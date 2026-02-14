L'oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1° marzo segna un passaggio delicato ma potente, in cui intuizione e coraggio si intrecciano. Il cielo invita a chiudere ciò che non è più allineato con i propri obiettivi e ad aprirsi con maggiore fiducia a nuove possibilità. È un periodo in cui la consapevolezza cresce e aiuta a fare scelte più mature e strategiche. Alcuni segni riescono a cogliere meglio le vibrazioni del momento, trasformando emozioni e ambizioni in azioni concrete. In questo scenario, Pesci e Leone risultano tra i più sostenuti, pronti a guidare una fase di rinnovamento personale.

Per tutti, la settimana rappresenta un’occasione per rafforzare determinazione e visione futura.

Previsioni dal 23 febbraio al 1° marzo: Pesci ispirati e Leone in ripresa energica

Ariete – Voto: 7 Avete bisogno di riorganizzare le priorità e definire meglio i vostri obiettivi. La settimana vi chiede meno impulsività e più strategia. Quando scegliete di agire con lucidità, riuscite a ottenere risultati concreti e a rafforzare la vostra posizione.

Toro – Voto: 6,5 Siete in una fase di assestamento. La settimana vi invita a non forzare situazioni che richiedono tempo per maturare. Consolidare ciò che avete già costruito diventa la chiave per sentirvi più sicuri e stabili.

Gemelli – Voto: 7 La mente è dinamica e pronta a nuove prospettive.

La settimana favorisce il confronto costruttivo e la possibilità di chiarire questioni rimaste in sospeso. La comunicazione diventa lo strumento principale per avanzare con serenità.

Cancro – Voto: 6,5 Le emozioni sono intense ma più controllate. La settimana vi invita a proteggere il vostro equilibrio interiore e a non assorbire tensioni esterne. Ritrovando calma e centratura, riuscite a gestire meglio ogni situazione.

Leone – Voto: 9 Siete tra i protagonisti assoluti del periodo. La determinazione cresce e vi permette di affrontare con coraggio nuove sfide. La settimana favorisce decisioni importanti e vi restituisce una fiducia che sembrava in calo. È il momento di brillare senza esitazioni.

Vergine – Voto: 6,5 Avete bisogno di alleggerire la pressione che vi imponete. La settimana suggerisce di accettare che non tutto può essere controllato. Con un approccio più flessibile, riuscite a ottenere risultati più soddisfacenti.

Bilancia – Voto: 7 Ritrovate equilibrio nei rapporti e maggiore chiarezza nelle scelte. La settimana favorisce dialoghi sinceri e decisioni ponderate. Sentirvi ascoltati vi aiuta a rafforzare la sicurezza personale.

Scorpione – Voto: 6 Vivete una fase di trasformazione silenziosa. La settimana vi chiede introspezione e pazienza. Anche se i risultati non sono immediati, state preparando un cambiamento profondo e significativo.

Sagittario – Voto: 7,5 L’energia torna a crescere e vi sentite più motivati.

La settimana favorisce nuove idee e progetti da sviluppare con entusiasmo. La fiducia nelle vostre capacità vi permette di guardare avanti con ottimismo.

Capricorno – Voto: 7 La concretezza vi guida nelle scelte più importanti. La settimana premia la costanza e la disciplina, aiutandovi a consolidare posizioni già avviate. Il progresso è lento ma sicuro.

Acquario – Voto: 7 Avete intuizioni brillanti che meritano di essere ascoltate. La settimana favorisce l’originalità e la libertà di espressione. Seguire il vostro istinto vi porta verso soluzioni innovative.

Pesci – Voto: 9 Siete tra i segni più favoriti della settimana. L’intuizione è potente e vi permette di cogliere opportunità che altri non vedono. Le stelle vi sostengono nelle scelte personali e vi invitano a fidarvi del vostro sentire. È una fase di crescita emotiva e spirituale importante.