisogna distruggere un vecchio fienile per costruire un grattacielo che vi faccia sentire finalmente al sicuro e realizzati.

Gemelli - "Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili" (Seneca) - Il 2026 vi costringerà a smettere di vendere aria fritta e a mettere le mani in pasta in un progetto serio che richiederà tutta la vostra attenzione, portandovi a capire che la vostra intelligenza è un'arma sprecata se la usate solo per fare conversazione nei salotti, mentre potrebbe diventare la chiave per aprire una cassaforte di opportunità che cambieranno il vostro tenore di vita per sempre.

Cancro - "I confini non sono tra nazioni, ma tra persone" (Albert Einstein) - Sarà un anno di grandi pulizie di primavera nei vostri contatti, dove imparerete a alzare dei muri necessari per proteggere il vostro orto dagli scrocconi emotivi, scoprendo che una volta eliminata la zavorra di chi vi succhia solo energie, avrete finalmente la forza per scalare quella montagna professionale che guardate con timore da troppo tempo, trovando anche il tempo di godervi un amore che non vi chiede nulla in cambio se non di essere voi stessi.

Leone - "Il destino non è una questione di fortuna, è una questione di scelta" (William Jennings Bryan) - Nel 2026 sarete chiamati a scendere dal piedistallo dei lamenti per riprendervi lo scettro del comando attraverso i fatti, dimostrando a chi vi ha sottovalutato che siete ancora i re della giungla, ma questa volta lo farete con i risultati del vostro lavoro e con una gestione del denaro così oculata da lasciare tutti a bocca aperta, compresi voi stessi che finalmente vedrete i risparmi crescere invece di volatilizzarsi.

Vergine - "La perfezione non è raggiungere cose straordinarie, ma fare cose ordinarie in modo straordinario" (San Francesco d'Assisi) - Il vostro 2026 sarà l'anno della resa dei conti con il vostro perfezionismo tossico, perché capirete che è meglio un progetto finito e funzionante che uno perfetto rimasto nel cassetto, e questa consapevolezza vi permetterà di sbloccare una situazione lavorativa stagnante da anni, portando aria fresca anche nel privato dove smetterete di fare i raggi x a ogni persona che incontrate per godervi semplicemente un po' di sano relax.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - "La felicità non è fare tutto ciò che si vuole, ma volere tutto ciò che si fa" (Friedrich Nietzsche) - Basta cercare di accontentare tutti, il 2026 vi chiede di prendere una posizione netta anche a costo di scontentare qualcuno, perché solo così riuscirete a trovare quell'equilibrio che cercate disperatamente, trasformando la vostra indecisione in una spada affilata che taglierà i rami secchi della vostra vita e vi permetterà di fiorire in ambiti che finora avevate solo guardato da lontano.

Scorpione - "Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli" (proverbio indiano) - Per voi il 2026 sarà l'anno della semina intelligente, in cui smetterete di cercare vendette personali per concentrarvi sulla costruzione di qualcosa di solido che resti nel tempo, usando il vostro sesto senso infallibile per fiutare gli affari giusti e le persone di cui fidarvi davvero, arrivando a fine anno con una solidità d'animo e di portafoglio che vi farà dormire sonni finalmente tranquilli e privi di fantasmi.

Sagittario - "Tra vent'anni sarete più delusi dalle cose che non avete fatto che da quelle che avete fatto" (Mark Twain) - Il 2026 vi butterà addosso una voglia di fare e di rischiare che non sentivate da un pezzo, ma questa volta avrete la maturità di non buttarvi senza paracadute, riuscendo a conciliare il vostro bisogno di libertà con la necessità di avere un conto in banca che vi permetta di viaggiare e conoscere il mondo senza dover chiedere il permesso a nessuno, trasformando la vostra passione in una rendita costante.

Capricorno - "Il successo è l'abilità di passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo" (Winston Churchill) - Sarete i veri rulli compressori del 2026, dove ogni 'no' che riceverete diventerà benzina per il vostro motore, portandovi a chiudere accordi che sembravano impossibili e a dimostrare che la vostra resistenza è superiore a qualsiasi crisi, facendovi arrivare in cima alla montagna proprio quando tutti gli altri avranno mollato la presa, godendovi un panorama di successi concreti che profumano di vittoria sudata.

Acquario - "Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni" (Eleanor Roosevelt) - Il 2026 sarà l'anno in cui le vostre stranezze diventeranno la vostra più grande risorsa economica, perché il mondo sarà finalmente pronto a capire le vostre idee rivoluzionarie e voi avrete la prontezza di non regalarle al primo che passa, ma di metterle a frutto per creare una realtà indipendente che vi permetterà di vivere secondo le vostre regole, mandando a stendere gli schemi che vi hanno soffocato finora.

Pesci - "Non si può attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva" (Cristoforo Colombo) - per voi è arrivato il momento di smettere di nuotare in tondo nelle solite acque sicure ma fangose, perché il 2026 vi offre la possibilità di una traversata verso un continente nuovo, fatto di concretezza e risultati materiali che non avreste mai sognato, a patto di smettere di sognare a occhi aperti e di iniziare a usare la vostra intuizione per pescare le occasioni d'oro che passeranno sotto il vostro naso proprio nei mesi autunnali.