L'oroscopo della giornata di sabato 20 dicembre per i Pesci è caratterizzato da un vento di leggerezza e buonumore, grazie all'influsso del numero 19 della Smorfia napoletana, che corrisponde alla risata, 'a resata. Questo numero invita a trovare il lato spiritoso delle situazioni e a lasciarsi trasportare da un'ondata di gioia improvvisa e contagiosa. Secondo la tradizione napoletana, la risata è un potente antidoto contro le avversità quotidiane e un modo per alleggerire anche i pesi più gravosi.

Per i Pesci, un segno noto per la sua profondità emotiva e per il suo legame con il mondo dei sogni, la risata rappresenta oggi una chiave per navigare le acque spesso turbolente delle emozioni con una spensieratezza rinnovata.

L'invito è quello di non prendere tutto troppo sul serio e di usare l'humour come strumento per bilanciare la propria sensibilità con l'allegria. Questo atteggiamento aiuterà a vedere le sfide quotidiane da una prospettiva più leggera, trasformando le difficoltà in opportunità per creare legami più forti con gli altri.

Parallelismi con altre culture: la risata nel mondo

La risata, simbolo del numero 19 nella Smorfia, ha un ruolo significativo anche in diverse culture mondiali. In Africa occidentale, ad esempio, i Griot, narratori orali e storici, utilizzano l'umorismo come mezzo per insegnare e trasmettere le tradizioni e le storie dei loro popoli. La loro capacità di intrecciare risate e narrazione offre non solo un intrattenimento, ma anche una profonda comprensione delle dinamiche umane.

In Giappone, l'arte del Rakugo, una forma di narrazione comica, esplora con sagacia le contraddizioni della società contemporanea attraverso il potere del riso. Gli artisti di Rakugo incantano il pubblico con racconti spiritosi e coinvolgenti, che spesso terminano con una risata esplosiva, risvegliando lo spirito dell'ascoltatore e creando un'atmosfera di collettività e condivisione.

Passando all'India, il movimento del Laughter Yoga combina la gioia del ridere con le pratiche di benessere fisico, trasformandolo in un potente strumento per alleviare lo stress e migliorare la salute mentale e fisica. Questa pratica universale mostra come la risata possa diventare un linguaggio comune di benessere e connessione, capace di abbattere barriere culturali e creare legami empatici tra le persone.

Il consiglio delle stelle: ridere per i Pesci

Il consiglio delle stelle per i Pesci, in questa giornata contraddistinta dall'allegria, è di non sottovalutare il potere rigenerante del sorriso. Sfruttate ogni occasione per lasciarvi andare a una sana risata che possa alleggerire il cuore e rinfrescare la mente. La leggerezza di spirito sarà un alleato prezioso nei vostri rapporti interpersonali, aiutandovi a risolvere eventuali tensioni con disinvoltura e a migliorare ulteriormente le vostre relazioni.

Incontri sociali, cene con amici o anche una semplice telefonata potrebbero diventare il perfetto palcoscenico per condividere momenti di gioia e di connessione autentica. Così come nelle narrazioni dell'India o dai racconti dei Griot, è nella risata che risiede la forza della comunione.

Quindi, lasciate che il vostro spirito di Pesci si immerga nelle acque giocose dell'allegria, per trovare nuove ispirazioni e prospettive.

Il vostro mantra di oggi può essere sintetizzato in un adagio semplice ma potente: “Sorridere non è superficialità, è un atto rivoluzionario.”