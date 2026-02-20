Marzo entra in scena come un direttore d’orchestra che alza la bacchetta e chiede concentrazione e a dirlo è l'oroscopo. Non sarà un mese tiepido o distratto, ma un periodo che invita a fare ordine, a prendere decisioni coraggiose e a rimettere al centro ciò che conta davvero. Alcuni segni dovranno affrontare prove, altri raccoglieranno risultati attesi da tempo. In ogni caso, niente sarà casuale. Marzo vi chiede presenza, responsabilità e uno sguardo più ampio sul futuro. L'astrologia assegna solo due punteggi in classifica allo Scorpione, tra i segni zodiacali peggiori del periodo.

Al contrario, il Toro ottiene 6 punteggi.

Previsioni astrologiche del mese di marzo 2026

⭐⭐Scorpione. Il mese si apre con la necessità di occuparvi seriamente del vostro benessere. Per qualcuno si tratterà di controlli, cure o percorsi di recupero che non possono più essere rimandati. Dopo un periodo vissuto in seconda linea, è arrivato il momento di rientrare in campo con determinazione. Avrete voglia di rinnovarvi anche nell’aspetto, di rimettervi in forma, di cambiare immagine. Questo desiderio di trasformazione sarà il primo passo verso una ripartenza più solida, anche nello studio e nel lavoro.

⭐⭐⭐Capricorno. Marzo riporta alla luce questioni lasciate in sospeso. Ci sono nodi economici o pratici che chiedono soluzioni concrete e non più rinvii.

Potreste sentirvi sotto pressione, ma la compattezza della famiglia o di chi vi è vicino farà la differenza. È tempo di riscoprire quell’apertura mentale che in passato vi ha permesso di evolvere. In amore una conoscenza nuova o rivalutata potrebbe scaldarvi il cuore. Non chiudetevi per paura di soffrire, perché proprio il sentimento può diventare la vostra cura.

⭐⭐⭐Acquario. Le novità non mancano, ma insieme all’entusiasmo emerge anche il timore di rivivere situazioni faticose già affrontate. Marzo vi invita a non alzare muri. Un dovere o una responsabilità vi metteranno alla prova e sarà proprio lì che ritroverete sicurezza. Portate avanti impegni professionali e progetti personali con costanza.

Non si escludono rallentamenti o sospensioni, per questo sarà utile avere un piano alternativo. In amore c’è stabilità per chi costruisce con sincerità.

⭐⭐⭐Bilancia. Il mese porta opportunità, ma anche qualche ostacolo sul piano lavorativo o finanziario. Potrebbe presentarsi una difficoltà inattesa che vi costringerà a rivedere strategie e priorità. Non perdete fiducia, perché proprio da questa fase nasceranno intuizioni utili. In famiglia o in coppia matureranno decisioni importanti, capaci di cambiare l’assetto della vostra vita. Ritroverete entusiasmo e voglia di mettervi in gioco. Un viaggio o uno spostamento significativo si profila all’orizzonte.

⭐⭐⭐⭐Ariete. Marzo vi offre occasioni, ma la scelta finale spetta a voi.

Nessuno potrà decidere al vostro posto. Sarete chiamati a superare i confini della vostra zona di comfort per inseguire obiettivi più ambiziosi. Cambiamenti generali toccano diversi ambiti della vita e qualcuno dovrà assumersi una responsabilità rilevante. Non mancheranno momenti di festa, collaborazioni stimolanti e attimi di intensa complicità. L’importante sarà non temere le novità e agire con maturità.

⭐⭐⭐⭐Sagittario. Si chiudono finalmente situazioni rimaste in sospeso. Alcuni progetti o lavori giungono a compimento, restituendovi fiducia. La vostra vita è stata spesso movimentata, ma avete dimostrato resilienza. Ora sentite una rinnovata energia mentale che vi rende brillanti e affascinanti.

In amore si respirano passione e complicità, con possibilità di decisioni importanti per le coppie solide. Attenzione però alle spese, perché entrate e uscite potrebbero alternarsi con rapidità.

⭐⭐⭐⭐Gemelli. Dopo un periodo turbolento, marzo segna una fase di riequilibrio. Cambiamenti legati alla casa o all’organizzazione della vita quotidiana potrebbero richiedere impegno. Le esperienze passate vi aiuteranno a non ripetere errori. La vostra diplomazia sarà preziosa per evitare conflitti inutili. I single potrebbero incontrare una persona originale, ma sarà fondamentale non bruciare le tappe. Le risposte che cercate non sono fuori, ma dentro di voi.

⭐⭐⭐⭐Cancro. Avete bisogno di un segnale chiaro che vi indichi la direzione.

La confusione degli ultimi tempi vi ha fatto dubitare di voi stessi, ma marzo porta risposte concrete. Riuscirete ad arrivare al cuore di una questione che vi sta a cuore e a definire un obiettivo significativo. Chi è in cerca di lavoro o di stabilità affettiva dovrà impegnarsi senza esitazioni. Le coppie di lunga data ritrovano slancio grazie a progetti condivisi e nuovi programmi.

⭐⭐⭐⭐⭐Vergine. Dopo mesi altalenanti, percepirete un cambio di ritmo. La calma e la pazienza diventano strumenti decisivi per superare tensioni interiori ed esterne. È il momento di imparare dagli errori passati e di cogliere le opportunità senza esitazione. Potreste concentrarvi maggiormente sul lavoro, sugli esami o su un obiettivo concreto da raggiungere.

Anche il benessere fisico torna al centro, con una maggiore attenzione allo stile di vita.

⭐⭐⭐⭐⭐Leone. Marzo è carico di aspettative. Avete investito energie in progetti che ora chiedono coraggio e apertura mentale per concretizzarsi. Se riuscirete a mettere da parte le paure, potrete ottenere risultati importanti. In ambito familiare e sentimentale si vivono momenti di calore e riconciliazione. Vi sentirete più motivati anche a prendervi cura del vostro corpo, magari aumentando il movimento e adottando abitudini più sane.

⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. L’inizio del mese potrebbe sembrare lento, quasi incerto, ma progressivamente recupererete slancio. Vi libererete di pesi emotivi e ritroverete la vostra naturale creatività.

Anche se non mancheranno piccoli imprevisti o rallentamenti, riuscirete comunque a portare avanti i vostri progetti. Torna la voglia di curare l’immagine e di credere nelle vostre capacità. L’atteggiamento positivo sarà la chiave per attrarre buone occasioni, pur mantenendo prudenza nelle spese.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Toro. Marzo rappresenta una vera rinascita. Le azioni e gli sforzi compiuti in passato iniziano a dare frutti concreti. Vi sentirete più sicuri, carismatici, pronti a rimettervi in gioco dopo un periodo di sacrifici. Occasioni interessanti si presenteranno, ma dovrete essere pronti a coglierle con tempestività. Non lesinate su strumenti o scelte che possano migliorare la vostra qualità di vita. È il momento di tornare a brillare e di credere nel vostro valore senza esitazioni.