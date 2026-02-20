Secondo l'oroscopo del 22 febbraio 2026 il Toro è molto motivato, il Cancro può essere curioso e i Pesci sono sorridenti.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: con la dolce metà si devono evitare le inutili discussioni. La comunicazione con la famiglia è favorita. Per i colloqui di lavoro è una giornata davvero ottima.

Toro: sulla sfera sentimentale ci sono delle certezze in più. I single possono essere abbastanza motivati. L'ambito professionale ha più stabilità del passato.

Gemelli: per le riflessioni personali è veramente un buon momento. Delle emozioni contrastanti sono presenti sulla relazione amorosa. Sul lavoro è il momento di prendere delle decisioni importanti.

Cancro: durante la giornata, la curiosità è abbastanza alta. Il carisma di chi cerca l'amore è davvero soddisfacente. In ambito lavorativo sono in arrivo delle novità.

Leone: è molto importante non trascurare il partner. L'atmosfera con la famiglia è più serena del solito. Finalmente la creatività sul lavoro è in netto aumento.

Vergine: sulle decisioni è probabile essere autoritari. Chi cerca l'amore può ricevere delle notizie molto positive. Chi lavora in proprio ha delle originali ispirazioni.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: la relazione amorosa può vivere una giornata di buona armonia. I cuori solitari hanno gratitudine nei confronti della famiglia. Sul campo professionale si possono risolvere dei conflitti.

Scorpione: in questo momento, le varie emozioni sono intense. Chi è solo da tempo deve concentrarsi sul proprio benessere psicofisico. Sull'ambito lavorativo è probabile essere molto critici.

Sagittario: i cuori solitari possono iniziare uno strano percorso personale. Chi fa parte di una coppia è troppo protettivo nei confronti del partner. Chi lavora in proprio è lento, ma anche tanto preciso.

Capricorno: insieme agli amici si può essere molto disinvolti. Chi ha una relazione è davvero innamorato della dolce metà.

La tensione lavorativa può rovinare la sfera professionale.

Acquario: è possibile essere esigenti con la persona amata. I single sono esagerati come al solito. Le trattative di lavoro e gli studi stanno procedendo abbastanza bene.

Pesci: l'amore fa sorridere l'intera coppia. I rapporti con la famiglia sono più difficili del previsto. Per il lavoro è un periodo abbastanza noioso.