Secondo l'oroscopo del 21 gennaio 2026 l'energia dell'Ariete è in crescita, il Toro deve stare molto attento e il Leone può essere silenzioso.

Di seguito, approfondiamo i dettagli di tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: finalmente l'energia dei cuori solitari è in crescita. Sulla sfera professionale è importante procedere con molta prudenza. Nel tardo pomeriggio può presentarsi una leggera stanchezza emotiva.

Toro: i single devono selezionare con attenzione le persone da frequentare. Chi fa parte di una coppia si sente poco compreso dal partner.

Il clima sul lavoro è più nervoso del solito.

Gemelli: chi ha una relazione ha molta lucidità per affrontare alcune questioni. Chi cerca l'amore può perdere improvvisamente il controllo. Sull'ambito lavorativo possono aumentare le pressioni.

Cancro: delle risposte vaghe possono creare molto nervosismo. I single possono affrontare la giornata con tanta determinazione. Per il campo professionale è un momento di riflessione.

Leone: la relazione amorosa risulta essere perfettamente protetta. Il silenzio può fare allontanare momentaneamente la famiglia. Il carisma può diventare un'arma davvero vincente.

Vergine: è possibile uscire e incontrare delle nuove persone. Chi ha una relazione può affrontare un momento complicato con la persona amata.

Sul lavoro si può vivere una leggera crisi.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: nei rapporti di amicizia serve più calma. I cuori solitari hanno molta più consapevolezza del passato. Chi lavora in proprio può iniziare a costruire delle basi solide.

Scorpione: la sfera amorosa può avere una buona complicità. Chi è solo da tempo deve cercare di osare molto di più. Sull'ambito lavorativo è possibile ripartire con grinta.

Sagittario: la giornata può essere più stimolante del solito. Chi fa parte di una coppia può avere un confronto acceso con il partner. Chi lavora nel commercio è probabile che abbia paura di sbagliare.

Capricorno: in questo periodo è fondamentale difendere le proprie idee. Con molta calma si può affrontare un problema insieme alla dolce metà.

Dal lavoro possono arrivare delle buone opportunità di crescita.

Acquario: è possibile pensare al futuro con più leggerezza. Chi ha una relazione di vecchia data è molto ottimista. Chi lavora in proprio ha tanta voglia di sperimentare.

Pesci: chi fa parte di una coppia è meno distaccato del previsto. Dei risultati gratificanti sono in arrivo dalla sfera professionale. La mente può essere molto più agitata del solito.