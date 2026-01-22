L'oroscopo di oggi per i Pesci si apre sotto i riflettori del numero 61 della Smorfia napoletana, quello del cacciatore, 'o cacciatore. Nella simbologia partenopea il cacciatore non è solo chi va in cerca di selvaggina, ma soprattutto una figura che rappresenta la tenacia, il coraggio e la costanza di chi non si lascia abbattere dalle prime difficoltà. Questo numero ricorda la capacità di sapersi muovere con astuzia, di avere pazienza e di imparare ad attendere il momento giusto. In ogni quartiere, nelle storie popolari, il cacciatore è spesso colui che, più degli altri, conosce i segreti del tempo e delle stagioni, amico della prudenza e della strategia.

Associato ai Pesci, questo numero diventa oggi il simbolo della ricerca di equilibrio tra il sogno e la concretezza quotidiana.

L'oroscopo, illuminato dal numero 61, racconta ai Pesci la storia di un giorno in cui la pazienza e la capacità di osservare portano risultati migliori rispetto all’istinto o alla fretta. Le sfide quotidiane, anche quelle più semplici, possono diventare il terreno ideale su cui affinare la determinazione e il discernimento. Il cacciatore della Smorfia napoletana insegna che ogni preda, piccolo o grande che sia l’obbiettivo, va affrontato con rispetto e preparazione. Oggi per i Pesci la ricerca non si limita solo a ciò che appare immediato ma si estende al dialogo silenzioso con l’intuizione, all’attenzione ai dettagli e alla volontà di pazientare anche quando le voglie spingerebbero a correre.

Il cacciatore sa aspettare, sa leggere i segni nascosti nei piccoli gesti e sa consolidare il proprio cammino giorno dopo giorno, senza pretendere tutto subito.

Parallelismi con altre culture: l’arte della caccia tra saggezza e intuizione

Il tema della caccia come metafora della ricerca e della perseveranza si ritrova in molte tradizioni al di fuori della cultura napoletana. Tra i Boscimani dell’Africa australe, la caccia non è solo un’attività di sopravvivenza ma un rito in cui la connessione spirituale con la natura rafforza l’abilità e l’intuizione. La pazienza, la capacità di leggere le tracce nel vento e di ascoltare i segnali sottili dell’ambiente circostante danno ai cacciatori il vantaggio rispetto agli imprevisti.

Anche per i nativi delle terre del Nord America, come nella tradizione degli Inuit, la caccia è emblema di resilienza e di rispetto per la natura. Nessun gesto è sprecato: si osservano i movimenti degli animali, si prevedono le reazioni, ci si immerge in un equilibrio fragile tra attesa e azione. Questa visione trova eco nel significato attribuito dalla Smorfia napoletana al 61: non è la preda più veloce a portare fortuna, ma il cacciatore più saggio e attento ai particolari.

La cultura giapponese, invece, vede nella disciplina dell’arco (kyudo) una forma di caccia interiore in cui il bersaglio non è altro che se stessi. Lo studio della concentrazione, la ripetizione del gesto, la meditazione diventano strumenti per raffinare la mente e lo spirito, insegnando la disciplina e l’equilibrio tra impulso e riflessione.

Per i Pesci di oggi, questa ricca rete di parallelismi interculturali può diventare stimolo a cercare il proprio ritmo tra sogno e realtà, tra il desiderio di agire e la prudenza di attendere il tempo propizio.

Consiglio delle stelle per i Pesci: perseveranza silenziosa e ascolto lucido

L’oroscopo di oggi suggerisce ai Pesci di abbracciare lo spirito del cacciatore della Smorfia napoletana con fermezza e dolcezza al tempo stesso. Ogni sfida o desiderio, in questa giornata, andrà affrontato con attenzione e predisposizione all’ascolto, sia delle proprie emozioni che delle situazioni esterne. Seguire il proprio istinto, ma solo dopo aver considerato le circostanze e aver dato spazio sia alla riflessione che all’attesa.

Gli insegnamenti delle culture antiche indicano che spesso il successo non arriva per caso o per premura, ma nasce da una costanza silenziosa e da una lucidità maturata nell’osservazione dei dettagli. I Pesci potranno imparare a lasciar scorrere le agitazioni, evitando di inseguire sogni sfuggenti senza preparazione. Oggi è il momento giusto per affinare una forma di saggia perseveranza: preparare il terreno senza scoraggiarsi, inseguire le intuizioni ma con i piedi ben piantati nella realtà. Il consiglio delle stelle per i Pesci: saper aspettare il momento migliore senza sprecare energie, perché proprio nella pazienza si cela la possibilità di far centro nella propria caccia quotidiana.