Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 27 gennaio 2026, i Gemelli vengono guidati dalla carta del Bagatto, un arcano che simboleggia inizio, versatilità e creatività. Il Bagatto è il mago delle possibilità, la figura che con ingegno e malizia apre le porte a nuove esperienze e si muove con disinvoltura tra le infinite opportunità che la vita offre. Secondo la tradizione esoterica, il Bagatto racchiude la scintilla del principio attivo, la capacità di trasformare le idee in realtà con rapidità e spirito inventivo. L’oroscopo odierno suggerisce quindi una giornata in cui la parola d’ordine sarà iniziativa, nell’accezione più ampia e dinamica che questa carta rappresenta.

Per i Gemelli, la presenza del Bagatto nell'oroscopo è particolarmente significativa, data la loro natura curiosa, agile e poliedrica. Questo arcano maggiore sembra cucito su misura per chi vive ogni giornata come l’avvio di una nuova avventura e si nutre di stimoli costanti. Il Bagatto esorta i Gemelli ad affidarsi al proprio ingegno, utilizzare il proprio vasto arsenale di risorse personali e aprirsi al cambiamento con uno spirito giocoso. In questa giornata, la capacità di imparare velocemente e di adattarsi a situazioni impreviste sarà una chiave preziosa, così come il gusto per l’esplorazione e il rinnovamento. Ogni occasione sarà un invito a mettere in scena il meglio della propria arte comunicativa e della rapidità mentale, elementi che l’oroscopo lega direttamente all’energia instancabile del Bagatto.

Parallelismi con altre culture

Tra le tradizioni mondiali, il tema del creatore versatile riecheggia profondamente nella cultura nigeriana attraverso la figura di Esù, il messaggero degli dèi nell’Ifá, noto per la sua eloquenza e il suo ruolo di iniziatore per ogni percorso umano. Similmente, nella mitologia vedica indiana il dio Ganesha viene invocato agli inizi di ogni impresa per la sua saggezza e la sua astuzia nel rimuovere ostacoli, incarnando così la capacità di “iniziare” con inventiva e intuito che appartiene anche al Bagatto. Nelle tradizioni popolari europee, il personaggio del trickster – dalla volpe di Esopo al norreno Loki – riveste un ruolo affine, spingendo le persone a uscire dai confini del conosciuto grazie al pensiero rapido e alla propensione per il cambiamento.

L’oroscopo dei tarocchi oggi riflette queste figure universali, illustrando come la genialità e l’adattabilità siano valori riconosciuti e celebrati in molte culture.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: date fiducia alla vostra iniziativa

L’oroscopo di oggi suggerisce ai Gemelli di non trattenere la propria creatività. L’esempio del Bagatto insegna che ogni piccolo talento nascosto merita di essere espresso, sia che si tratti di un’abilità manuale mai coltivata, sia di un’idea rapida da mettere in pratica. Una lista scritta dei progetti da avviare, oppure una breve conversazione per trasformare un’intuizione in dialogo concreto, saranno strumenti efficaci per canalizzare l’energia della giornata.

Scegliere di agire subito, anche con apparente leggerezza, porterà risultati migliori rispetto all’attendere il “momento giusto”. Come il Bagatto, fidatevi delle vostre prime intuizioni e lasciate che la curiosità vi guidi: vi sorprenderete di quanto sia fertile il terreno che oggi la vita vi offre. Così, l’oroscopo dei tarocchi si fa promessa di nuove scoperte e di energia positiva sempre pronta a rinnovarsi.